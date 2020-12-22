"Попался на удочку". Почему предполагаемый сотрудник ФСБ говорил с Навальным и другие вопросы к пленке с "отравителем"

Алексей Навальный выложил 45-минутную запись диалога с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, предположительно следившим за ним и имевшим отношение к его отравлению. Сама ФСБ эту запись назвала подделкой.

Почему в разговоре политик подробно расспрашивал про свое белье? Как он звонил с "коммутатора ФСБ"? Годится ли такое доказательство в суде и ожидать ли уголовного дела об отравлении? Готовиться ли России к новым санкциям и как ответит на новый вызов Кремль?

Русская служба Би-би-си отвечает на главные вопросы о расследовании Навального и его последствиях.

Почему Навальный все время спрашивал про трусы?

Одной из главных интриг вокруг покушения на политика 20 августа оставался вопрос, куда нанесли яд отравители. Соратники Навального сразу вынесли из гостиничного номера политика в Томске три пустые бутылки и другие вещи, к которым он мог прикасаться. Все это они передали немецким медикам, благодаря чему те нашли следы "Новичка".

В разговоре с предполагаемым участником операции Навальный спрашивал, на какой именно элемент одежды нанесли яд. Собеседник же отвечает, что ездил "замывать" одежду. Эти вопросы помогли понять механику всего отравления, объяснила Би-би-си пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Еще в сентябре предположение о том, что яд нанесли на белье политика, выдвинул один из создателей "Новичка" Владимир Углев. Об этом он рассказал после новостей о том, что специалисты лаборатории бундесвера обнаружили "Новичок" в крови, моче и коже Навального, а также на бутылочке, из которой он пил.

Углев предположил, что, надевая одежду, политик испачкал руки, а далее занес отраву на слизистую глаз и носа. Но окружающие Навального не пострадали, поскольку количество вещества при контакте с оппозиционером было намного ниже пороговой дозы.

Почему вообще предполагаемый сотрудник ФСБ рассказывает по телефону детали секретной операции?

Остальные предполагаемые члены группы, следившей за Навальным, сразу бросали трубки и очевидно советовались с начальством, когда им звонил оппозиционер. Если с Навальным действительно говорил Кудрявцев, его доверчивость можно связать с четырьмя причинами.

Навальный звонил утром 14 декабря. То есть до публикации расследования о группе сотрудников ФСБ, следящих за ним, поэтому Кудрявцев и не знал, что его и коллег уже рассекретили.

При помощи специальной программы звонок был совершен с номера, который имитировал коммутатор, с которого чекисты общались друг с другом. Этот номер расследователи Bellingcat узнали при анализе телефонных переговоров ФСБ.

Ссылка на авторитет секретаря Совбеза, экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Именно его помощником представился Навальный.

Но все три пункта выше вряд ли сработали, если бы Кудрявцев был оперативным сотрудником, который четко следует внутренним инструкциям и понимает, что можно, а что нельзя говорить по обычному каналу связи.



Из расследования Bellingcat следует, что Кудрявцев — именно технический специалист, которого привлекли для проведения операции, прокомментировал Би-би-си историк спецслужб и бывший советник главы ФАПСИ Андрей Солдатов.

"Понятно, почему он попался на удочку и стал все это рассказывать. Потому что в операциях подобного и любого другого рода такие люди играют подчиненную роль, а оперативники решают, как и что делать", — пояснил Солдатов.

По его мнению, Кудрявцева застали врасплох. "Такие люди [неоперативные сотрудники] варятся во внутренней системе, никогда не выходят на контакт с людьми, которые не представляют систему ФСБ. Ему даже в голову не может прийти, что ему может позвонить какой-то пранкер", — подытожил эксперт.

Остается вопрос, почему после подозрительных звонков другим членам группы начальство дополнительно не предупредило Кудрявцева, что нельзя ничего рассказывать по телефону.

