Попытка мини-швекзита. Швейцарцы решают, не запретить ли свободный въезд гражданам ЕС

Швейцарские правые, добившиеся много лет назад запрета на строительство минаретов, теперь хотят устроить свой мини-брексит: в воскресенье страна проголосует на референдуме о запрете свободной иммиграции из окружающего Швейцарию со всех сторон Евросоюза.

27 сентября, во Всемирный день мигрантов и беженцев, в Швейцарии пройдет референдум об отмене соглашения с Европейским союзом, по которому граждане стран ЕС и Швейцарии могут свободно жить, работать и пользоваться всеми социальными благами по обе стороны границы, как у себя дома.

Если это предложение пройдет, то правительство Швейцарии должно будет в течение года разорвать соглашение с ЕС или передоговориться с ним о новых условиях миграции.

Референдум инициировала правопопулистская Швейцарская народная партия, которая уверяет своих избирателей, что приезжие из ЕС отнимают у них работу.

"Я не хочу видеть, как швейцарские семьи страдают под бременем миллионов иммигрантов из Евросоюза", — заявил лидер ШНП Марко Кьеза в августе, когда его избрали главой партии.

"Работники из Евросоюза отнимают места у швейцарцев. Бизнесмены из ЕС, которые руководят швейцарскими фирмами, не знают местных условий и часто руководствуются иными интересами, чем мы, швейцарцы", — доказывала в недавнем интервью нескольким немецкоязычным газетам Швейцарии заместительница Кьезы и предпринимательница Магдалена Мартулло-Блохер.

Опросы показывают, что инициатива ШНП почти наверняка провалится: против отмены соглашения с ЕС — около 60% швейцарцев, за — около 35%.

Но если случится сюрприз, и большинство проголосует "за", то это может обернуться катастрофой: рухнет вся система отношений ЕС и Швейцарии.

Швейцария не входит в Евросоюз, но максимально тесно интегрирована в единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы ЕС через несколько договоров, один из которых — договор о свободном перемещении людей. Швейцария входит и в Шенгенскую зону.

При этом все эти соглашения действуют "в пакете": отменяется один — отменяются все.

Политики из ШНП, совсем как британские брекситеры перед референдумом 2016 года, доказывают, что Евросоюз сам заинтересован в сохранении экономических отношений и легко согласится тут же перезаключить все договоры в неизменном виде — все, кроме договора о миграции.

Но большинство избирателей и все остальные ведущие партии не верят. Они опасаются, что ЕС может пойти на принцип. В том числе — чтобы не показать Британии, с которой сейчас идут тяжелые и пока бесплодные переговоры об окончательном брексите, что на Брюссель можно надавить и добиться серьезных уступок.

"Одобрение этой инициативы будет хуже чем брексит. ЕС совершенно не обязан начинать с нами переговоры", — сказала министр юстиции Швейцарии от центристской Свободной демократической партии Карин Келлер-Зуттер.

"ЕС создал бы таким образом очень плохой прецедент для переговоров о брексите, позволив нам выбирать, что повкуснее. Мы и так уже выбираем — с какой стати позволять нам еще больше?" — сказал изданию The Local политолог Шон Мюллер из Лозаннского университета.

В 8,5-миллионной Швейцарии, по данным швейцарского Федерального бюро статистики, живут почти 2,2 млн иностранных граждан, в том числе 1,4 млн граждан ЕС. Больше всего — итальянцев (321 тысяч), немцев (307 тысяч) и португальцев (260 тысяч). Кроме того, более 400 тысяч жителей приграничных регионов каждый день ездят (или ездили до пандемии) в Швейцарию на работу.

С другой стороны, несколько сотен тысяч швейцарцев живут и работают в странах ЕС.

Швейцарская народная партия (во франкоязычной и италоязычной частях она называется Демократический союз центра) — это самая популярная партия Швейцарии. Сейчас ее рейтинг — 26% (у ближайших преследователей — 17%).

ШНП контролирует чуть больше четверти кресел в нижней палате парламента и имеет два из семи мест в Федеральном совете — это "коллективный глава государства" в Швейцарии.

ШНП в 2014 году уже добилась референдума об ограничении иммиграции из ЕС и даже победила на нем: "за" проголосовали 50,3%. Но тогда, как считают политологи, многие швейцарцы воспользовались этим референдумом как возможностью для мало к чему обязывающего протестного голосования.

"Одна из причин, почему в 2014 году то предложение прошло, — это то, что оно было очень расплывчатым. Там говорилось о квотах иммиграции, но не было сказано, какие должны быть квоты. Поэтому избиратели решили дать правительству понять, что они недовольны, не делая при этом ничего конкретного", — объяснил изданию The Local Шон Мюллер из Лозаннского университета.

Из-за того референдума в отношениях ЕС и Швейцарии случился небольшой разлад, но в итоге стороны "замотали вопрос": швейцарский парламент принял закон о преимущественном праве жителей Швейцарии — и швейцарцев по паспорту, и иностранцев — на работу, но не стал вводить квоты.

В 2009 Швейцарская народная партия попала в мировые новости, добившись конституционного запрета на строительство в стране новых минаретов при мечетях. На инициированном ШНП референдуме по этому вопросу за запрет проголосовали 57,5% избирателей.

В Швейцарии все важные вопросы решаются на референдумах, и в этой стране, в отличие от большинства других, референдум — частое и обыденное мероприятие. В это воскресенье, например, пройдет всенародное голосование не только об иммиграции, а и еще по четырем разным вопросам.