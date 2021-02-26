Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать
МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс - дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.
Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, напоминает в своем сообщении в телеграм-канале российский МИД.
Возвращение дипломатических сотрудников министерство описало так: "Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь".
Из сообщение следует, что дрезину толкал один мужчина (дрезина была без двигателя — просто платформа на железнодорожной тележке). Это был третий секретарь посольства России в КНДР Владислав Сорокин. В дрезине сидела его трехлетняя дочь.
"Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная. И, наконец, дома, российская погранстанция Хасан", — говорится в сообщении МИД России.
На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока. Сообщение МИД России сопровождается хештэгом #МИД #Россия #КНДР #СвоихНеБросаем.
Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса еще в начале прошлого года.
До пандемии на этом участке ходил поезд из Пхеньяна в Москву (отцепные вагоны).
В конце ноября СМИ КНДР сообщали, что Пхеньян приведен в состояние повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Была приостановлена работа заведений общественного питания и ограничено передвижение людей.
В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщалось, на военном параде утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения коронавирусом.
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