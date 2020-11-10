10.11.2020, 12:46

"Перезагрузка": Европа с облегчением провожает Трампа. Но Байден ей не поможет

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USA asepresident Joe Biden saabus Riiga
USA asepresident Joe Biden saabus RiigaFoto: Andres Putting

Европа с замиранием сердца следила за выборами в США и дружно выдохнула, как только американцы указали Дональду Трампу на дверь. Ей не терпится попрощаться с президентом, который выступал за развал ЕС, развязал торговую войну и грозил разорвать оборонный альянс с крупнейшим на планете союзом 27 стран, граничащим с Россией.

Американские избиратели избавили Старый Свет от головной боли. Но это не победа, а лишь передышка в мучительной борьбе Европы за место в мире и самоопределение, говорят политики и эксперты.

И предупреждают, что радоваться рано, поскольку Трамп уходит, а дело его живет. Открытая конфронтация позади, пошлины на пармезан США может и снизят, но мир уже никогда не будет прежним, а внутренние проблемы Европы никуда не денутся. Поэтому ЕС нужно учиться жить в новой реальности, а не думать, что дурной сон позади и все опять друзья.
"Многие будут задаваться вопросом, стоит ли целиком полагаться на страну, которая оказалась столь капризной. В конце концов даже при проигрыше Трампа трампизм наверняка останется мощной политической силой, которая еще целое поколение будет определять отношение республиканцев к изоляционистской и гипер-националистической внешней политике", — полагает Стюарт Патрик из американского исследовательского института Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

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Всю горечь этого блюда под соусом "Америка прежде всего" Европа оценила за последние четыре года, принимая удар за ударом.

Чем не угодил Европе Трамп

Трамп объявил ЕС нахлебником и принялся добиваться справедливости, выраженной в долларах и евро: повысил тарифы на европейские товары и требовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону, угрожая в противном случае отказом от обязательств коллективной защиты.

Он хвалил Великобританию за то, что она стала первой страной, решившей выйти из ЕС, и говорил, что "брексит — это прекрасно". Он советовал французам последовать примеру англичан, смущая их выгодной торговой сделкой с США в случае выхода из ЕС.

До Трампа Америка и ее младший союзник Европа совместно играли первую скрипку в мире: первая и вторая крупнейшие экономики (треть всего мирового богатства), три из пяти мест в Совбезе ООН, крупнейший военный альянс. При Трампе Европа лишилась поддержки США на мировой арене по самым главным вопросам современности.

Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, парализовал работу Всемирной торговой организации и прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии коронавируса. Он активно сопротивлялся попыткам Европы заставить хайтек-гигантов вроде Google и Facebook платить налоги там, где они получают прибыль, а не на родине в Америке. И в целом отказал Европе в особом статусе главного партнера и союзника.

Неудивительно, что лидеры 27 европейских стран с населением 450 млн человек воодушевленно отреагировали на объявление о победе Джо Байдена еще до того, как Трамп признал поражение или были объявлены официальные результаты.

Они выступили синхронно, понимая, что в единстве — сила и страховка от гнева Трампа, у которого еще три месяца полной власти до передачи полномочий Байдену в конце января. Конечно, если к этому моменту результат будет подтвержден официально, а судебные тяжбы Трампа, недовольного исходом голосования, не изменят окончательный расклад.

Чего Европа ждет от Байдена

Надежды европейцев дипломатично описала глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен. США и Европа, сказала она, дружат благодаря общей истории и общим ценностям: демократия, свобода, права человека, социальная справедливость и рыночная экономика.

"Это партнерство десятилетиями поддерживало либеральный мировой порядок, основанный на соблюдении правил, и остается опорой стабильности, безопасности и процветания по обе стороны Атлантики", — сказала она и произнесла ключевое прилагательное своей речи: "наше обновленное партнерство как никогда важно в меняющемся мире".

Суть этого обновления значительно четче описал министр иностранных дел Германии, крупнейшей экономики Европы и главного объекта критики со стороны Трампа.

"Мы предлагаем перезагрузку трансатлантических отношений, "Новый курс", — сказал Хайко Маас, отсылая к программе выхода США из "Великой депрессии" столетней давности.
"Байден дал понять, что он видит в США на мировой арене как игрока командного, а не одиночного. Мы хотим, чтобы Запад снова выступал единым фронтом. Только сообща мы обладаем достаточным влиянием для утверждения наших ценностей во всем мире. Мы, европейцы, готовы к более активному участию в этом партнерстве", — сказал Маас.

Надежды ЕС подпитывает послужной список Байдена. Если у Трампа делом жизни до президентства были торговля недвижимостью, телешоу и конкурсы красоты, то Байден занимался внешней политикой, был главой комитета внешних связей сената и вице-президентом США при Бараке Обаме. У него почти полвека государственной службы за плечами.

Для европейских политиков вроде французского президента Эммануэля Макрона это бальзам на душу после четырех лет неортодоксальной политики Трампа, подходившего к международным отношениям как к бизнесу и игре с нулевой суммой.

"На президента Байдена Макрон возлагает надежды на более предсказуемые и конструктивные отношения между США и ЕС в том, что касается торговли, НАТО, Ирана, Ближнего Востока и, прежде всего, борьбы с изменением климата", — пишет профессор Мидж Рахман, эксперт по европейским делам в Eurasia Group, поработавший до этого чиновником в Еврокомиссии и Великобритании.

