Порошенко попал в больницу. У экс-президента Украины Covid-19

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, положили в больницу. У него диагностировано двустороннее воспаление легких. Как сообщила жена экс-президента, дочь Порошенко тоже болеет.

"Сегодня с Covid-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич находится в одной из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — сказала Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке" на странице партии "Европейской солидарности", которую возглавляет экс-президент.

Сообщение пришло в момент, когда весь мир следит за госпитализацией американского президента Дональда Трампа.

"Сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции", — добавила жена пятого президента Украины.

О том, что 55-летний Порошенко заболел коронавирусом, стало известно еще 29 сентября.

"Получил положительный тест на Covid. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", — написал он во вторник. До этого Порошенко, как и Трамп активно участвовал в предвыборной кампании, Трамп — в президентской, Порошенко — перед местными выборами 25 октября.

Врачи говорят, что коронавирус наиболее опасен для мужчин в возрасте, особенно страдающих излишним весом и хроническими болезнями. Порошенко недавно сбросил лишний вес, но, как пишет украинская пресса, у него может быть сахарный диабет.

В июне коронавирусом заболела жена нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, Елена. Сам Зеленский не заразился.