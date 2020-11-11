Почему Азербайджан выиграл войну в Карабахе? Отвечают военные эксперты

Военная операция азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, продолжавшаяся 44 дня, закончилась успехом для наступавших. Это оказалось неожиданным для наблюдателей, которые поначалу считали, что силы двух сторон более-менее равны, и Азербайджан не продвинется далеко на столь сложном театре боевых действий. В деталях военной операции Азербайджана и причинах поражения армянской стороны Русская служба Би-би-си разбиралась вместе с военными экспертами.

Боевые действия закончились после того, как азербайджанские войска заняли город Шуша - один из самых важных населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Он расположен на горе в нескольких километрах от столицы региона Степанакерта, и через него проходит дорога, которая связывает Карабах с Арменией.

"Шуши - это ключ ко всему Карабаху. Это - тот центр, из которого контролируется и Степанакерт. Так было и во время первой войны, но тогда уровень вооружений был совсем другой, так происходит и сейчас", - сказал Би-би-си бывший глава Общественного радио Армении Марк Григорян.

В конце сентября-начале октября, в самой ранней стадии военной операции Азербайджана взятие этого стратегического города и фактическое принуждение Армении к миру казалось маловероятным.

Многие считали, что это обострение, как и предыдущие, закончится максимум тем, что Азербайджан захватит несколько стратегически важных высот и несколько квадратных километров территории.

Именно так было во время последнего серьезного обострения конфликта в 2016 году - тогда после четырех дней боев Азербайджан объявил, что его войска заняли несколько высот вокруг села Талыш и на Физулинском направлении.

Когда наступил перелом





Конфликт начался 27 сентября со взаимных обстрелов в пяти районах на линии соприкосновения - в районе горы Муровдаг, селений Талыш и Мардакерт (Агдере) на севере зоны, которую контролировали армяне, а также на юге в Джебраильском и Физулинском районах.

В общем плане война вылилась в бои по двум направлениям - на севере и юге Карабаха.

На севере действовал 1-й корпус под командованием генерал-майора Хикмета Гасанова, на юге - две войсковых группы под командованием генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева и генерал-майора Маиса Бархударова. В одном из сообщений пресс-службы президента эти соединения были названы корпусами.

В течение нескольких дней Азербайджан не мог переломить ситуацию в свою пользу и бои шли в районах вдоль линии соприкосновения, но к 9 октября на юге азербайджанские силы взяли город Джебраил - административный центр одного из семи районов Азербайджана вне территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области, которые армянские силы полностью или частично захватили в войне 1992-1994 годов.

Этот город был полностью покинут жителями и разрушен, и продолжает лежать в руинах до сих пор. Он находился в 20 километрах от линии разделения сторон, которые наступавшие преодолели почти за две недели. То есть наступление азербайджанских войск в первые дни никак нельзя было назвать стремительным.

Спустя еще пару дней пал Гадрут - это первый райцентр на территории собственно Нагорного Карабаха, а не оккупированных районов Азербайджана. Это был первый город на пути азербайджанских частей, в котором оставались мирные жители.

Именно с падения Гадрута ситуация изменилась - азербайджанские войска стали продвигаться более интенсивно, а армяне - отступать.

"Катастрофа первая была в том, что Гадрут почему-то без серьезного сопротивления оставили, и это предрешило все остальное", - сказал Би-би-си армянский военный специалист, пожелавший не называть свое имя.

Азербайджанские силы наступали в основном на юге, вдоль армяно-иранской границы. После Джебраила и Гадрута Азербайджан взял под контроль Физули, Зангелан, Кубатлы. Целями этого наступления были город Лачин, через который проходит шоссе, связывающее Шушу и Степанакерт с Арменией, а также сам город Шуша.

Обе цели располагались в гористой местности, и наступление к ним не было стремительным, хотя сопротивление армянских сил к тому моменту ослабло. В результате азербайджанцы без тяжелой техники по горам дошли до Шуши, и после боев в районе этого города он оказался в их руках.

Это стало решающим событием в конфликте - после взятия города война закончилась.

Какое оружие закупали Азербайджан и Армения





За четверть века, пока конфликт в Нагорном Карабахе находился в замороженной стадии, обе стороны заявляли о готовности решить его силой.

Оценить потенциал каждой из сторон было трудно - точных данных о военных закупках в открытых источниках нет. С армянской стороны часть военной техники была размещена на территории Нагорного Карабаха - о ней почти ничего не известно.

