Почему американские полицейские так часто применяют оружие?

Согласно официальной статистике, ежегодно жертвами полицейских в США становится более 1000 человек. Этот показатель - самый высокий в мире, и не снижается вот уже несколько десятилетий. Почему это происходит?

Имена Джорджа Флойда, Трейвона Мартина, Бреонны Тейлор и других афроамериканцев, погибших в последние месяцы от рук полицейских, стали символами протестов в США.

В некоторых городах акции сопровождались погромами и грабежами. 2 июня полицейский в Калифорнии, ответивший на вызов о разграблении магазина, пятью выстрелами в упор застрелил 22-летнего Шона Монтерросу. Согласно официальной версии, молоток в кармане убитого офицер принял за пистолет.

По подсчетам веб-портала Mapping Police Violence, отслеживающего подобные инциденты, в 2020 году в Соединенных Штатах только 12 дней не появлялось сообщений об убийстве, совершенном правоохранителями. Всего от действий полиции в этом году уже погибло 765 американцев.

В последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. В 2018 году, например, в стране от рук полиции погибло 996 человек, в 2019-м — 1004. В процентном отношении большинство погибших — 31 случай на один миллион населения — афроамериканцы.

Для сравнения, в Великобритании в 2018-19 годах полиция лишь 13 раз применяла огнестрельное оружие, а жертвами правоохранителей стали только три человека.

"В Соединенных Штатах полиция действительно стреляет чаще, и жертвами действительно слишком часто становятся молодые афроамериканцы, — говорит профессор Университета Южной Каролины, бывший офицер полиции Сэт Стогтон. — Но в большинстве случаев это происходит не потому, что полицейские — расисты. Просто они действуют именно так, как их учили".

Чему учат полицейских в США?

В Соединенных Штатах будущие полицейские проходят обучение не только в профильных академиях, но и в общественных колледжах в разных штатах. Только в штате Вирджиния, например, в таких учебных заведениях сейчас числится 2 200 кадетов. Учебные программы, правда, и в колледжах, и в полицейских академиях не слишком отличаются друг от друга.

По словам бывших и действующих сотрудников американских правоохранительных органов, с которыми удалось поговорить Русской службе Би-би-си, главным принципом обучения считается принцип личной безопасности полицейского.

"Обычно это называется первым законом правоохранительной деятельности: каждый служебный день для офицера должен закончиться тем, что он вернется домой, к своей семье, а не окажется в больнице или морге", — говорит Сэт Стогтон".

Еще в 60-е годы прошлого века, после того, как власти США объявили войну с распространением наркотиков, военные методы обучения получили широкое распространение в американских полицейских колледжах и академиях. Эта практика была расширена после событий 11 сентября 2001 года. Одновременно полицейские управления в разных городах США начали закупать все больше техники и вооружений, которыми раньше пользовались только военные: бронеавтомобили, автоматическое оружие и средства защиты, больше пригодные для реальной войны.

По данным Бюро юридической статистики США, 48% полицейских академий в стране предпочитают "военную модель" подготовки курсантов, и лишь 18% учебных заведений делают ставку на академическую учебную программу. Остальные пытаются совместить оба подхода.

"Проблема заключается в том, что учеба в полицейской академии сегодня больше похожа на курс молодого бойца в армейских подразделениях", — считает исследователь из Университета Нью-Хейвена и бывший полицейский Лоренцо Бойд.

Занятия для кадетов ведут бывшие военные. Большинство из них — ветераны войн в Ираке и Афганистане, которые готовят курсантов к действиям в боевых условиях.

По словам бывшего сотрудника полиции Майами Рубена Галиндо, инструкторы требуют от курсантов беспрекословного подчинения, нередко публично унижая их и заставляя в качестве наказания за ошибки отжиматься и бегать кроссы. Во время занятий, утверждает отставной офицер, преподаватели называют обычных людей на улицах "панками", "наркоманами" и "правонарушителями", с которыми нужно беспощадно бороться.

"Создается впечатление, что инструкторы пытаются сначала полностью подчинить себе курсантов, сломать их, а затем создать из них настоящих бойцов, — говорит Галиндо. — Но мы не готовим военных для отправки во Вьетнам, эти люди выходят на обычные улицы!"