Удивление вызывает и то, почему сотрудник ФСБ, следивший за Алексеем Навальным, не узнал голос известного политика — ведь тот даже не использовал программы для смены тембра.

Пресс-секретарь Навального Ярмыш указывает, что Кудрявцев, судя по расследованию, ездил за оппозиционером только в Киров, и потом дважды в Омск.

По словам Ярмыш, Кудрявцев находился в группе сотрудников ФСБ, следующих за Навальным, на периферии, а не ездил за Алексеем три года. "Но почему не узнал [голос политика], не понимаю", — говорит она.

A как Навальный позвонил с "коммутатора ФСБ"?

Навальный пишет, что взял "простейшую программу" — такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звонят, и подставить вместо него нужный номер.

Для смены номера действительно вообще не нужно никакого оборудования и специальных знаний. Любому желающему доступно множество приложений, в том числе на Android и iOS. Чем активно и пользуются пранкеры и телефонные мошенники (вроде звонков от "служб безопасности банка" с просьбой дать код кредитки).

Вот как техническую подготовку описывал пранкер Лексус (Алексей Столяров): "Главное, чтобы был компьютер или ноутбук. Все, что мы используем, доступно любому. В основном мы пользуемся скайпом, но можно установить другую программу IP-телефонии. Иногда требуются мобильные телефоны".

Почему Навальный опубликовал разговор только неделю спустя?

В Фонде борьбы с коррупцией ждали реакции российских властей, сказала Би-би-си Кира Ярмыш.

Навальный звонил Кудрявцеву за три дня до пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 17 декабря.

Глава государства тогда назвал расследование о слежке за политиком "легализацией материалов американских спецслужб". Российские спецслужбы знают, что американские коллеги отслеживают их геолокацию, и не считают нужным скрываться, когда пользуются телефонами, утверждал Путин.

Фактически президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков признали слежку ФСБ за Навальным, но категорически отрицали причастность ее сотрудников к отравлению.

"[Путин говорил], что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. И к этому ещё можно добавить, что спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти", — отмечал Песков.

Би-би-си отправила пресс-секретарю президента вопрос о реакции Кремля на опубликованную пленку.

Могут ли нейросети подделать голос? Как проверить подлинность пленки?

Навальный утверждает, что любая фонографическая экспертиза подтвердит принадлежность голоса на пленке Кудрявцеву.

На рынке существуют программы синтеза чужой речи, например, компания Тимура Бекмамбетова научила нейросеть говорить голосами знаменитостей. Проект Vera Voice анализирует речь человека, например, артиста и озвучивает его голосом любые тексты. Есть и другие синтезаторы речи.

Следователь может осмотреть смартфон с подлинной записью, прослушать ее, расшифровать и, если признает запись относящейся к делу, сможет верифицировать ее. Об этом Би-би-си сказал московский адвокат, попросив об анонимности.

"Способы проверки такого рода доказательств хорошо известны. Это может быть фонографическая или фоноскопическая экспертиза, исключающая монтаж или другие искажения записи, допрос собеседников, получение образцов их голоса", — пояснил юрист.

Но, даже если подделка фонограммы в теории возможна, то в случае телефонного разговора есть достаточно способов проверить подлинность его записи.

В России по "закону Лугового-Яровой" в течение полугода операторов связи обязывают хранить все телефонные переговоры.

Есть другие косвенные доказательства — например, биллинг телефонных переговоров: можно посмотреть, было ли соединение в это время, и привязать его к геолокации.

Теперь власти не смогут не возбудить уголовное дело? И такой "пранк" вообще принимают в судах?

Уголовное дело по покушению на Навального до сих пор не возбуждено, вместо этого управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу ведет доследственную проверку.

На все вопросы об отсутствии уголовного дела российские власти, в том числе Владимир Путин, ссылались на отсутствие ответов от властей ФРГ, куда транспортировали впавшего в кому оппозиционера.

