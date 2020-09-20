"По строжайшему протоколу". Как Россия может получить данные анализов Навального?

Россия неоднократно поднимала вопрос о том, чтобы Германия передала в Москву результаты токсикологических анализов проб, взятых у Алексея Навального в Берлине. Известно, что Германия передала их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Россия. Би-би-си попросила экспертов по химическому оружию объяснить процедуру - каким образом Москва может получить доступ к этим данным?

"В организации существуют механизмы, позволяющие исключить члена ОЗХО из участия в ходе конкретного расследования. Обычно это делается, когда исключаемая страна может стать обвиняемой по эпизоду, который расследуется", - пояснил Би-би-си бывший полковник военной разведки Великобритании, специалист по химическому оружию Филип Инграм.

Но это не значит, что в итоге страна вообще не получит доступа к материалам работы инспекторов ОЗХО. Представители стран-членов ОЗХО не участвуют в процессе отбора и анализа проб. Это делают специальные инспекторы. А вот отчет по итогам их работы могут получить уже все государства-члены организации.

"Мы не знаем, какую именно информацию Германия передала в ОЗХО. Возможно, что это было только заключение о том, что они обнаружили следы "Новичка" в биоматериалах или предметах, с которыми контактировал Навальный. И никаких дополнительных подробностей. Но этого вполне достаточно. Поскольку в 2019 году "Новичок" был включен в список запрещенных отравляющих веществ, теперь ОЗХО должна провести свое расследование", - пояснил Би-би-си эксперт по химическому и биологическому оружию профессор Ричард Гатри.

Как проходит расследование ОЗХО?



В четверг в ОЗХО официально заявили, что их специалисты ездили в Германию по просьбе Берлина еще в начале сентября и забрали оттуда образцы для независимого исследования.

"Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе организации.

"Страны Запады настаивают на том, чтобы специалисты ОЗХО посетили и Россию для сбора материалов и данных по ситуации с Навальным. Но пока Россия не откликнулась на это предложение", - отметил в интервью Би-би-си бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Ситуация с Германией более прозрачная. Завершив изучение биоматериалов Навального, Берлин запросил ОЗХО приехать и провести свое независимое расследование случившегося. Это называется "визит технической помощи".

В ходе такого визита эксперты ОЗХО всегда действуют по утвержденному международного протоколу.

"Это и есть главная причина, по которой Германия пригласила ОЗХО. В таких историях, как отравление Скрипалей или ситуация с Навальным, всегда будет подозрение, что заявления той или иной страны диктуются политическими соображениями, а технические лаборатории могут быть под влиянием и давлением со стороны властей. А специалисты ОЗХО всегда действуют по одному и тому же протоколу, разработанному и утвержденному странами-членами организации", - поясняет профессор Гатри.

Как отмечает бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, инспекторы собирают образцы, следуя строжайшим правилам. Затем тщательнейшим образом следят за тем, чтобы никто не получил доступа к забранным образцам до момента попадания их в профильные лаборатории.

Важно отметить, что ни Германия, пригласившая экспертов, ни другие страны не влияют на то, в какие именно лаборатории попадут на анализ материалы по отравлению Навального. ОЗХО сама выбирает, в какую из аккредитованных лабораторий отправятся собранные образцы.

Увидим ли мы доказательства?



Согласно утвержденному международному протоколу действий, выводы расследования и методы анализа, которые использовались в лабораториях ОЗХО, будут опубликованы.

Как это происходит, видно по примеру с расследованием ОЗХО по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, произошедшем в Великобритании в марте 2018 года.

Через несколько дней после госпитализации Скрипалей эксперты ОЗХО по приглашению Британии прибыли в Солсбери и взяли пробы для своего расследования. В апреле ОЗХО выпустила два документа. Один из них - краткое изложение того, что удалось установить экспертам организации, - был опубликован. Второй документ содержал подробности расследования и некоторые детали, которые имеют гриф секретности. Этот документ был предоставлен странам-членам ОЗХО, в том числе и России.

"Я знаю множество людей, которые видели оба документа своими глазами. Все в один голос говорят, что суть изложенной в них информации совпадает. Оба документа видели и российские эксперты. И, что важно, они тоже не протестовали, не оспаривали того, что установило расследование ОЗХО", - говорит профессор Гатри.

В том, что часть информации ОЗХО имеет гриф секретности и не публикуется для широкой аудитории, нет ничего таинственного или загадочного, уверен эксперт.

"Каждая компания и каждая страна хотят, чтобы к информации, которую они предоставляют, относились чутко. Более того, любая утечка чувствительной информации о химическом оружии может быть очень опасной для всех. Поэтому существует ряд правил, которые соблюдаются очень строго. Есть много данных, которые доступны странам-членам ОЗХО, но они не публикуются в открытом доступе", - добавляет Гатри.

Шпионский аспект

При этом в дни, когда публиковался отчет ОЗХО по делу Скрипалей, произошло несколько интересных событий.

Публичный и засекреченный отчеты ОЗХО по независимому расследованию проб по делу Скрипалей были опубликованы 12 апреля 2018 года. На следующий день в Нидерландах задержали группу россиян по подозрению в попытке кибератаки на ОЗХО (правда, публично об этом стало известно лишь в октябре 2018 года). А еще через три дня - 16 апреля - министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с журналистом Би-би-си упомянул название одной из лабораторий, в которых проводилось расследование ОЗХО, а именно, Центр радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском городе Шпице.

"Россия не должна была знать, где именно проводились исследования проб, взятых ОЗХО в Солсбери. Значит, Москва эту информацию где-то добыла. И тогда - в 2018 году - по этому поводу было очень много споров и разбирательств, экстренно созывался исполнительный совет ОЗХО, потому что русские не должны были знать эту информацию. Но разгадка может быть очень простой. И то, что за три дня до заявления Лаврова российских шпионов арестовали на парковке у штаб-квартиры ОЗХО, - не просто совпадение", - считает профессор Гатри.

Что дальше?



Когда расследование завершается, его результаты предоставляются членам ОЗХО и обвиняемой стране. Также материалы расследования и ответ на них со стороны обвиняемого предоставляются в Совет Безопасности ООН.

Отчет ОЗХО по делу Навального будет важной доказательной базой, считает бывший полковник военной разведки Великобритании, специалист по химическому оружию Филип Инграм.

"Россия, как постоянный член Совбеза ООН, может наложить вето на любое действие Организации. Поэтому каких-то эффективных шагов со стороны ООН ждать не стоит. Но отдельные страны вполне могут решить ввести санкции. Если результаты расследования ОЗХО совпадут с тем, что уже обнародовала Германия - а я думаю, что так и будет, - то о введении санкций, вероятно, заговорят страны Евросоюза, Великобритания и США. Россия будет максимально использовать свое искусство маскировки и манипуляции, чтобы увернуться от предъявляемых обвинений. Думаю, в итоге, даже если санкции будут введены, они будут довольно ограниченными", - сказал Би-би-си Филип Инграм.

"Деструктивные замыслы"

Тем временем российский МИД обвинил ОЗХО в ангажированности и необъективности.

"Доминирующая в руководстве техсекретариата (ОЗХО) франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО", - цитирует заявление российского МИДа агентство РИА.

"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", - заключает МИД России.