Более-менее точно можно судить о вооружениях, которые Баку и Ереван закупали в последние годы, но то, что оставалось в войсках с 1990-х годов, было покрыто тайной.

Гораздо более важным было вооружение, которое стороны закупали перед войной. В 2000-х годах Азербайджан вооружался намного активнее, что позволяли высокие цены на нефть. Это продолжалось до середины 2010-х. В 2014-м году Азербайджан тратил на военные нужды 5,1% ВВП, Армения - 4,29%, при том, что ВВП у нее был значительно ниже.

"В XXI веке военный бюджет Азербайджана превосходил армянский военный бюджет в среднем в три-пять раз, в отдельные годы военный бюджет Азербайджана был выше, чем весь государственный бюджет Армении", - рассказал Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Во второй половине 2010-х годов Азербайджан уменьшил закупки вооружений. Эксперты объясняли это тем, что все необходимое у него уже было.

Однако за год до войны Азербайджан стал опять активно закупать оружие в Турции. Как сообщило агентство Рейтер с ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, экспорт вооружения из этой страны в Азербайджан вырос в шесть раз, до 36 млн долларов за август и 77 млн долларов за сентябрь.

Фото: BBC

В 2020 году Баку купил, в частности, беспилотные самолеты Bayraktar, которые эффективно применялись в Карабахе.

Ранее Азербайджан закупил израильские барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) и высокоточные ракетные комплексы, в России - тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", БМП-3, дивизион самоходных артиллерийских установок "Мста-С", два дивизиона дальнего ЗРК С-300 и несколько комплексов ближнего "Тор-М2Э".

"Расходы Азербайджана на вооружения отличались большей осмысленностью, планирование было более тщательным. Они не разбрасывались деньгами, они внимательно учитывали все новейшие тенденции в военном деле, покупали то, что нужно, изучали опыт войны на Ближнем Востоке. К нынешнему конфликту они подготовились образцовым образом, и это касается не чисто военных аспектов конфликта, но и политических, экономических, пропагандистских", - сказал Кашин.

Начиная с середины 2010-х годов Армения также стала тратить больше денег на вооружения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем военного импорта Армении с 2014-го по 2019 годы - в три с половиной раза больше, чем с 2009-го по 2014 годы, при том, что в 2014-2015 годах, по информации института, страна не делала сколько-нибудь серьезных закупок.

Были приобретены системы залпового огня "Смерч", большое количество противотанкового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы "Тор М2КМ", дивизион ракетных комплексов "Искандер-Э".

Некоторые закупки, правда, вызывали недоумение и даже критику в Армении. Так многие считают бессмысленной покупку в 2019 году четырех Су-30СМ. Эти самолеты - тяжелые истребители, более скоростные и мощные, чем азербайджанские МиГ-29, оказались также слишком дорогими, а их боеспособность - избыточной для карабахского театра боевых действий.

К тому же их поставили в ударной модификации, так что они не настолько же эффективны как средство ПВО, как истребители в конфигурации оборудования для воздушного боя.

Еще одной закупкой, вокруг которой в Армении произошел скандал, стала поставка из Иордании нескольких десятков единиц модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Оса АК", о которой сообщал Jane's Defense Weekly и подтверждали источники Би-би-си, близкие к армянской власти. Собеседники ставили под вопрос мотивацию закупок достаточно старых комплексов из третьих стран, если Армения может напрямую закупать современные ЗРК из России.

"Армяне не лучшим образом использовали даже те скромные ресурсы, которые у них были, и то, что война длилась так долго, это показатель того, что у армян не было проблем с морально-психологическими качествами - они были на высочайшем уровне. Оборона была очень упорной, а качество личного состава неплохим", - сказал Василий Кашин.

Почему слабо использовали пилотируемую авиацию





Обе страны перед началом войны проводили учения, причем Азербайджан проводил их совместно с Турцией, а Армения - с Россией.

С 29 июля по 10 августа во время учений на азербайджанском аэродроме Гянджа дислоцировались турецкие истребители. Впоследствии в Армении утверждали, что часть этих истребителей могла остаться там и поддерживать азербайджанские силы во время войны.

Ереван даже обвинил турецких пилотов в том, что они сбили армянский штурмовик Су-25.