На необходимость возбуждения уголовного дела новые сведения из пленки не влияют — они лишь уточняют важные обстоятельства, но на стадии возбуждения дела это и не требуется. Об этом сказал Би-би-си адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Борис Грузд.

По мнению Грузда, уголовного дела нет из-за политической воли, а не из-за отсутствия законных оснований. "Что касается содержания разговора, то безусловно, это серьезное доказательство предполагаемого преступления", — уверен он.

Грузд отметил, что для приобщения записи в качестве доказательства в УПК препятствий нет.

А для установления истины по уголовному делу не важно, как получено доказательство. Недопустимыми могут быть признаны лишь доказательства, при собирании которых силовики нарушили закон, например, провели незаконный обыск.

Частные же лица не обязаны собирать доказательства по правилам, хотя если они при сборе фактуры нарушили закон, то должны нести отдельную ответственность за это нарушение.

К тому же в России, в отличие от ряда других стран, нет запретов на запись собственного телефонного разговора, отмечает Грузд. "В решениях Верховного суда России не раз фигурировали такие телефонные записи. И то, что Навальный звонил под вымышленным именем, значения не имеет", — заключил юрист.

Однако адвокаты и потерпевшие не могут самостоятельно представлять доказательства. Их материалы признает доказательствами дознаватель, следователь или судья, уточнил адвокат, пожелавший сохранить анонимность.

"Другой вопрос, как будет оцениваться содержание разговора — возможно, оппоненты звонившего будут говорить, что слова про трусы и т.д. вообще не относятся к персонажу, чье отравление расследуется, объяснения могут быть разные. Но слова будут сохранены, и дальше нужно устанавливать их связь с тем, что хотят доказать", — пояснил эксперт.

В то же время российских судах на практике часто отклоняют ходатайства о приобщении записей в качестве доказательств, сказал Би-би-си адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия.

Какой международной реакции ждать? Скандальная пленка приведет к новым санкциям?

Россия давно выглядит "слабой, но очень верткой и способной увернуться от больших угроз" на международной арене, сказал Би-би-си экс-советник руководителя кремлевской администрации Глеб Павловский.

По его мнению, коронавирус затмевает в международной повестке любые отравления. На фоне стремительной изоляции Британии и пандемии "большинству правительств совершенно не до российского ФСБ", и у людей снижен интерес к политике, считает эксперт.

Тем не менее за прошлые эпизоды предполагаемого использования "Новичка" Россию подвергали санкциям.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в Великобритании в 2018 году запустило волну санкций в рамках закона о контроле за распространением химического и биологического оружия 1991 года.

Эти санкции вводятся в два этапа. Пока США ввели только первый из них, ограничив экспорт технологий для обороны и вооружений, а также финансовую помощь России — санкции дублируют ограничения, введенные после аннексии Крыма. Второй этап санкций предполагает почти полную заморозку торговых отношений, разрыв дипсвязей и запрет на авиаперелеты над территорией США для правительственных компаний. Под это описание подпадает "Аэрофлот". Но этот этап санкций так и не ввели.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова отмечает, что пока санкционная риторика в отношении России больше фокусировалась на строительстве газопровода "Северный поток" и других "более осязаемых" проектах.

"Пока рынки идут в логике предыдущих санкций, продолжения той повестки, которая частично не была реализована, — говорит Орлова. — Но, возможно, вообще будет создана новая санкционная повестка. Возможно, будет инвентаризация всех санкций, потому что нынешние санкционные меры оцениваются западными экспертами как малоэффективные".

По словам Орловой, ситуация вокруг Навального может быть использована и как повод для новых санкций, и как повод для политического диалога. Но в любом случае окажет давление на рынки и инвесторов.

Доцент департамента международного права Высшей школы экономики Глеб Богуш не припомнит на практике, чтобы санкции шли после подтверждения важных фактов "пранком". Но с точки зрения международного публичного пространства и публичного эффекта, для прессы, для парламентариев, эта запись, конечно, "дополняет восприятие", говорит он Би-би-си.

