Путин допустил, что пойдет на новый срок в случае принятия поправок к Конституции(2)
Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого", — сказал Путин в эфире канала "Россия 1".
"Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", — добавил глава государства.
"Рысканье глазами в поисках преемников"
При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", -добавил президент.
В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении — еще один раз.
Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.
Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.
"Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.
10 июня Верховный суд России отказал в принятии аналогичного иска, который подал другой россиянин?Виктор Мещеринов.
Еще один иск с требованием признать указ Путина недействительным накануне подали депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.
"Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях — преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", — написал Ступин в своем "Фейсбуке".
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