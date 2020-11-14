Почему заниматься самолечением коронавируса опасно?

В отличие от привычных ОРВИ, ангины или гриппа, Covid-19 — новая инфекция, лечение от которой часто подбирается "на ощупь" даже врачами с многолетним опытом. Причудливая комбинация из противовирусных препаратов, антибиотиков или витаминов может помочь, а может и сделать хуже. Даже специалист не может быть до конца уверен в эффективности подобранной терапии, так как лекарств для лечения коронавируса на дому с научно подтвержденной эффективностью пока не существует.

Тем не менее многие переносят инфекцию в легкой форме и не хотят (или не могут) обращаться к врачу. Особенно сложная ситуация с доступностью врачебной помощи сложилась в тех российских регионах, где вторая волна коронавируса фактически стала первой.

Возникает вопрос о том, можно ли просто купить лекарства по найденным в интернете или полученным от знакомых схемам лечения — и лечиться дома самостоятельно.

Схема лечения в мессенджере

"Моя тетка не отправила своего мужа в больницу, взяла протокол лечения и лечила дома, даже баллон кислорода купила домой. Смысл ехать в больницы в нечеловеческие условия, чтобы лежать в коридорах и пить таблетки? Так лежите дома и пейте те же таблетки", — пишет в "Твиттере" одна из пользователей.

Эпидемиологическая ситуация в регионах России действительно оставляет желать лучшего, особенно за пределами областных центров: ресурсов там меньше, чем в крупных городах, и многим людям иногда приходится подолгу ждать сначала тестирования, а потом и профессиональной медицинской помощи. Врачей попросту не хватает на всех заболевших; нередко в очереди приходится провести несколько часов, находясь в закрытом помещении с другими людьми и рискуя заразить их.

Неудивительно, что в таких условиях многие начинают заниматься самолечением на основании имеющихся у переболевших знакомых, да и просто в соцсетях "схем лечения". Зачастую из лучших побуждений их рекомендуют близкие люди, которым доверяешь по умолчанию.

Пользователи соцсетей в последние пару месяцев активно делятся с друзьями схемами "протоколов лечения" Covid-19 как от российских, так и от зарубежных врачей разной степени авторитетности. В этих схемах, как правило, много препаратов и даже указаны конкретные дозировки — но применять их без консультации врача может быть опасно.

"Учитывая, что Covid-19 — инфекция новая и малоизученная, алгоритмы лечения изменяются и совершенствуются раз в один-два месяца, — говорит кандидат медицинских наук, врач-инфекционист "ковидной" бригады московской 175-ой поликлиники Илья Акинфиев. — Поэтому даже используя реальную рекомендацию, можно [фактически] действовать по старой и малоэффективной схеме".

Ситуацию ухудшает доступность в российских аптеках многих лекарств без рецепта врача (даже если формально их без рецепта продавать нельзя). В октябре и ноябре в России на фоне резкого роста заболевших возник дефицит некоторых препаратов в аптеках — в частности, антибиотиков, противовирусных и антикоагулянтов. Сложно найти даже витамины D и C.

По словам Акинфиева, к такой ситуации приводит скупка препаратов "на всякий случай". "В итоге реально нуждающиеся в них пациенты не смогут получить лекарства своевременно", — поясняет он.

В нескольких схемах, которые болеющие Covid-19 получили от врачей (есть в распоряжении Би-би-си), — широкий разброс препаратов.

В одной схеме можно увидеть препарат от гриппа "Арпефлю" и антибиотик широкого спектра действия "Амоксиклав", а также антигистаминное средство "Лоратадин", такие препараты от кашля АЦЦ , а также витамин С.

В еще одном протоколе, который пациент получил от "крутого доктора", прописан антибиотик широкого спектра действия "Цефтриаксон", использующийся для лечения внебольничной пневмонии "Таваник" и антикоагулянт "Клексан".

Часто в схемах лечения Covid-19 можно встретить цинк и витамины С и D.

"Биологически активные добавки и средства из народной медицины абсолютно не имеют ничего общего с лечением коронавирусной инфекции", — подчеркивает Акинфиев. По его словам, лечение препаратами народной медицины и обращение к врачу уже после долгого самолечения — это "какая-то особенность нашего менталитета". Он замечает, что сейчас эта тенденция усилилась.

"Это [самолечение] — действительно очень важный вопрос и проблема, — говорит Лилит Аракелян, врач-инфекционист московской больницы №40 в Коммунарке. — В отличие от врача, который учитывает все особенности организма пациента и имеет представление о пользе и вреде препарата в разных его дозировках, люди, принимающие решение назначить себе препараты, часто даже не знают, от чего именно лечиться".

Она замечает, что повышение температуры — не всегда признак коронавирусной инфекции. "Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями, где необходимо совсем другое лечение. И если грипп или, например, герпетическую инфекцию лечить как коронавирусную, то можно очень сильно навредить организму", — говорит Аракелян.

Важно понимать, что каждая схема лечения подбирается индивидуально — и в идеале после беседы с пациентом о его хронических заболеваниях и тех препаратах, которые он уже принимает, а также после анализа на дефициты витаминов и минералов.

