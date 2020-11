Почему Азербайджан выиграл войну в Карабахе? Отвечают военные эксперты

Боевые действия закончились после того, как азербайджанские войска заняли город Шуша - один из самых важных населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Он расположен на горе в нескольких километрах от столицы региона Степанакерта, и через него проходит дорога, которая связывает Карабах с Арменией.

"Шуши - это ключ ко всему Карабаху. Это - тот центр, из которого контролируется и Степанакерт. Так было и во время первой войны, но тогда уровень вооружений был совсем другой, так происходит и сейчас", - сказал Би-би-си бывший глава Общественного радио Армении Марк Григорян.

В конце сентября-начале октября, в самой ранней стадии военной операции Азербайджана взятие этого стратегического города и фактическое принуждение Армении к миру казалось маловероятным.

Многие считали, что это обострение, как и предыдущие, закончится максимум тем, что Азербайджан захватит несколько стратегически важных высот и несколько квадратных километров территории.

Именно так было во время последнего серьезного обострения конфликта в 2016 году - тогда после четырех дней боев Азербайджан объявил, что его войска заняли несколько высот вокруг села Талыш и на Физулинском направлении.



Конфликт начался 27 сентября со взаимных обстрелов в пяти районах на линии соприкосновения - в районе горы Муровдаг, селений Талыш и Мардакерт (Агдере) на севере зоны, которую контролировали армяне, а также на юге в Джебраильском и Физулинском районах.

В общем плане война вылилась в бои по двум направлениям - на севере и юге Карабаха.

На севере действовал 1-й корпус под командованием генерал-майора Хикмета Гасанова, на юге - две войсковых группы под командованием генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева и генерал-майора Маиса Бархударова. В одном из сообщений пресс-службы президента эти соединения были названы корпусами.

В течение нескольких дней Азербайджан не мог переломить ситуацию в свою пользу и бои шли в районах вдоль линии соприкосновения, но к 9 октября на юге азербайджанские силы взяли город Джебраил - административный центр одного из семи районов Азербайджана вне территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области, которые армянские силы полностью или частично захватили в войне 1992-1994 годов.

Этот город был полностью покинут жителями и разрушен, и продолжает лежать в руинах до сих пор. Он находился в 20 километрах от линии разделения сторон, которые наступавшие преодолели почти за две недели. То есть наступление азербайджанских войск в первые дни никак нельзя было назвать стремительным.

Спустя еще пару дней пал Гадрут - это первый райцентр на территории собственно Нагорного Карабаха, а не оккупированных районов Азербайджана. Это был первый город на пути азербайджанских частей, в котором оставались мирные жители.

Именно с падения Гадрута ситуация изменилась - азербайджанские войска стали продвигаться более интенсивно, а армяне - отступать.

"Катастрофа первая была в том, что Гадрут почему-то без серьезного сопротивления оставили, и это предрешило все остальное", - сказал Би-би-си армянский военный специалист, пожелавший не называть свое имя.

Азербайджанские силы наступали в основном на юге, вдоль армяно-иранской границы. После Джебраила и Гадрута Азербайджан взял под контроль Физули, Зангелан, Кубатлы. Целями этого наступления были город Лачин, через который проходит шоссе, связывающее Шушу и Степанакерт с Арменией, а также сам город Шуша.

Обе цели располагались в гористой местности, и наступление к ним не было стремительным, хотя сопротивление армянских сил к тому моменту ослабло. В результате азербайджанцы без тяжелой техники по горам дошли до Шуши, и после боев в районе этого города он оказался в их руках.

Это стало решающим событием в конфликте - после взятия города война закончилась.



За четверть века, пока конфликт в Нагорном Карабахе находился в замороженной стадии, обе стороны заявляли о готовности решить его силой.

Оценить потенциал каждой из сторон было трудно - точных данных о военных закупках в открытых источниках нет. С армянской стороны часть военной техники была размещена на территории Нагорного Карабаха - о ней почти ничего не известно.

Более-менее точно можно судить о вооружениях, которые Баку и Ереван закупали в последние годы, но то, что оставалось в войсках с 1990-х годов, было покрыто тайной.

