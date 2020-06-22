Путин допустил, что пойдет на новый срок в случае принятия поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого", — сказал Путин в эфире канала "Россия 1".

"Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", — добавил глава государства.

"Рысканье глазами в поисках преемников"

При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", -добавил президент.

В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении — еще один раз.

Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.

Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.

"Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.

10 июня Верховный суд России отказал в принятии аналогичного иска, который подал другой россиянин?Виктор Мещеринов.

Еще один иск с требованием признать указ Путина недействительным накануне подали депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

"Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях — преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", — написал Ступин в своем "Фейсбуке".