ОЗХО: сирийские ВВС в 2017 году применяли химоружие

Следователи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что в марте 2017 года сирийские ВВС трижды наносили удары с примененем химоружия — нервно-паралитического газа зарин и хлора.

От применения химоружия в поселке, который находился под контролем оппозиции, пострадало 106 человек. Эти данные опубликовала новая Группа расследования и идентификации (ГРИ) при ОЗХО.

Власти Сирии продолжают отрицать, что когда-либо применяли химоружие.

Однако совместая миссия ООН и ОЗХО также обвинила сирийский режим в применении боевого вещества зарин в городе Хан-Шейхун всего через несколько дней после химатаки на Эль-Латамну. При этом, по данным миссии, погибло более 80 человек.

Миссия также пришла к выводу, что сирийские правительственные силы в ходе гражданской войны несколько раз применяли хлор.

ГРИ была основана странами-участницами ОЗХО в прошлом году после того, как Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН по расширению мандата совместной миссии.

В задачу ГРИ входило выявление тех, кто применял химическое оружие в сирийском конфликте.

При составлении своего первого отчета ГРИ сконцентрировала внимание на инцидентах в Аль-Латамне в коце марта 2017 года.

Следователи допросили свидетелей, проанализировали образцы, собранные на месте предположительного применения химоружия, изучили симптомы, наблюдавшиеся у пострадавших и медработников, проверили фотографии с места событий и проконсультировались с экспертами в области химоружия.

ГРИ пришла к выводу, что есть веские основания полагать:

24 марта истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, взлетевший с авиабазы Эш-Шайрат, сбросил над южным районом Аль-Латамны авиабомбу M4000 с зарином, в результате чего пострадало 16 человек

25 марта вертолет ВВС Сирии, вылетевший с авиабазы Хама, сбросил контейнер с газом на крышу больницы в Аль-Латамне. Контейнер пробил крышу, разорвался и выпустил хлор, в результате чего пострадало 30 человек

30 марта истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, взлетевший с авиабазы Эш-Шайрат, сбросил над южным районом Аль-Латамны бомбу M4000 с зарином, в результате чего пострадало уже 60 человек

Как заявил координатор группы Сантьяго Оньяте Лаборде, удары такого стратегического характера могли быть нанесены только по приказу высшего военного руководства Сирии.

При этом, как подчеркнул генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас, ГРИ не является юридическим органом, определяющим индивидуальную ответственность за преступление.

"Теперь решение о дальнейших необходимых мерах должны принять Исполнительный совет ОЗХО, Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия, Генеральный секретарь ООН и международное сообщество в целом", — добавил Ариас.

ГРИ также предлагает расследовать шесть других случаев, по которым другая спецмиссия ОЗХО — Миссия по установлению фактов (МУФС) — пришла к выводу, что там тоже в качестве оружия могли применяться отравляющие химические вещества.

В одном из этих случаев в осажденном городе Дума, который находился под контролем оппозиции, 7 апреля 2018 года, по словам медиков, было убито более 40 человек.

Еще в прошлом году представители МУФС говорили о том, что есть веские основания подозревать применение там ядовитых химических веществ в качестве оружия, и что это был химически активный хлор.

Однако МУФС не стала ни на кого возлагать вину, поскольку это не было предусмотрено ее мандатом.

США, Великобритания и Франция обвинили сирийское правительство в применении в Думе химоружия. Однако режим Асада и Россия заявили, что химатака была "постановкой", которую якобы устроили сами спасатели.