Гораздо более важным было вооружение, которое стороны закупали перед войной. В 2000-х годах Азербайджан вооружался намного активнее, что позволяли высокие цены на нефть. Это продолжалось до середины 2010-х. В 2014-м году Азербайджан тратил на военные нужды 5,1% ВВП, Армения - 4,29%, при том, что ВВП у нее был значительно ниже.

"В XXI веке военный бюджет Азербайджана превосходил армянский военный бюджет в среднем в три-пять раз, в отдельные годы военный бюджет Азербайджана был выше, чем весь государственный бюджет Армении", - рассказал Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Во второй половине 2010-х годов Азербайджан уменьшил закупки вооружений. Эксперты объясняли это тем, что все необходимое у него уже было.

Однако за год до войны Азербайджан стал опять активно закупать оружие в Турции. Как сообщило агентство Рейтер с ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, экспорт вооружения из этой страны в Азербайджан вырос в шесть раз, до 36 млн долларов за август и 77 млн долларов за сентябрь.

В 2020 году Баку купил, в частности, беспилотные самолеты Bayraktar, которые эффективно применялись в Карабахе.

Ранее Азербайджан закупил израильские барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) и высокоточные ракетные комплексы, в России - тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", БМП-3, дивизион самоходных артиллерийских установок "Мста-С", два дивизиона дальнего ЗРК С-300 и несколько комплексов ближнего "Тор-М2Э".

"Расходы Азербайджана на вооружения отличались большей осмысленностью, планирование было более тщательным. Они не разбрасывались деньгами, они внимательно учитывали все новейшие тенденции в военном деле, покупали то, что нужно, изучали опыт войны на Ближнем Востоке. К нынешнему конфликту они подготовились образцовым образом, и это касается не чисто военных аспектов конфликта, но и политических, экономических, пропагандистских", - сказал Кашин.

Начиная с середины 2010-х годов Армения также стала тратить больше денег на вооружения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем военного импорта Армении с 2014-го по 2019 годы - в три с половиной раза больше, чем с 2009-го по 2014 годы, при том, что в 2014-2015 годах, по информации института, страна не делала сколько-нибудь серьезных закупок.

Были приобретены системы залпового огня "Смерч", большое количество противотанкового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы "Тор М2КМ", дивизион ракетных комплексов "Искандер-Э".

Некоторые закупки, правда, вызывали недоумение и даже критику в Армении. Так многие считают бессмысленной покупку в 2019 году четырех Су-30СМ. Эти самолеты - тяжелые истребители, более скоростные и мощные, чем азербайджанские МиГ-29, оказались также слишком дорогими, а их боеспособность - избыточной для карабахского театра боевых действий.

К тому же их поставили в ударной модификации, так что они не настолько же эффективны как средство ПВО, как истребители в конфигурации оборудования для воздушного боя.

Еще одной закупкой, вокруг которой в Армении произошел скандал, стала поставка из Иордании нескольких десятков единиц модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Оса АК", о которой сообщал Jane's Defense Weekly и подтверждали источники Би-би-си, близкие к армянской власти. Собеседники ставили под вопрос мотивацию закупок достаточно старых комплексов из третьих стран, если Армения может напрямую закупать современные ЗРК из России.

"Армяне не лучшим образом использовали даже те скромные ресурсы, которые у них были, и то, что война длилась так долго, это показатель того, что у армян не было проблем с морально-психологическими качествами - они были на высочайшем уровне. Оборона была очень упорной, а качество личного состава неплохим", - сказал Василий Кашин.



Обе страны перед началом войны проводили учения, причем Азербайджан проводил их совместно с Турцией, а Армения - с Россией.

С 29 июля по 10 августа во время учений на азербайджанском аэродроме Гянджа дислоцировались турецкие истребители. Впоследствии в Армении утверждали, что часть этих истребителей могла остаться там и поддерживать азербайджанские силы во время войны.

Ереван даже обвинил турецких пилотов в том, что они сбили армянский штурмовик Су-25.

Эту информацию подтвердить не удалось, но фотографии турецких истребителей в Гяндже на спутниковых снимках впоследствии опубликовал в своем твиттере журналист New York Times Кристиан Триберт.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr