Почему необходимость носить медицинскую маску вызывает у нас дискомфорт и как с этим справиться?

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить защитные маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности от заражения вирусом, у других же ношение маски вызывает дискомфорт, беспокойство и даже чувство страха. С чем связаны эти негативные ощущения и можно ли их преодолеть? Разбиралась русская служба Би-Би-Си.

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить защитные маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности от заражения вирусом, у других же ношение маски вызывает дискомфорт, беспокойство и даже чувство страха. С чем связаны эти негативные ощущения и можно ли их преодолеть?

Когда 74-летняя Бриджит идет в супермаркет на окраине Гамбурга и видит окружающих в медицинских масках, ее охватывают неуверенность и страх.

Бриджит выросла в Германии — после окончания Второй мировой войны она, как и многие другие, была вынуждена носить маску, чтобы уберечься от токсинов и бетонной пыли, витающих в воздухе после разрушительных пожаров и бомбежек.

"Детство было так давно, я и подумать не могла, что далекие события прошлого могут вернуться", — говорит Бриджит. Сейчас каждый поход в магазин в маске оборачивается для нее тяжелыми воспоминаниями послевоенного времени.

Психологи отмечают, что с начала введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса не только пожилые, но и люди более молодого возраста начали жаловаться на то, что ношение масок вызывает у них дискомфорт, чувство тревоги, а в некоторых случаях и настоящий страх.

Необходимость надевать маску, выходя из дома или садясь в транспорт, обнажила неоднозначное, подчас диаметрально противоположное отношение к этому аксессуару. В интернете и соцсетях пылают дискуссии о том, есть ли в них польза и стоит ли их носить.

Пользователи разделились на два лагеря — сторонников и противников масок

"Мне еще не приходилось надевать маску и, надеюсь, не придется, — говорят одни. — Со стороны выглядит ужасно дискомфортно".

"Труда не составляет носить маску, пока того требуют обстоятельства и поддержка врачей, ношу обязательно", — возражают другие.

"Меня бесит, когда я прихожу в супермаркет и вижу людей без масок, нюхающих помидоры", — встречаются и такие суждения.

Противники масок жалуются на нехватку воздуха, затруднения в общении и скованность в действиях. Сторонники же говорят, что так они чувствуют себя более защищенными, и призывают помнить о тех, кого беспечный носитель вируса может невольно заразить.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски врачам, а также тем, кто ухаживает за больными Covid-19 или испытывает симптомы коронавируса.

Несмотря на это, некоторые страны Европы, включая Испанию и Италию, сделали их ношение обязательным в рамках постепенного выхода из пандемии. В России почти во всех регионах введен режим ношения масок разной строгости. В Москве маску обязательно нужно носить в общественном транспорте, в офисах и магазинах.

Почему ношение маски у многих вызывает трудности и что с этим делать?

"Бей, беги или замри"

"Мы испытываем беспокойство, когда вокруг возникает неопределенность. То, что, надевая маску, вы испытываете тревогу, — не стоит считать серьезной проблемой", — говорит Шон Наборс из "Центра по лечению тревожных расстройств" Университета Западного Мичигана.

"Это естественная реакция нашего организма на ситуацию, в которой мы испытываем тревогу потому, что не знаем, что произойдет дальше, или же потому, что раньше с нами такого не было", — добавляет он.

Одной из базовых причин, почему некоторые люди могут испытывать тревогу из-за ношения маски, психологи называют блокировку каналов невербального общения, или мимики лица, благодаря которым мы выстраиваем коммуникацию с окружающим миром.

"Наша нервная система регулируется невербальными каналами общения, которые мы получаем, — объясняет психолог Сюзан Бабель. — Если вам кто-то улыбается, ваша нервная система успокаивается, а вы расслабляетесь и настраиваетесь на позитив".

"Выходя на улицу, вы хотите быть уверенными в своей безопасности, — продолжает психолог. — Если вы не видите выражений лиц людей и посылаемых ими сигналов, ваша нервная система автоматически переходит в режим "бей, беги или замри" (состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы).

Как справиться с тревогой из-за маски?

Найти или придумать другие невербальные сигналы, например, приветствия рукой

Активировать органы чувств: спеть песенку, послушать приятную музыку, сделать глубокий вдох

Выбрать яркую и веселую маску

Снять маску, когда ощущаете дискомфорт, отойдя в безопасное место

Понять и перестать осуждать окружающих без масок



Нужно разрешить себе снять маску в любой момент, когда вы почувствуйте себя плохо, отмечает Екатерина Савченко. "Выберите спокойный уголок, снимите маску, подышите — почувствуйте момент, когда вернётся равновесие и продолжайте движение".

Психологи также советуют купить оригинальную маску, которая вам понравится.

Сейчас их достаточно много в продаже. "Можно найти маску с изображением красивых губ или лицом супергероя. В такой маске вы почувствуете себя комфортнее, нежели в обычной медицинской", — добавляет Екатерина.

Сюзан Бабель, в свою очередь, призывает попробовать рационализировать эмоции, которые вы испытываете, мысленно проговорить их у себя в голове и понять, что в подобных реакциях нет ничего ненормального.

"Поговорите с собой — конструктивное самовнушение вместе с другими инструментами снятия напряжения позволят вам почувствовать себя легче и более уверенно, если ситуация повторится", — говорит она.

Но самое главное, заключает психолог, — в маске или без, доброта и внимание по отношению как к окружающим, так и к самим себе, способны заставить нас почувствовать себя в большей безопасности в столь небезопасном и непредсказуемом мире, каким мы видим его сейчас.