Эту информацию подтвердить не удалось, но фотографии турецких истребителей в Гяндже на спутниковых снимках впоследствии опубликовал в своем твиттере журналист New York Times Кристиан Триберт.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020



Позже Азербайджан признал, что турецкие истребители действительно находились на аэродроме в Гяндже, но в боевых действиях не участвовали.

При этом ни Карабах, у которого имелось некоторое количество боевых вертолетов и самолетов, ни Азербайджан, который имел на вооружении не только вертолеты и штурмовики, но и собственные (не турецкие) истребители, активно пилотируемую авиацию не использовали - обе стороны подозревали друг друга в наличии эффективных средств ПВО. В боях в Карабахе в основной массе противовоздушной обороной оказались старые комплексы "Оса" и "Стрела".

По словам специалиста в области ПВО Михаила Ходаренка, в случае с Карабахом и стоящей за ним Арменией вряд ли получилось бы создать развитую систему противовоздушной обороны с быстрым обнаружением целей, обработкой и передачей информации средствам поражения. В стране просто не хватило бы денег на организацию ПВО. Затраты на создание полноценной системы ПВО он оценил в десять годовых бюджетов Армении.

Кроме того, существующая ПВО в Нагорном Карабахе, по словам эксперта, была ориентирована на борьбу с ударными вертолетами и штурмовиками, а в небе им противостояли небольшие дроны.

Cтратегия и тактика Азербайджана





Сложно определить, насколько успех этой военной операции Баку был предопределен, стал ли он следствием тщательной подготовки и планирования, или же обстановка сложилась определенным образом и военные удачно импровизировали.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский отметил, что Азербайджан начал войну с масштабной разведки боем всеми корпусами. Нащупав слабое место, азербайджанская армия сначала продавила армянскую оборону и затем развивала успешную операцию.

По мнению Мураховского, азербайджанская армия действовала осторожно, полагаясь на тщательную разведку, дальнее огневое поражение и удары беспилотников: "Мы не видели здесь паровой каток наступления с артиллерией, огневыми валами, танками и так далее".

Мураховский отметил в действиях ВС Азербайджана стиль турецкой армии, которая использовала ту же самую тактику в 2018 году в сирийском городе Африн и провинции Идлиб. Тогда турецкие военные проводили операцию "Оливковая ветвь".

Такая тактика выдавливания хороша только против противника, у которого нет возможности оперативно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой и нет эффективной авиации, говорит эксперт.

Баку изначально планировал южное направление как главное направление удара, полагает азербайджанский военный эксперт Азад Исазаде. На севере граница Карабаха находилась ближе к линии разделения сторон, с которой началось наступление, но там Баку мешала гористая местность. На юге же азербайджанские части действовали на равнине, на местности, благоприятной для наступательных боев.

По мнению эксперта, армянская сторона больше укрепляла северную часть линии соприкосновения, ближе к Нагорному Карабаху, а южная, в силу отдаленности, рассматривалась как второстепенное направление.

Изменение военных планов Азербайджана произошло когда часть войск двинулась к Шуше по горным дорогам, вместо того чтобы наносить основной удар через Лачин.

Слабые места армянской обороны





"[Наступать Азербайджану] тяжело было первые несколько дней. После того как первая линия обороны была прорвана, фронт буквально посыпался", - сказал Азад Исазаде.

По словам армянского эксперта, власти Нагорного Карабаха не предусмотрели возможность того, что наступление будет вестись на южном фланге, и там не было подготовлено серьезной обороны: "Объяснения этому я найти не могу, это безумная беспечность, ее нельзя ни простить, ни понять, это безумие".

В карабахской обороне было два слабых места - на юге и в Агдамском районе, а северное направление, где действовал первый корпус, был укреплен серьезно, уточнил Исазаде.

Равнинная местность, которая простирается до Гадрутского района, по словам армянского военного эксперта, может обороняться только при наличии серьезных фортификационных оборонительных укреплений, установки минных полей.

Об их отсутствии, считает он, было хорошо известно Азербайджану, и поэтому основное наступление началось именно там.

"С армянской стороны явно не было проявлено серьезного отношения к подготовке обороны, долговременной фортификации, маскировке, разведке [...]. Причем все эти недостатки в армянском планировании были видны еще по итогам предыдущих вспышек конфликта с Азербайджаном, начиная с 2016 года, но никаких выводов они не сделали", - сказал Василий Кашин.

"Одна сторона подготовилась очень хорошо, шла к этому десятилетиями, другая сторона была слабее и готовилась кое-как", - подводит итог эксперт.