Пожар в жилом доме в Екатеринбурге унес жизни восьми человек

В результате сильного пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге в ночь на вторник погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок.

Возгорание произошло в три часа ночи в квартире на втором этаже в доме 7 по улице Рассветной. Дым быстро распространился по подъезду, из-за чего жители оказались заблокированы в квартирах.

Пожарные прибыли на место через несколько минут и приступили к эвакуации жильцов. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, спасатели вынесли на руках из горящей квартиры пять человек, в том числе одного ребенка, и передали их медикам.

В общей сложности из подъезда были эвакуированы 90 человек (52 жильцам потребовались специальные дыхательные аппараты), их разместили сначала в пожарных машинах, а затем в близлежащей гимназии, где с ними начали работать психологи.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

Местные СМИ сообщали, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях - она писала в "Твиттере", что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных и выложила селфи.

Позднее власти сообщили, что спасти женщину не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью, отравившись угарным газом.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По ее словам, очаг возгорания располагался рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки, также там было обнаружено много окурков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших, а также выразил соболезнования по поводу трагедии.