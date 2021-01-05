Решающие выборы в США: пастор и журналист против сенаторов Трампа. На кону будущее Байдена-президента

Один-единственный американский штат определит во вторник, каким будет президентство Джо Байдена. Джорджия заполняет два последних вакантных места в сенате, и если хотя бы кто-то из республиканцев переизберется, партия Дональда Трампа получит утешительный приз за поражение на президентских выборах и сохранит контроль над главной палатой американского парламента.

Если же демократы повторят невероятное достижение ноябрьских президентских выборов и выиграют традиционно республиканский штат, то они сорвут джекпот: Белый дом, сенат и палату представителей Конгресса США.

В этом случае Байден-президент не будет связан по рукам и ногам республиканским сенатом и сможет провести реформы, меняющие не только фасад, но и фундамент американской жизни. Для этого недостаточно президентских указов, нужно менять законы — а за это отвечает Конгресс.

Если же республиканцы сохранят пусть минимальное, но большинство в сенате, они парализуют законодательную деятельность демократов. Администрации Байдена придется разбирать наследие Трампа по кирпичикам, а не сносить бульдозером, прежде чем начать строить на руинах новое будущее по собственным чертежам.

Такое правление указами и распоряжениями Белого дома ограничено в основном внешней политикой и позволит Байдену пересмотреть некоторые решения Трампа, вроде выхода из ядерной сделки с Ираном или Парижского соглашения об изменении климата.

Однако без поддержки сената и изменения законов любые реформы Байдена-президента будут еще более шатки и скоротечны, чем новации Трампа, поскольку их точно так же сможет обнулить следующий президент.

Именно поэтому выборы сенаторов в двух округах Джорджии оказались соревнованием не регионального, а общенационального масштаба.

На штат обрушилась вся мощь боевых избирательных машин, закаленных многомесячной президентской кампанией. За кандидатов агитировали лично и Трамп, и Байден.

Зачем опять выборы, и почему столько шума?

На президентских выборах за Байдена проголосовало на 7 млн американцев больше, чем за Трампа, и он получил 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента. Однако Трамп не признает поражение и утверждает, что выборы у него украли — но не приводит никаких доказательств. Его попытки судиться с треском провалились, и момент истины стремительно приближается.

Инаугурация намечена на 20 января, а 6 января Конгресс должен утвердить результаты голосования в пользу Байдена. Обычно это формальность, но десятки республиканских сенаторов и членов Палаты представителей собираются выступить против, что рискует смазать заслуженный триумф беспрецедентной склокой.

В преддверии церемонии в Капитолии временной ареной исторического противостояния стал как раз штат Джорджия. В воскресенье разгорелся скандал из-за записи телефонного разговора президента США с госсекретарем штата, в котором Трамп потребовал пересчитать голоса в его пользу. А во вторник состоится уже решающая схватка — за сенат.

Из 100 мест в ключевой палате Конгресса республиканцы контролируют 50. У демократов 48, а два оставшихся как раз на кону в Джорджии. При раскладе 50 на 50 право решающего голоса — за вице-президентом Камалой Харрис.

Демократы таким образом получают большинство. Едва ли такого скромного перевеса хватит для решительных реформ, но все равно это лучше, чем президент-демократ при республиканском сенате. Спросите Барака Обаму.

Расклад сил должен был определиться еще 3 ноября, когда заодно с президентом американцы переизбирали треть сената и всю Палату представителей. Но случилось невероятное: два места от штата Джорджия остались в игре.

В Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов, для победы на выборах в сенат требуется 50% плюс один голос — иначе назначается второй тур.

Сенаторы-республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер не смогли переизбраться в первом туре и вышли во второй, где им противостоят два демократа: журналист-расследователь Джон Оссофф и пастор Рафаэль Уорнок.

Кто выиграет?

Джорджия — вотчина республиканцев, демократы тут не выигрывали уже несколько десятилетий. Но Трамп и меняющаяся демография перевели штат в ранг колеблющихся.

И пусть Байден с Харрис сумели на миллиметр опередить Трампа на финишной прямой, вырвать победу в забеге конгрессменов будет сложнее.

Республиканец Пердью не дотянул до переизбрания в первом туре доли процента: 71-летний сенатор получил 49,8% против 47,9% у 33-летнего Оссоффа.

В параллельной гонке первым пришел демократ Уорнок, но он набрал лишь 33% голосов. Второе место заняла Леффлер с 26%, но и третье осталось за республиканцами (20%).

Так что чернокожему пастору церкви, где когда-то проповедовал Мартин Лютер Кинг, противостоит во втором туре значительно превосходящий его в силе противник.

Голосование в штате началось уже давно, а подсчет голосов стартует вечером во вторник по местному времени (сразу после полуночи в Европе). Окончательных результатов придется подождать, как показали президентские выборы.

Опросы обещают упорную борьбу. Однако социологи ошиблись в ноябре, и многие из них вообще отказались замерять настроения перед январскими выборами.