По его мнению, этот дополнительный фактор вряд ли что-то изменит в политике других стран: те государства, от которых можно было чего-то ожидать, свои выводы давно сделали, а от других ожидать возмущения вряд ли стоит. Оснований для новых санкций против России эксперт не видит: персональные санкции против ряда высокопоставленных фигур уже введены, реакция на пленку будет в основном в медийном поле, говорит он.

По мнению Марка Галеотти, исследователя российских вооруженных сил и спецслужб, в западных спецслужбах ситуация, в которой оказалась ФСБ, многим может показаться "смешной". "Но я надеюсь, что люди не сделают ошибочный вывод о том, что Россия — это такая некомпетентная страна с придурочными агентами-недоучками", — сказал эксперт. Он напомнил, что выход расследований об отравлении Навального совпал с крупнейшей хакерской атакой на американские госорганы, в частности Минфин США.

Об этой атаке в середине декабря сообщили Reuters и The Washington Post. Как рассказали эти СМИ, в течение нескольких месяцев хакеры отслеживали внутренний трафик электронной почты минфина. Для обсуждения атаки, в котором заподозрили Службы внешней разведки России, даже собирался совет по нацбезопасности, узнала WP.

Какая линия защиты у властей, есть ли убедительные контраргументы, что ФСБ не причастна к отравлению?



К вечеру в понедельник ФСБ распространила комментарий по поводу пленки Навального. В ФСБ назвали ролик подделкой и спланированной провокацией с целью дискредитации ведомства и ее сотрудников. "Сделать "расследование" было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", — уверили в ФСБ.

А подмену номера абонента в ведомстве назвали "приемом иностранных спецслужб, не раз апробированным в антироссийских акциях".

Силовики обещали проверить публикацию и дать ей процессуальную оценку. Это означает, что они не исключают возможность возбуждения дела.

Кремль не перестанет как и прежде отрицать причастности к отравлению, полагает экс-советник кремлевской администрации Глеб Павловский. "Они будут утверждать, что это неизвестно кто, может, даже член команды Навального, что все это постановка", — сказал он Би-би-си.

Дело не в силе доказательств, а в том, кто чью сторону выбирает, объясняет политолог. Ведь многие россияне привыкли автоматически выбирать сторону власти. "Поэтому власть может просто промолчать, она может говорить нелепости. Верят [в этот разговор] только те, кто верят Навальному — а они и так ему верят, даже если бы не было этого ролика. А те, кто не верит, будут говорить — это театральная мизансцена, это ЦРУ. В этом смысле Путин может чувствовать себя спокойно", — отмечает Павловский.

Последствия у этой записи будут скорее не для Кремля, а для его оппонентов, считает глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая: "Власть озаботится самим фактом наличия персональных данных на черном рынке".

О проблемах на рынке "пробива" из-за расследования Bellingcat ранее сообщил Daily Storm.

Линия власти будет гораздо более жесткой в отношении всех, кто имеет малейшее отношение к Навальному, добавляет Становая.

Она убеждена, что до недавнего времени Путин не воспринимал Навального всерьез, а угроза отравления исходила от окружения президента. По мнению политолога, глава государства и теперь не считает оппозиционера противником, потому что Навальный в глазах Путина — не самостоятельный субъект, "а инструмент в руках Запада".

"Навальный — это танк, который на тебя направлен дулом. И как оружие оно подлежит уничтожению. Я думаю, что давить [оппозицию] будут серьезно. Пока он в Берлине, наверное, ему ничего не грозит. Если он вернется в Россию, шансы, что он сядет — и надолго — очень большие", — предрекает эксперт.

Навального попытаются не пустить в Россию, предполагает Становая. Но законными методами невозможно запретить гражданину страны возвратиться на родину.