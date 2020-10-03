Порошенко попал в больницу. У экс-президента Украины Covid-19
Бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, положили в больницу. У него диагностировано двустороннее воспаление легких. Как сообщила жена экс-президента, дочь Порошенко тоже болеет.
"Сегодня с Covid-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич находится в одной из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — сказала Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке" на странице партии "Европейской солидарности", которую возглавляет экс-президент.
Сообщение пришло в момент, когда весь мир следит за госпитализацией американского президента Дональда Трампа.
"Сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции", — добавила жена пятого президента Украины.
О том, что 55-летний Порошенко заболел коронавирусом, стало известно еще 29 сентября.
"Получил положительный тест на Covid. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", — написал он во вторник. До этого Порошенко, как и Трамп активно участвовал в предвыборной кампании, Трамп — в президентской, Порошенко — перед местными выборами 25 октября.
Врачи говорят, что коронавирус наиболее опасен для мужчин в возрасте, особенно страдающих излишним весом и хроническими болезнями. Порошенко недавно сбросил лишний вес, но, как пишет украинская пресса, у него может быть сахарный диабет.
В июне коронавирусом заболела жена нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, Елена. Сам Зеленский не заразился.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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