04.02.2021, 13:55

После теракта Франция начала депортировать мигрантов. На родине этим людям грозит опасность

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После теракта Франция начала депортировать мигрантов. На родине этим людям грозит опасность
Keystone Press Agency

После убийства школьного учителя Самюэля Пати Франция, как признался министр иностранных дел, заняла "очень твердую позицию" в вопросе депортации. После массовых проверок мечетей и разговоров о создании "просвещенного ислама", власти приступили к решительным действиям.

Французские журналисты и правозащитники последние несколько месяцев сообщают о все новых случаях депортации "нежелательных" лиц. Среди них и те, кому на родине может грозить серьезная опасность.

На защиту депортируемых порой встают сами французы, но избежать высылки удается не всем.

"Мне повезло — я заболел коронавирусом"


Через несколько дней после нападения на Самюэля Пати уроженец Чечни Магомед Гадаев традиционно пришел отмечаться в полицию. Он делал это регулярно с 2019 года, когда французские власти посадили Гадаева под домашний арест за нарушение миграционного законодательства. Но в этот раз домой он не вернулся — его задержали и отправили в депортационный центр.

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"Я сидел тут с одним парнем, которого на днях депортировали, — говорит по телефону Гадаев. — Представляете, его посадили на утренний рейс в 9:30, а в 10 суд постановил освободить его из депортационного центра и оставить во Франции. Мне просто повезло, потому что я заболел коронавирусом".

Коронавирус помог Гадаеву избежать депортации в Россию — пока он болел, суд все-таки встал на его сторону и согласился, что возвращать его на родину небезопасно.

История Магомеда Гадаева хорошо знакома российским правозащитным организациям. Как напомнила в разговоре с Би-би-си председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, Гадаев был ключевым свидетелем в известном уголовном деле №58042 — о похищении другого жителя Чечни Ислама Умарпашаева.

Умарпашаева задержали в Грозном в декабре 2009 года, после чего чеченец исчез. Его освободили спустя четыре месяца. Выйдя на свободу, Умарпашаев рассказал, что все это время находился в подвале одного из зданий на территории ОМОН МВД Чечни. Никаких обвинений ему не предъявляли, при этом угрожали убийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения чеченца, которое в 2010 году передали в главное следственное управление СК России.

Спустя год после этого председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, занимавшийся расследованием исчезновений людей в Чечне, называл дело Умарпашаева перспективным: "Это единственный случай, когда похищенному удалось спастись".

Спастись тогда удалось и Магомеду Гадаеву, которого держали в одном подвале с Исламом Умарпашаевым. В своих показаниях Гадаев рассказывал о пяти месяцах, проведенных в подвале, в том числе о пытках и убийствах заключенных, — несмотря на то, что его предупредили: если будет давать показания, его семью ничего хорошего не ждет.

Весной 2010 года он уехал из Чечни и вскоре оказался в Польше, где попросил политическое убежище.

"Ты сам хотел проблем"


В конце лета 2012 года в Польшу приехала заместитель председателя "Гражданского содействия" Елена Буртина. По итогам этого визита Светлана Ганнушкина написала письмо (копия есть в распоряжении Би-би-си) в защиту Гадаева.

Гадаев рассказал Буртиной, что с ним на связь неоднократно выходили представители Чечни, в том числе тот самый человек, который пытал Гадаева в грозненском подвале. Буртина тогда записала показания чеченца: "Он стал угрожать: "Ты хотел проблем, сейчас они у тебя начнутся". […] Магомеду несколько раз звонил из Чечни человек, представившийся Хасаном, сотрудником РУБОП. Он убеждал Магомеда не давать показания по делу Умарпашаева, но в то же время дал понять, что знает, где живет Магомед, какой у него автомобиль. После этих звонков Магомед сменил телефон, машину, был вынужден уволиться и переехать в другой город".

Светлана Ганнушкина не сомневалась, что в случае, если чеченские силовики обнаружат Гадаева, "угроза его безопасности будет крайне высокой". Елена Буртина рассказала о деле Гадаева сотрудникам бюро верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше, но, по воспоминаниям Буртиной, глава бюро ”очень скептически отозвался о реальности существующих угроз” в адрес Гадаева и возможности переселить его в третью страну, о чем просило "Гражданское содействие".

"Но Польша давно аннулировала мои документы, Польша официально ответила Франции, что у меня нет статуса беженца. И тогда Франция решила депортировать меня в Россию. Сейчас суд решил, что меня нельзя депортировать в Россию, так как мне там угрожает опасность. В общем, они уже не знают, куда меня вернуть, — говорит Магомед Гадаев. — И после нападения на учителя меня просто задержали".

Светлана Ганнушкина, которая сейчас следит за аналогичными делами, говорит: "Я думаю, что это связано с последними терактами".

