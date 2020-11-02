Президентские выборы в Молдове: прозападный кандидат Санду лидирует, но будет второй тур

На прошедших в воскресенье выборах президента Молдовы лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон набрали соответственно 36,12% и 32,61% голосов, объявил молдавский ЦИК.

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый получил 16,9%, Виолета Иванова из партии "Шор" — 6,49%, остальные четверо кандидатов набрали менее 4% голосов.

Второй тур выборов состоится 15 ноября.

Те же кандидаты сошлись во втором туре в 2016 году. Тогда Додон опередил Санду.

Явка на выборах составила 42,7%, или около 1,2 млн человек — это самый низкий показатель в истории молдавских выборов. Одной из причин стала ситуация с коронавирусом.

По мнению наблюдателей, успех Санду обеспечила высокая активность избирателей, живущих за пределами Молдовы.

Кто такая Санду

48-летняя Санду по образованию экономист, училась в Гарвардском университете, была министром образования, а с июня по ноябрь прошлого года занимала пост премьер-министра Молдовы. Своим главным предвыборным лозунгом сделала борьбу с коррупцией.

45-летний Игорь Додон также экономист, бывший министр экономики и первый вице-премьер при коммунистическом президенте Владимире Воронине, депутат парламента от Партии коммунистов Молдовы.

В 2011 году перешел в Партию социалистов и возглавил ее, в 2016-м стал формально беспартийным в связи с избранием президентом. Выступает за развитие связей с Россией и вступление в Таможенный союз.

42-летний Усатый, бизнесмен и бывший примар (глава) города Бельцы считается в Молдове пророссийским политиком, но в июле 2017 года был заочно арестован Тверским судом Москвы по подозрению в незаконном выводе из России валютных средств. Политик отвергает обвинения.

Молдова с населением 3,5 мл человек — одна из самых бедных стран Европы. По вопросу о внешнеполитических приоритетах общество разделено примерно поровну.

Согласно конституции Молдовы, власть в стране принадлежит в основном парламенту и правительству, но президент избирается всенародно, является символом нации и обладает существенными полномочиями в сфере внешних сношений.

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