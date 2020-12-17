Приговор о теракте в Charlie Hebdo: все 14 обвиняемых признаны виновными

В Париже суд приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 годам лишения свободы. Жертвами нападений на редакцию журнала и еврейский кошерный магазин стали 16 человек.

Обвинение требовало для Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен пожизненного заключения.

Подсудимых обвиняли в различных преступлениях — от финансирования терроризма до членства в преступной группировке.

Мотивом нападения стали карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. Трое нападавших, братья Саид и Шериф Куаши и Амеди Кулибали, были убиты через несколько дней в ходе полицейских спецопераций.

По мнению следствия, один из подозреваемых, Али Риза Польда, помог исламистам приобрести оружие и боеприпасы перед нападением на Charlie Hebdo. Его называли правой рукой Кулибали. Как и Хаят Бумедьен, он приговорен к 30 годам тюрьмы.

У Польды двойное гражданство — Франции и Турции. Он признался на суде, что участвовал в некоторых аферах, но, по его словам, понятия не имел о планах братьев Куаши и Кулибали.

Еще два человека, проходящие по делу, отрицают свое участие в подготовке нападений. Они сидели в одной тюрьме с Кулибали, но, по их словам, не были им радикализированы.

"То, что жертв выбирали по принадлежности к журналистской профессии или работе в силах безопасности, а также по иудейской вере, четко говорит о том, что они хотели сеять террор в западных странах", — сказал во время вынесения вердикта председательствующий судья.

Обвинения в терроризме были сняты с шести подсудимых — их признали виновными в менее серьезных преступлениях.

Многие вопросы остаются без ответов



Хью Скофилд, Би-би-си

Эти слушания останутся на видеокадрах для истории, а рассказы тех, кому удалось выжить, навсегда останутся в истории Франции напоминанием об ужасных событиях. Но при этом самый крупный в истории страны суд над терроризмом не оправдывал ожиданий.

Потребовалось несколько недель для тщательного изучения доказательств, однако слишком много вопросов остались без ответов. Все обвиняемые, предположительно, были связаны с террористическими сетями, ведущими к Амеди Кулибали — преступнику, совершившему нападение на супермаркет.

Каким образом братья Саид и Шериф Куаши — боевики, устроившие бойню в Charlie Hebdo, — получили оружие?

В чем заключалась роль ультраправого боевика Клода Эрмана, которого судили отдельно по обвинениям, не связанным с терроризмом? Или трех обвиняемых, бежавших в Сирию незадолго до терактов?

И кто из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" отдал приказ о совершении терактов?

Подсудимые производили впечатление мелких преступников. Они либо ничего не знали, либо хорошо изображали, что не понимают, что от них требуется. Все заявили, что понятия не имели о джихадистских намерениях Кулибали, и обвинению было нелегко доказать обратное.

Возможно, тем, кого еще тяготят воспоминания о тех событиях, судебные слушания помогли высвободить накопившиеся эмоции, но факт остается фактом: на суде мы не так много узнали о произошедшем.

Пять лет назад нападение на журнал и жестокая расправа над его сотрудниками всколыхнули все французское общество, где сатира на религию давно считается нормой, и вызвали к жизни движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie ("Я — Шарли").

11 января 2015 года под этим лозунгом во Франции вышли на демонстрацию 3,5 млн человек.

Что произошло пять лет назад?

7 января 2015 года два брата, 34-летний Саид и 32-летний Шериф Куаши (имевший судимость за помощь повстанцам в Ираке и отсидевший в тюрьме полтора года), вошли в здание, где расположена редакция сатирического журнала.

Первым они убили технического сотрудника Фредерика Буассо. Затем, уже в офисе, где начиналась летучка, террористы убили сотрудников редакции.

Погибли художники-карикатуристы Стефан Шарбонье, Филипп Оноре, Бернар Тинью, Жан Кабю и Жорж Волински.

Были убиты также экономист Бернар Мари, психиатр Эльза Кайя, редактор отдела Мустафа Уррад, гость Мишель Рено и приставленный к Шарбонье телохранитель Франк Бринсоларо.

Полицейский Ахмед Мерабе был убит при попытке остановить преступников уже после совершенного ими нападения, еще четыре человека были ранены.

На следующий день приятель младшего Куаши, исламист Амеди Кулибали, убил сотрудницу полиции.

9 января он же захватил еврейский кошерный магазин у Венсенских ворот на севере Парижа и убил работника этого магазина и троих его посетителей.

Братья Куаши были застрелены полицией в северо-западном районе Парижа два дня спустя после нападения на редакцию, Кулибали был убит полицейскими в ходе другого рейда.