Разработан анализ крови, выявляющий 50 типов рака. В Британии начинают его испытания

Национальная служба здравоохранения Британии готовится к широким испытаниям метода анализа крови на рак, разработанного в США. Потенциально с помощью нового метода можно будет выявлять 50 типов злокачественных опухолей.

В следующем году пройти тестирование предложат 165 тысячам жителей Англии. Если метод покажет себя эффективным, то к 2024 году тестирование будет доступно примерно миллиону британцев.

В США испытания тоже будут проводиться, но не в таком широком масштабе. Там компания планирует набрать около 6200 волонтеров в возрасте от 50 лет. В США тест тоже будет доступен к 2021 году, но на платной основе.

Тестирование британцев будет спонсировать американская компания-разработчик, Grail из Калифорнии. Первыми возможность пройти тест получат жители Соединенного Королевства в возрасте от 50 до 79 лет и несколько тысяч пациентов английских больниц, у которых врачи обнаружат симптомы онкологии. В службе здравоохранения говорят, что благодаря новому методу процент случаев рака, выявляемых у британцев на ранних стадиях, можно будет повысить с половины до 75%.

Тест Galleri, как и многие находящиеся в разработке аналоги, действует на молекулярном уровне. Это позволяет замечать многие виды рака до того, как проявляются симптомы.

"Если мы получим возможность при помощи простого анализа крови определять наличие около 50 видов рака, включая рак яичников и поджелудочной железы, которые к моменту появления симптомов уже очень сложно лечить, то для тысяч раковых пациентов, которые каждую неделю проходят процедуры лечения, это будет значить очень много", — говорит глава службы здравоохранения сэр Саймон Стивенс.

Ученые в нескольких западных странах уже много лет работают над универсальным тестом. В США аналогичные проекты разрабатывают несколько организаций, включая Университет Джонса Хопкинса.

В британском НКО Cancer Research UK, финансирующей онкологические исследования, приветствовали планы испытания нового теста, оговорившись, что эффективность его пока не доказана.

Профессор Кембриджского университета Пол Фароа в беседе с Би-би-си также отметил, что служба здравоохранения "не должна инвестировать в такие тесты, пока не доказана их эффективность".

Окончательные итоги испытаний метода Galleri будут подведены к 2023 году.