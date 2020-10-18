"Партизанский марш" в Беларуси: десятки задержанных и спецтехника в Минске

В Минске в воскресенье прошел "Партизанский марш", задуманный как акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. По данным СМИ, в акции участвовало более 15 тысяч человек, задержано около 100 человек.

Как и в предыдущие недели, минское метро объявило о закрытии станций в центре города, а операторы сообщили об ограничении мобильного интернета. Белорусский МТС сообщил, что это произошло "в рамках мероприятий по обеспечению нацбезопасности". После окончания марша мобильный интернет заработал.

Во время марша стало известно, что Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, лидеров белорусского протеста, номинировали на Нобелевскую премию мира. Это сделал норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал.

Они заслуживают премии "за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси", заявил депутат.

Ранее на соискание премии выдвинули Алексея Навального и Владимира Путина.