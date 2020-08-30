Протесты в Беларуси: оппозиция выходит на марш в день рождения Лукашенко

В Минске и по всей Беларуси продолжаются акции протеста, вызванные фальсификациями во время президентских выборов 9 августа, пишет Би-би-си.

Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.

Начались задержания:

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек. pic.twitter.com/F2f8Iqr0Ar — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

Что пожелают беларусы Александру Лукашенко в его 66 день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?

Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.

Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками

Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.

К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.

Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".