Признания "загробного исповедника", или Как отомстить после смерти

Устами австралийца Билла Эдгара говорят усопшие. Нет, Билл не чревовещатель и не медиум, он просто выступает на похоронах людей, доверивших ему сказать за них свое последнее слово, причем не всегда приятное для слушающих. И неплохо за это получает.

С чего все началось?

Билл работал тогда частным детективом, и работа свела его со смертельно больным человеком, который попросил его выполнить довольно странное поручение: он хотел, чтобы на похоронах прозвучало его собственное последнее слово.

"Мы много говорили о смерти, о загробной жизни и все такое, - вспоминает Билл. - И тогда я предложил ему написать свой некролог".

Но умирающий признался, что друзья и родственники вряд ли захотят услышать то, что он хочет им сообщить, и не станут сами зачитывать послание или включать запись.

И тогда детектив предложил сделать это за него.

Сколько стоит "загробный исповедник"?

Услуги загробного исповедника стоят недешево: 10 тыс. австралийских долларов (чуть больше 5 тыс. евро).

За эти деньги Билл приходит на похороны или отпевание, в заранее оговоренный с покойным момент церемонии поднимается с места, достает конверт, вскрывает его и зачитывает то, что хотел, но не мог или не успел сказать человек, лежащий в гробу.

Да, и это еще не все: в стоимость услуги входит посещение дома усопшего (с его предварительного согласия, разумеется) и удаление оттуда всех оговоренных предметов.

"Это может быть все что угодно - от порнографии и секс-игрушек, до наркотиков, денег и стволов", - поясняет Билл.

Сказать все, что накипело

Билл Эдгар прочитал уже немало последних слов от умерших, но больше всего ему запало в душу выступление, когда, по настоятельной просьбе покойного, ему пришлось прервать речь его лучшего друга.

"Я должен был сказать ему, чтобы он сел, заткнулся (да, прямо вот так) и внимательно послушал то, что покойный просил меня прочитать, - вспоминает Билл. - А речь шла о том, что лучший друг пытался соблазнить его жену, когда тот лежал при смерти. Представляете, он лежит на смертном одре, не может пошевелиться, а тут на его глазах такое происходит!"

Ничего удивительного, что после столь неожиданного выступления исповедника этот джентльмен попытался как можно незаметнее выскользнуть с черного хода.

По настоянию усопшего церемонию покинули еще несколько человек, после чего, по словам Билла, похороны прошли очень даже мило.

Положительные отзывы

Понятно, что положительных отзывов, равно как и нареканий, клиенты Биллу не оставляют - уж такова специфика его услуг. Но как это ни странно, живые тоже ни разу его не разворачивали.

Кто бы мог подумать, признается он, ведь это вносит такую сумятицу в церемонию. С другой стороны - главное действующее лицо на похоронах - сам покойник, и кому, как не ему, решать, какую память по себе оставить?