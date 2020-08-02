Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху из-за эпидемии и коррупции

Тысячи человек, недовольные тем, как израильские власти справляются с пандемией коронавируса, вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива, Кесарии и других городов. Протестующие - на многих из них маски - требовали отправить правительство Биньямина Нетаньяху в отставку, обвиняя его в неумелой борьбе с коронавирусом и коррупции.

Демонстрации в субботу в отличие от предыдущих подобных акций в целом прошли мирно. Полиция задержала 12 человек, не желавших расходиться по окончании согласованного времени — 23 часов.

70-летний Нетаньяху — первый в истории страны находящийся у власти лидер, которому предстоит судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все пункты обвинения он отвергает.

Поначалу Израиль хвалили за меры борьбы с пандемией, но после того, как в мае страна постепенно начала выходить из карантина, рост заражений возобновился. Нетаньяху и сам признавал, что слишком рано были отменены некоторые карантинные меры, в частности открыты кафе и рестораны. В Израиле (с населением 9 млн человек) с начала эпидемии заболели 72 тысячи человек, умерли 523 человека.

Протесты против политики правительства в борьбе с коронавирусом в Израиле длятся уже несколько недель, однако такое количество людей принимает в них участие впервые.

По сообщениям одного из организаторов протестной акции — организации "Черные флаги", всего приняли участие 30 000 человек, СМИ называют цифру 15 000.

Демонстранты собрались возле официальной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, после чего прошли маршем по улицам города, и возле его частной резиденции в прибрежном городе Кесария. В Тель-Авиве люди протестовали против роста безработицы и сложных экономических условий из-за карантинных ограничений.

Отдельные акции прошли на перекрестках, мостах и транспортных развязках в Израиле — всего в 300 точках по всей стране. На одной из дорог, как сообщают очевидцы, в группу демонстрантов въехал автомобиль. Полиция ведет расследование.

Нетаньяху в субботу обвинил местные телеканалы в излишнем освещении антиправительственных протестов и пропаганде "анархистских левацких демонстраций".

В связи с демонстрацией было блокировано движение по улицам, прилегающим к резиденции главы правительства. О столкновениях демонстрантов с полицией пока не сообщалось.

Самые разные люди

Демонстрация объединила людей с самыми разными политическими взглядами. В протестах участвует много молодежи, много тех, кто никогда прежде не был замечен в акциях протеста, есть и левые, и правые, и те, кто на выборах проголосовал за партию Нетаньяху "Ликуд". Кроме того, принимают участие владельцы малого бизнеса, фрилансеры, социальные работники, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Израиле Анастасия Златопольская.

Как говорят протестующие, после последних выборов, фактически расколовших страну, острые споры сегодня вызывают почти все вопросы.

Одна из протестующих Гали Шорер в беседе с местными журналистами сказала, что впервые вышла на акцию протеста против Нетаньяху. "Меня как будто обухом по голове ударили: куда мы катимся? В каком мире будут жить мои дети? Я не знаю, к чему это приведет, но надеюсь, что произойдет что-то новое", — говорит она.

Другой протестующий в беседе с Би-би-си сказал, что вышел против "коррумпированного режима", который, по его мнению, не представляет большую часть израильского народа. Но среди демонстрантов, по его словам, не только люди, которым не нравится политика Нетаньяху. Некоторым не нравится "оккупация" палестинских земель. "Одни говорят о коррупции, другие о поведении полиции, третьи — о мигрантах. Все просто сошлось", — говорит он.

"Коррупция происходит уже слишком долго. Пора положить конец этой нелепой и абсурдной ситуации. Теперь мы ясно видим некомпетентность нашего премьер-министра", — сказала Би-би-си еще одна протестующая.

Как сообщает наш корреспондент, сторонники премьера у резиденции провели свою небольшую контракцию в поддержку премьера.

Столкновения с ультраправыми

Демонстрации в субботу в отличие от предыдущих подобных акций в целом прошли мирно. Полиция задержала 12 человек, не желавших расходиться по окончании согласованного времени — 23 часов.

Несколько предыдущих акций протеста выливались в столкновения с полицией. В адрес правоохранительных органов звучали обвинения в излишней жесткости при подавлении протестов. Для разгона использовали водометы и спецназ.

На прошлой неделе пять участников протестов пострадали в стычках с ультраправыми группировками, после чего многие боялись приходить на мирные акции, опасаясь насилия. В четверг 14 членов ультраправой группировки были задержаны по подозрению в нападении на демонстрантов, но в пяницу утром отпущены.