Наследие Трампа не ограничивается перечисленными проблемами. За неполные четыре года он не только расстроил ряды единого фронта западных демократий в соревновании за лидерство в мире. Он поссорил их между собой. И даже больше — посеял раздрай внутри отдельных стран и внутри ЕС как крупнейшего демократического союза в мире.

Трамп уходит, популизм остается

Не все в Европе не любят Трампа. Некоторым импонирует резкий стиль его правления и выход за рамки дозволенного в большой политике. Только в последние дни за Трампа вступились премьер Словении и пара эстонских министров.

Но его поражение обещает как раз смягчить внутренние политические противоречия в Европе. Потому что маятник качнулся в другую сторону и малочисленная, но шумная когорта на восточных рубежах Евросоюза лишилась серьезного аргумента и примера для подражания. Без такого усилителя, как Трамп, европейские споры о верховенстве закона, иммиграции, политкорректности и даже коронавирусе продолжатся на полтона ниже.

Трамп придавал уверенности отдельным европейским лидерам с авторитарными наклонностями и помогал им держать удар в неравном бою с подавляющим большинством политиков у власти в странах Евросоюза, где Трампа считают скорее угрозой демократии, свободной торговле, безопасности и единству Запада.

Когда лидер свободного мира Америка выбрала Трампа, это ободрило мини-трампов в странах поменьше. Теперь, когда Америка передумала и уволила Трампа после испытательного первого срока, популисты лишились главного аргумента.

Тем важнее для Европы победа Байдена в союзе бывших заморских колоний Старого Света. Поскольку Европа только входит в крупнейший экономический кризис столетия, и света в конце туннеля не видно.

Многим европейским лидерам и партиям предстоят непопулярные решения, а затем и перевыборы в момент, когда избиратели беднеют и теряют работу. Популисты будут основной угрозой для них, и потому провал главного популистского проекта в демократическом мире внушает им надежду, пишет профессор Мидж Рахман.

Это не триумф, а передышка, предупреждает Чарльз Грант из британского Centre for European Reform.

"Победа Байдена не убила трампизм. Правый популизм будет время от времени поднимать голову то в одной стране, то в другой. В Европе эта угроза уменьшилась в 2020 году ввиду сокращения иммиграции из-за пандемии. Но миграция как тема вернется", — полагает он.
Мы еще услышим имена идеолога брексита Найджела Фараджа, лидера французских правых Марин Ле Пен, итальянца Маттео Сальвини. Помимо миграции им есть о чем поговорить с избирателями.

"Они оседлают недовольство населения локдауном, вылазками джихадистов и растущим неравенством в обществе, которое только усугубляется ковидом. Популизм будет подпитывать и недовольство непопулярными мерами, на которые власти пойдут ради борьбы с изменением климата", — делится прогнозами Грант.

На это всё никак не влияет расклад сил в американской политике, Трамп не Трамп.
К тому же, демократы не уступают республиканцам в любви к протекционизму, и несмотря на смену стиля правления суть рискует остаться прежней — Америка прежде всего. Поэтому не стоит ждать от администрации Байдена сдачи всех позиций без боя, особенно в том, что напрямую касается американских интересов и доходов.

Трамп яростно защищал хайтек-гигантов Силиконовой долины от попыток Европы обложить их налогом у себя на континенте. Грант из Centre for European Reform предупреждает: задача теперь не упрощается, а усложняется, потому что за время пандемии Covid-19 американские интернет-компании лишь укрепили свои позиции, доходы и влияние.


Как Трамп помог Европе

Не поможет Байден Европе и с другими проблемами, включая главную — определить свое место в новом мире между двумя мощными державами, США и Китаем.
После выхода Великобритании из ЕС лидерство в этом взяла на себя Франция и ее деятельный лидер Макрон, пока самая богатая и населенная европейская страна — Германия переживает затянувшийся транзит власти после 15 лет правления Ангелы Меркель.

Макрон стремится к большей сплоченности Европы и самоутверждению аморфного союза как мировой силы наряду с крупными державами. Трамп подтолкнул Старый Свет как раз в нужную сторону, когда поставил под сомнение устоявшееся со времен Второй мировой войны представление о США как о военном защитнике демократии во всем мире.

Страны бывшего соцлагеря на востоке ЕС, а следом за ними и другие начали готовиться к будущему, в котором США оставит их один на один в вероятном военном конфликте с Россией или Турцией. И в целом, оставит их в одиночестве на мировой арене. Трамп невольно сплотил Европу и помог Макрону приблизиться к цели, отмечает Мидж Рахман.

"Президентство Байдена вернет равновесие, но второй срок Трампа был бы еще ценнее для Макрона, — рассуждает он. — Он бы вывел европейских лидеров из спячки, встряхнул их и приблизил к мечте Макрона о суверенной и самодостаточной Европе".

Теперь же они рискуют расслабиться и притормозить, раз уж история дала им передохнуть.
Ничего страшного, уверен Рахман. Проблема самоопределения Европы возникла еще до Трампа и с его уходом в тень никуда не денется. Но вести внутренние споры и приспосабливаться к новой реальности все же удобнее в тиши дружественного президентства Байдена, чем в условиях войны с администрацией окрыленного переизбранием Трампа.
Трамп преподнес Европе урок, показал, что нельзя рассчитывать на вечный мир и дружбу с главным союзником. Шок пережитого и неизбежность очередной смены власти в США будет держать европейцев в тонусе.

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