Как подсчитали в том же Бюро юридической статистики, во время учебы курсанты в среднем тратят более 160 часов на огневую подготовку, больше 50 часов — на изучение приемов самозащиты, 38 часов — на совершенствование техники управления автомобилем, и только 8 часов — на изучение методов разрешения конфликтов и переговоры в критической ситуации.

"Лучше стрелять первым"

Во время занятий будущим полицейским объясняют, что каждый встреченный ими на улице человек может представлять опасность, а главный враг офицера — "уверенность в собственном превосходстве".

"Курсантам ежедневно демонстрируют видеосъемки с нагрудных камер или камер в полицейских машинах, на которых офицеров, проявивших неосторожность, избивают, отбирают у них оружие или убивают", — говорит Сэт Стогтон.

Практические занятия построены по такому же сценарию. Во время тренировок демонстрируют ситуацию, когда после рутинной остановки машины на трассе подозреваемый неожиданно выхватывает оружие и стреляет в полицейского. Прохожий, которого патруль окрикнул на улице, резко разворачивается и открывает огонь. Еще один распространенный урок состоит в том, что человек с ножом, которого отделяют от полицейского 6 метров, может броситься на офицера и нанести ему несколько ударов еще до того, как полицейский успеет выхватить оружие.

"Существует множество вариаций подобных тренировочных заданий, но все они должны внушить будущему полицейскому одну-единственную мысль — промедление может быть смертельно опасным, — утверждает Сэт Стогтон. — Так что всех кадетов учат, что лучше стрелять первым".



По данным проекта Mapping Police Violence, в 99% процентах случаев офицеры полиции в США не несут ответственности за убийство или причинение увечий гражданским.

Во время обучения возможным ошибкам полицейских посвящают несколько часов занятий, но, как пояснили Русской службе Би-би-си бывшие сотрудники американских правоохранительных органов, на каждом из таких уроков подчеркивается, что ежедневно офицеры подвергают себя куда большей опасности, чем перспектива предстать перед судом из-за допущенной ошибки.

Об этом постоянно пишут и профессиональные издания в США. Так, например, из четырех статей, анонсированных на обложке одного из выпусков Police Magazine, ровно три были посвящены тому, как избежать рисков, которым подвергается полицейский, выходящий на патрулирование улиц.

"В среде полицейских существует расхожая фраза: "Лучше, чтобы тебя судили двенадцать [присяжных — Би-би-си], чем несли шестеро", — говорит Сэт Стогтон. — Так что в большинстве ситуаций, когда полицейские применяют оружие, они делают это не потому, что обозлены, являются расистами или кого-то ненавидят. Они стреляют, потому что боятся за свою жизнь".

Действительно ли работа полицейских в США так опасна?

Еще в начале 70-х годов президент Ричард Никсон назвал полицейских "настоящими солдатами на переднем фронте борьбы с преступностью". В 1994 году президент Клинтон, подписав очередной закон о реформе уголовного законодательства, назвал правоохранителей "отважными мужчинами и женщинами, которые каждый день отдают свои жизни за нас". В 2018-м президент Трамп так описал работу полицейских: "Каждый день офицеры полиции подвергают себя опасности, проверяя темные аллеи и пустынные улицы, открывая двери домов самых опасных преступников".

Согласно официальной статистике, собранной ФБР, ежегодно в США в столкновениях с преступниками погибает более 50 офицеров полиции, почти 60 тыс. правоохранителей сталкивается с нападениями.

Но, по мнению профессора Университета Южной Каролины, бывшего офицера полиции Сэта Стогтона, эта статистика не отражает реальной картины, и сегодня полицейская служба в США куда более безопасна, чем еще 10 или 20 лет назад.

"Да, действительно, на полицейских нападают, но если учесть, что в год полицейские в Соединенных Штатах примерно 63 млн раз контактируют с гражданскими лицами, то получается, что эти нападения происходят только в 0,09% случаев, а убийства полицейских — в 0,00008% случаев", — говорит он, ссылаясь на официальные цифры ФБР.