По словам Акинфиева, у каждого пациента могут быть противопоказания к препарату, и только врач может скорректировать терапию без снижения эффективности. К тому же у некоторых препаратов есть побочные эффекты, для выявления которых врач может назначить исследования. "Есть целая группа препаратов, указанная в алгоритмах, назначение которых допустимо лишь в стационаре, так как необходимо круглосуточное медицинское наблюдение", — рассказывает врач.

Вред пациенту может нанести как слишком раннее, так и слишком позднее назначение терапии, уверен он.

Какие лекарства назначать себе особенно опасно?



Два самых распространенных варианта "врачебных рекомендаций" из протоколов лечения — это антибиотики и препараты, препятствующие образованию тромбов (антикоагулянты).

Пример терапии, которую нельзя начинать слишком рано и тем более без назначения врача — прием антибиотиков. Согласно протоколам минздрава, они нужны только в случае присоединения к коронавирусу бактериальной инфекции. Назначать их "на всякий случай" нельзя, так как они ухудшают микрофлору организма, что, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета.

Тем не менее даже врачи часто назначают антибиотики заранее на случай присоединения бактериальной инфекции. Так делать нельзя, так как никогда нельзя заранее узнать, какая именно бактерия присоединится и какое может возникнуть осложнение — синусит, пневмония, отит или что-то другое, объясняет на своей странице в "Фейсбуке" врач-отоларинголог из Ростова-на-Дону Мария Евдокимова. "Антибиотик широкого спектра действия" не означает, что он действует на все бактерии сразу. Когда инфекция уже развилась, мы можем примерно понять, какими бактериями она может быть вызвана", — пишет врач.

Глобально же последствием увлечения всего мира антибиотиками стало появление устойчивых к ним суперинфекций. Такую инфекцию порой нельзя вылечить даже комбинацией из нескольких антибиотиков. Этими инфекциями можно заражать других, и теоретически есть вероятность, что иммунитет с ней справится сам — но примерно такая же, как в XIX-начале XX века до изобретения пенициллина.

"Применение антикоагулянтов стало стандартом госпитального лечения ковида. Вопрос о назначении этих препаратов амбулаторным пациентам остается весьма спорным, — пишет на своей странице в "Фейсбуке" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Антон Родионов. — Раньше я достаточно категорично высказывался против применения этих препаратов в домашних условиях, однако особенностью второй волны в регионах стала вынужденная необходимость лечения довольно тяжелых больных на дому. Однако по-прежнему нецелесообразно назначать их всем подряд".

Часто назначаемые антикоагулянты не столько "разжижают кровь", как говорят в народе, сколько препятствуют ее сворачиваемости. В итоге пациент получает высокий риск кровотечений, в том числе внутренних. Поэтому у таких препаратов масса противопоказаний и побочных эффектов.

"Сейчас у всех на слуху глюкокортикостероиды (гормоны) — преднизолон и дексаметазон, — добавляет Лилит Аракелян. — В моей практике был случай, когда пациент, пытаясь снизить высокую температуру, три дня принимал преднизолон, а это на самом деле приводит к размножению вируса и, соответственно, тяжелому протеканию болезни".

Также, по ее словам, не стоит увлекаться и средствами от кашля. "Муколитики при неправильном применении способны участить кашель, усилить гипоксию (недостаток кислорода в тканях — Би-би-си) и увеличить объем выделяемой мокроты, которая забивает трахеобронхиальное дерево и затрудняет дыхание", — считает врач.

В чем уникальность коронавируса?



Нет никаких универсальных рецептов — даже в случае со всем известными заболеваниями — которые бы подходили всем и каждому. Любой профессиональный врач назначает лечение на основе имеющихся вариантов терапии с учетом индивидуальных особенностей пациента. В случае с коронавирусом все еще сложнее.

"Даже при легком течении коронавирусной инфекции есть три разные схемы, описанные в федеральных методических рекомендациях, — замечает Аракелян. — Мы все уникальны и новая коронавирусная инфекция у разных возрастных групп протекает по-разному. И даже стартовая терапия отличается в зависимости от особенностей пациента".

Стоит напомнить, что несмотря на агрессивную рекламу некоторых "противовирусных" лекарств и выход на российский рынок сразу нескольких препаратов "против коронавируса", пока лекарств с доказанной эффективностью для амбулаторного лечения этой инфекции не существует.

Единственное исключение — препарат дексаметазон, но его назначают только тяжелым пациентам и только в больничных условиях.

"Эффективных противовирусных препаратов пока очень мало, и даже имеющиеся эффективные не всегда работают — это особенность именно вирусных инфекций. Плюсы вирусов в том, что иммунная система чаще способна справиться с ними самостоятельно, минусы — если не справляется, лечить это сложнее", — рассуждает Мария Евдокимова.

Таким образом, нужно понимать, что любое лечение коронавирусных пациентов назначается исключительно для того, чтобы облегчить симптомы — а в идеале попытаться предотвратить осложнения, которые болезнь может дать на другие органы, не допустив при этом серьезных побочных эффектов.

В отсутствие специфических препаратов прием любых лекарств для лечения или профилактики ковида фактически является лотереей (с довольно дорогими билетами), шансы на выигрыш в которой стремятся к нулю. Зато возможные осложнения могут оказаться очень серьезными и существенно ухудшить состояние пациента.

Главное — не паниковать и трижды подумать, прежде чем слушать рекомендации людей, не являющихся врачами, даже если они ссылаются на авторитетных медиков.