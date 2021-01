Последний шанс президента. Штурм Капитолия подорвал позиции Трампа

Сторонники президента Трампа начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием "Спасем Америку" еще в начале недели.

Уже к вечеру вторника в гостиницах американской столицы не осталось свободных мест, а утром в среду Национальную аллею — обширный сквер в самом центре Вашингтона — заполнила многотысячная толпа, над которой развевались флаги избирательной кампании Трампа и лозунги с требованием отменить победу на выборах Джо Байдена.

"Демократы украли у нас победу, но мы будем поддерживать Дональда Трампа и никогда не согласимся с результатами", — заявил корреспонденту Русской службы Би-би-си Дрисколл Хиггинс, приехавший в столицу из штата Северная Дакота.

За два часа до начала совместного заседания сената и Палаты представителей, на котором должна была быть официально сертифицирована победа Джо Байдена, Трамп выступил перед своими сторонниками, призвав их выйти к Капитолию и поддержать законодателей-республиканцев, которые намеревались опротестовать результаты президентских выборов.

"Мы собираемся прийти к Капитолию, — сказал президент США. — Мы собираемся поддержать наших смелых сенаторов, членов Конгресса… Вы никогда не сможете вернуть себе нашу страну, если будете слабыми, вы должны продемонстрировать силу и вы должны быть сильными".

В заключении своего выступления президент пообещал, что он сам вместе с демонстрантами пойдет к зданию сената.

"Мы пройдем по Пенсильвания-авеню!" — сообщил Трамп.

Вместо этого, правда, глава государства сел в черный внедорожник и вернулся в свою резиденцию.

Уже через час после этого полицейские барьеры, установленные вокруг Капитолия, были сметены толпой, и несколько сотен сторонников Трампа ворвались в здания.

Первые группы демонстрантов вошли в сенатские здания на Капитолийском холме под видом обычных туристов. Для прохода в помещения, где проходят заседания комитетов обеих палат, не требуется пропусков: достаточно лишь пройти через рамку обычного металлодетектора, никак не объясняя полицейским причин своего визита.

Но уже спустя всего лишь полчаса сотни демонстрантов начали настоящий штурм.

Накануне мэрия Вашингтона попросила Пентагон направить в столицу дополнительные подразделения Национальной гвардии, но этот призыв так и остался без ответа.

Позднее в среду в социальных сетях появились видеокадры, на которых полицейские, охраняющие Капитолий, сами убирали заградительные барьеры, позволяя демонстрантам беспрепятственно войти на территорию.

Уже в 14:30 по местному времени на Капитолии объявили о всеобщей эвакуации.

Вице-президент Майкл Пенс, спикер Конгресса Нэнси Пэлоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл были уведены из зала заседаний сотрудниками Секретной службы США.

Остальным законодателям правоохранители рекомендовали запереться в собственных офисах. Некоторые из них укрылись под стульями в зале заседаний.

Протестующие ворвались в здание сената, по дороге разбивая окна и круша мебель.

Один из демонстрантов занял кресло в зале заседаний, где еще несколько минут назад сидел вице-президент США. Группа сторонников Трампа проникла в кабинет спикера Конгресса, оставив на ее рабочем столе записку "Мы не отступим".

Вскоре в здании раздались выстрелы. Позднее полиция подтвердила, что в результате смертельное ранение получила женщина, приехавшая для участия в протестах из штата Калифорния, ветеран вооруженных сил. Причины, по которым правоохранители были вынуждены открыть огонь, до сих пор не называются.

Позже на территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших — женщина и двое мужчин. Причиной смерти, как сообщается, стали происшествия, которые требовали неотложной медицинской помощи.

В ходе беспорядков пострадали как минимум 14 сотрудников полиции. Двое были госпитализированы — один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо.

Полицейские также применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пытаясь вытеснить демонстрантов с верхних этажей сенатского здания.

Как стало известно, специалисты ФБР нашли и обезвредили на Капитолийском холме два самодельных взрывных устройства. Одно из них было заложено неподалеку от штаб-квартиры Республиканской партии.

Только через два часа после того, как сторонники Трампа оккупировали Капитолий, на место прибыли первые отряды Национальной гвардии.

Вместе со спецподразделениями ФБР они начали зачистку зданий. При этом протестующие, еще недавно крушившие мебель и расписывавшие лозунгами "Смерть прессе!" стены сенатского комплекса, выходили из зданий совершенно спокойно. По официальным данным, задержано было лишь полтора десятка человек, позже это число увеличилось до 50.

Большинство демократов и республиканцев обвинили в произошедшем лично президента Трампа, назвав беспорядки попыткой государственного переворота.

"Это прямое следствие привычки президента всюду сеять хаос", — заявил сенатор-республиканец Бен Сасси.

"Все, что произошло сегодня, это мятеж, организованный президентом Соединенных Штатов", — подчеркнул сенатор-республиканец Митт Ромни.

"У меня нет сомнений в том, что президент организовал эту толпу, вдохновил эту толпу, и…именно он начал пожар", — считает член Конгресса, республиканка Лиз Чейни.

После начала событий на Капитолийском холме Белый дом упорно отказывался от каких-либо комментариев. Через несколько минут после того, как обе палаты Конгресса были эвакуированы, Дональд Трамп написал в своем "Твиттере": "Я обращаюсь ко всем, кто сейчас находится в Капитолии, с призывом сохранять миролюбие".

Чуть позже он опубликовал в "Твиттере" видеообращение с призывом к протестующим разойтись по домам, добавив, что лично он любит их и считает особыми людьми.

Лишь в 17:30, через три часа после начала первых столкновений у заграждений, выставленных вокруг Капитолийского холма, администрация сенатских зданий объявила, что протестующие покинули территорию. Через полчаса после этого сенаторы возобновили заседание по сертификации результатов выборов.

По традиции, избирательные бюллетени утром в среду были доставлены в здание сената в специальных деревянных ящиках. Когда протестующие ворвались в зал заседаний, сотрудники аппарата Конгресса сумели эти ящики вынести.

Уже вечером стало известно, что главы крупнейших компаний США и бизнес-объединений, включая Citi Bank и Палату промышленников обратились к законодателям с требованием немедленно отстранить Дональда Трампа от власти, воспользовавшись правом, которое дает 25-я поправка к Конституции США.

JUST IN: “This is not news we deliver lightly,” @margbrennan says as she reports: Trump Cabinet secretaries are discussing invoking the 25th Amendment to remove President Trump. Nothing formal yet presented to VP Pence.