Голодовка против депортации


Дело Гадаева далеко не единственное — французские СМИ последние месяцы постоянно рассказывают о все новых попытках выслать мигрантов. На всю страну прогремело дело 18-летнего уроженца Гвинеи Лайе Фоде Траоре. Но не из-за обстоятельств этой неудавшейся депортации, а из-за той неожиданной поддержки, которую Траоре получил от своего начальника — французского пекаря Стефана Равакле.

Узнав, что его сотрудника и ученика собираются депортировать, 3 января Равакле объявил голодовку, которую держал неделю в знак протеста. 50-летний пекарь отказался прекратить голодовку даже тогда, когда упал в обморок и попал в больницу.

Траоре покинул Гвинею и пересек Средиземное море на надувной лодке, когда ему было 16. Франция оставила его у себя как несовершеннолетнего, прибывшего без сопровождения взрослых, но когда Траоре исполнилось 18, его попросили покинуть страну.

Онлайн-петицию в защиту Траоре и его начальника подписали более 240 тысяч человек, в том числе популярная актриса и обладательница премии Оскар Марион Котийяр: "Нельзя так безжалостно поступать по отношению к французскому гражданину, который готов рисковать своим здоровьем, защищая гуманистические ценности, такие как свобода, равенство и братство".

В итоге Траоре позволили остаться во Франции, а Равакле пообещал взять его на работу на полную ставку.

"Я был в отчаянии. Я видел, как все годы усилий идут насмарку. К тому моменту я уже представлял свое будущее, построил новую жизнь и забыл старую. Я очень старался интегрироваться, у меня было много друзей", — это слова 17-летнего Элвиса Бажрами, студента первого курса, которого власти Франции также решили депортировать.

Бажрами с матерью приехали во Францию более пяти лет назад из Косово. А в ноябре 2020 года их заявку на получение постоянного вида на жительство отклонили. На защиту Элвиса встали его университетские друзья и учителя — они появлялись на местном телевидении, давали комментарии прессе и писали петиции в его поддержку. В итоге Элвису и его матери разрешили остаться.

"Элвис, мы гордимся, что ты останешься учеником лицея Le Castel, и что ты спокойно сможешь и дальше жить вместе с мамой в Дижоне, не опасаясь за завтрашний день, — написали преподаватели. — Наша обязанность как учителей — поддерживать наших учеников. Мы это делаем и будем делать. Да здравствует справедливость и солидарность, благодаря которым случаются такие прекрасные победы".

Должны вернуться на родину


"С каждым годом во Франции все больше мигрантов, в том числе нелегальных. Но с приходом нового главы МВД власти перестали закрывать на это глаза. Складывается ощущение, что после нападения на школьного учителя людей начали депортировать гораздо легче, чем раньше, — считает Хеда Индербаева, представитель кавказской общины во Франции. — Жеральду Дарманену (министру внутренних дел) важны цифры, ему надо знать, скольких людей каждая область депортировала. Он призывает префектуры действовать: чем больше мигрантов уедет из Франции, тем лучше, считает он".

Дарманен действительно своих целей не скрывает. Именно он после указания президента Макрона взялся за "масштабную и беспрецедентную", по его собственным словам, кампанию по борьбе с "религиозным сепаратизмом". Именно он оперативно нашел в стране 76 мечетей, которые подозреваются в сепаратизме, и организовал их проверку.

А еще именно Дарманен оперативно провел переговоры с представителями некоторых стран о депортации. В том числе — с Россией.

В ноябре 2020 года он говорил: "В преддверии моих встреч президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и тунисским лидером Каисом Саидом. У меня было поручение президента сообщить моим коллегам, что лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину".

А после своих встреч и переговоров Дарманен выразил надежду, что его визиты "дали результаты и приблизят сроки репатриации". Правда, посетовал, что некоторых иностранцев нельзя выслать из-за продолжающихся в их родных странах военных действий — речь идет о гражданах Сирии и Ливии. Не могут быть депортированы и заразившиеся коронавирусом — именно это на данный момент спасало от депортации Магомеда Гадаева.

Адвокат Алексей Оболенец так оценивает нынешнюю ситуацию: "С учетом текущих обстоятельств сложно говорить, насколько сейчас могут быть объективны исполнительные власти и французский суд, так как настроения в обществе в целом "перегреты" в связи с убийством несчастного Самюэля Пати. С точки зрения права, если избавиться от эмоций, решения о депортациях не должны приниматься до завершения расследования и вступления в законную силу приговора по делу об убийстве учителя".

Только тогда, считает адвокат, станет ясно, стал ли Пати жертвой некоего радикального заговора, в который вовлечено большое количество людей, или его гибель обусловлена действиями группы фанатиков, убеждения которых может быть и связаны с исламом, но не соответствуют принципам этой религии.

"Осуществление депортации мусульманина до вынесения независимого судебного решения по делу Пати будет являться грубым нарушением прав человека", — заключает адвокат.

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