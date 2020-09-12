Пентагон готовится к учебным боям роботов с летчиками-истребителями

Военно-воздушные силы США в 2024 году приступят к летным учебным боям с применением истребителей, управляемых искусственным интеллектом, заявил министр обороны Марк Эспер. Эти самолеты будут противостоять истребителям с обычными пилотами.

Эспер рассказал об этом на симпозиуме посвященному применению искусственного интеллекта, который организовало министерство обороны США.

20 августа в виртуальной симуляции воздушного боя, которую организовало Агентство передовых исследований Пентагона DARPA, искусственный интеллект смог победить пилота.

В этом соревновании участвовали восемь компаний, представивших свои беспилотные системы: Heron, Lockheed Martin, Perspecta Labs, Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, PhysicsAI и SoarTech.

Победила компания Heron, чей комплекс смог выиграть пять воздушных боев, не проиграв ни одного.

В этих схватках выступал выпускник Школы вооружений ВВС (USAF Weapons School) - самых сильных, как считается, курсов для пилотов-истребителей в США. Его имя не раскрывалось.

Как отмечало интернет-издание C4ISRNET, система Heron, с одной стороны, действовала более агрессивно, с другой - совершала ошибки, маневрируя в сторону от противника, неверно прогнозируя его маневры. При этом она довольно быстро исправляла свои ошибки.

Как пишет издание Breaking Defense со ссылкой на DARPA, первые полномасштабные тренировки начнутся в 2023 бюджетном году (он начинается в октябре 2022 года), первые учебные бои один на один - во втором квартале 2023 финансового года (в начале 2024 года), два на один - в четвертом квартале, а два на два - в первом квартале 2024 финансового года.

При этом, как отмечает издание, в некоторых боях совместные команды людей и искусственного интеллекта будут противостоять пилотам, а в других случаях будут участвовать с двух сторон команды с компьютерным управлением.

Эволюция

И виртуальные воздушные бои, и будущие испытания - часть большой программы DARPA, которая называется "Эволюция воздушного боя" (Air Combat Evolution).

На интернет-странице программы говорится, что одна из ее целей - повысить доверие человека, управляющего самолетом, к искусственному интеллекту.

Программа, как заявляют в DARPA, станет отправной точкой комплексного взаимодействия человека и машины. Однако, пока по крайней мере, в DAPRA не говорят о полной замене живых пилотов искусственным интеллектом.

"В воздушном противостоянии будущего с участием разных сторон единственный пилот-человек сможет повысить боевую эффективность, свободно управляя несколькими автономными беспилотными платформами из пилотируемого аппарата. Таким образом, роль человека изменится - он перестанет быть оператором одной платформы, но станет руководить целой миссией", - говорится на странице программы.

Пилот сможет сосредоточиться на оперативном управлении воздушным боем, тогда как индивидуальные задачи каждого аппарата будет решать искусственный мозг.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский сказал Би-би-си, что системы с искусственным интеллектом проще всего использовать в авиации.

"Авиация - такая сфера, которая позволяет подавляющее большинство процессов [управления самолетом] алгоритмизировать. Там достаточно просто можно определить что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо, что можно, что нельзя", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, в авиации, особенно в истребительной, использование автономных систем позволяет применять технику в режимах, которые не может физически выдержать живой пилот: "Сейчас ограничение по маневру у самолетов не по техническим возможностям самолета, а по тем перегрузкам, которые летчик может переносить".

"Охотник"

Российское руководство уделяет серьезное внимание технологиям искусственного интеллекта. В октябре 2019 года была утверждена "Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года".

При этом военные проявляют к таким технологиям интерес. Это касается и авиационных систем. Однако информация об использовании технологий искусственного интеллекта в военных системах в России засекречена, судить об уровне их внедрения можно только по публикациям в открытой печати, довольно редких.

В России ОКБ Сухого разрабатывает тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник". С 2019 года он совершает испытательные полеты. Этот беспилотник предполагается использовать совместно с истребителем пятого поколения Су-57, который начинает поступать в войска.

В августе ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщил, что этот аппарат собираются сделать дальним перехватчиком с искусственным интеллектом - "сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать".

Проблемы искусственного интеллекта

В феврале 2019 года индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов в интервью ТАСС говорил, что в России "Концерн "Калашников", "Высокоточные комплексы", "Техмаш" и другие предприятия "Ростеха" создали опытные образцы оружия с искусственным интеллектом, способные в том числе принимать самостоятельные решения о подрыве цели".

Решение о применении оружия на поражение - наивысшая степень автономности аппарата с искусственным интеллектом. И это одна из самых сложных проблем таких технологий.

"Искусственный интеллект с технологиями глубинного обучения, нейронные сети - это "черный ящик", - считает Мураховский. - Мы не знаем, каким образом этот глубоко обученный искусственный интеллект приходит к выводам, которые мы считаем правильными. Возможно, при других входных параметрах он придет к выводам, которые мы сочтем неправильными. Мы это не сумели смоделировать в учебной обстановке, а он это сделал в бою".

Сейчас при разработке систем с применением искусственного интеллекта, в том числе и авиационных, рассматривается вариант, когда решение о применении оружия будет принимать все-таки человек. Однако это будет ограничивать автономность такого аппарата.

В России разработкой систем искусственного интеллекта для авиации занимается, в частности, комплекс "Роботизированные авиационные системы" "Института им. Н.Е.Жуковского".

Как рассказывал "Газете.Ru" глава комплекса Владимир Кутахов, использование искусственного интеллекта неизбежно, если беспилотные системы предполагается применять массово. Слабым местом такой группы является передача информации.

"Для этого должны быть решены вопросы не совместного полета, как это часто говорится, а проблемы взаимной передачи информации, составления единой карты или единого представления о боевой обстановке в районе или зоне ответственности. Это также вопросы организации управления группировкой, изменения ее конфигурации в зависимости от боевых потерь и складывающейся по ходу боевых действий ситуации. Необходимо разобраться с проблемами взаимного целеуказания и целераспределения", - говорил Кутахов.

Это интервью было записано еще в конце 2017 года, но в нем указана еще одна слабая сторона группового применения подобных систем - связь. Каналы связи, по которым передается любая информация, будь то целеуказание или команда на любое действие, включая применение оружия на поражение, могут быть блокированы системами радиоэлектронной борьбы.

Поэтому, с одной стороны, разработчики автономных систем хотят сохранить над ними контроль, с другой - сделать их менее уязвимыми для РЭБ. Военно-воздушные силы США в 2024 году приступят к летным учебным боям с применением истребителей, управляемых искусственным интеллектом, заявил министр обороны Эспер. Эти самолеты будут противостоять истребителям с пилотами.