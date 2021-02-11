"Перебить никто не решался": о чем Путин говорил с главными редакторами

На фоне протестов в поддержку Алексея Навального и задержания тысяч противников президента Кремль организовал встречу Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Несмотря на непубличный характер этого мероприятия, ничего нового участники встречи не услышали.

Днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что Путин в режиме видеосвязи поговорит в закрытом режиме с главными редакторами электронных, и радио, и интернет-, и печатных СМИ.

"Это непубличная встреча. Она без какой-то повестки дня: главные редактора имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, темах, которые, может быть, не до конца понятны и которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом", - сказал Песков.

По данным Би-би-си, главных редакторов предупредили о мероприятии 5 февраля. Помимо Путина и журналистов присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, курирующий телеканалы, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и Песков.

По данным Би-би-си, главных редакторов предупредили о мероприятии 5 февраля. Помимо Путина и журналистов присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, курирующий телеканалы, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и Песков.

По словам Путина, уже в первом телефонном разговоре с Макроном после отравления Навального он предложил президенту Франции, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах. Кроме того, пообещал Макрону, что если в результате исследований найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено.

Никаких новостей в ответах президента на другие вопросы главные редактора, по их словам, не услышали. Помимо Навального во время разговора обсуждались события в Беларуси и США, а также потенциальная угроза закрытия YouTube в России. О YouTube спросил Тодоров из "Ленты.ру".

Путин, по словам собеседников Би-би-си, сказал, что у российский властей нет планов по закрытию соцсети. При этом, по его мнению, страна должна развивать свои собственные интернет-площадки. Он также напомнил, что западные сервисы и соцсети должны строго соблюдать российские законы.

Вопрос о Беларуси задал главный редактор "Аргументов и фактов" Игорь Черняк. Он поинтересовался, почему Александр Лукашенко вновь стал говорить о многовекторном развитии, а не об интеграции с Москвой, хотя Россия поддержала Лукашенко во время массовых протестов.

Ответ Путина собеседник Би-би-си назвал "уклончивым". Он сказал, что страны должны продолжат "работать и дружить", но о полноценном союзном государстве и интеграции речь пока не идет.

Глава RT Маргарита Симоньян спросила у Путина о том, планирует ли Россия продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины. Президент заявил, что Донбасс "не бросят".

Никто из участников встречи не задал вопрос о судьбе журналиста Ивана Сафронова, который до работы в Роскосмосе был специальным корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей. С лета он находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене.

Один из участников встречи сказал Би-би-си, что журналистам пришлось ждать Путина полтора часа. Вместо обычных трех часов встреча продолжалась два.

Путин ежегодно проводит закрытые встречи с главными редакторами российских СМИ. Обычно на этих встречах нет ограничений по темам вопросов, но - за редким исключением- есть строгое условие: встреча проходит в формате off the record. Это значит, что вопросы журналистов и ответы Путина остаются непубличными, рассказали Би-би-си ранее принимавшие в таких встречах участие журналисты.