"Ответственность — на Путине". Как Европа реагирует на отравление Навального(13)
Руководители ведущих стран делают жесткие заявления, все самые популярные издания шаг за шагом, во всех подробностях, отслеживают новые повороты — мало какие из событий в Восточной Европе привлекают столько внимания, сколько привлекло на Западе отравление Алексея Навального.
Политики возмущаются и требуют
Вначале, на прошлой неделе, когда Алексей Навальный в коме лежал в больнице в Омске, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы предоставить Навальному лечение и убежище.
Затем Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении осудили попытку отравления Навального и призвали российские власти тщательно расследовать этот случай. Одновременно с таким же по смыслу заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель — а до того Еврокомиссия и Боррель уже выражали озабоченность происходящим вокруг Навального.
"Глубокую озабоченность" посредством "Твиттера" выразил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб; высказались и кандидат в президенты США Джо Байден и несколько других американских политиков — но не президент Дональд Трамп: он пока молчит.
"Макрон должен быть тверд"
Ведущие издания Европы подробно освещают всю историю, шаг за шагом.
Французская Le Monde пишет, что "дело Навального осложнит отношения с Москвой".
В то время как канцлер Меркель, президент Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель ведут с президентом Владимиром Путиным деликатные переговоры о ситуации в Беларуси, пишет французская газета, отравление Алексея Навального показывает, насколько трудно вести дела с Москвой.
Le Monde напоминает, что Макрон в последнее время пытался наладить диалог с Путиным и обещал в этом году приехать в Москву с визитом. "Белорусский кризис и дело Навального требуют от Макрона, чтобы он был как никогда четок и тверд в этих контактах", — пишет газета.
По мнению Le Monde, это отравление, как и предшествовавший ему ряд убийств и покушений на противников российской власти многое говорит о сути этой власти: "Виновных в этих преступлениях редко удается найти, а если даже находятся исполнители, то заказчики остаются в тени. На каком бы уровне ни принимались решения, такие способы заставить умолкнуть политических противников многое говорят о слабости режима, который организует эту систему репрессий и безнаказанности или по крайней мере позволяет ей существовать".
Навальный как Томас Беккет
Живущий в Лондоне канадский публицист и историк Гвин Дайер, чьи колонки публикуют десятки газет по всему миру, пишет, что отравление Навального напомнило ему историю с убийством в 1170 году Томаса Беккета — архиепископа Кентерберийского и оппонента короля Генриха Второго. Согласно официальной версии, Беккета зарубили четыре рыцаря, которые захотели угодить Генриху и слишком буквально восприняли его слова: "Ах, кто бы меня избавил от этого строптивого попа?"
Генрих заявил, что ни в коем случае не хотел убивать, и потом страстно и очень демонстративно раскаивался в случившемся. Но многие историки не верят в его непричастность.
"Может, босс и не отдавал приказы лично, но очень трудно поверить, что он не знает, что происходит. Заявления россиян, что все эти инциденты (с убийствами и покушениями на оппозиционеров) — это провокации враждебных западных спецслужб не выглядят правдоподобными: Россия просто недостаточно важна, чтобы тратить на нее столько усилий, сколько для этого понадобилось бы", — пишет Дайер в колонке, опубликованной, в частности, в кипрской газете Cyprus Mail.
Угодить Путину
Ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine, помимо ежедневных новостей о Навальном, вывесила на сайте опрос. Газета спрашивает читателей, будут ли расследованы обстоятельства отравления оппозиционера. По состоянию на полдень вторника больше 80% ответили: "Нет".
Другое популярное немецкое издание, Spiegel, пишет, что перед Западом снова встает вопрос: причастен ли Путин лично к отравлению Навального, или же это сделали люди, которые хотели угодить президенту. Причем второй вариант не особо облегчит дело, — замечает автор Spiegel Маркус Фельденкирхен.
"Правительство Германии теперь тоже оказалось под давлением. Одно дело — хотеть тесного сотрудничества с Россией. Совсем другое — поддерживать сотрудничество с Путиным — человеком, который аннексировал Крым в нарушение международного права, активно дестабилизировал восток Украины, человеком, который, по всей видимости, стоит за хакерской атакой на бундестаг и за убийством в Тиргартене", — пишет Фельденкирхен.
Еще одно популярное немецкое издание, Bild, помимо множества отдельных новостей о деле Навального, вело видеотрансляции из аэропорта Тегель, куда его привезли из Омска, и от клиники "Шарите", а также проинтервьюировало многих немецких политиков и экспертов.
Организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, например, сказал Bild, что отравление Навального "серьезно подорвало доверие Запада к российскому руководству", а представитель оппозиционной партии "Свободные демократы" Александер Граф Ламбсдорф призвал ввести против российского руководства новые санкции и подать на него в Международный уголовный суд.
Испанская El Pais, как и многие другие издания, напоминает о отравлении Александра Литвиненко и Сергея и Юлии Скрипалей, а также о том, что два года назад в ту же клинику "Шарите" с симптомами отравления был доставлен из России участник Pussy Riot и один из издателей независимого информационного проекта "Медиазона" Петр Верзилов.
По мнению El Pais, отравление Навального, кроме прочего, может еще больше осложнить отношения Берлина и Москвы.
"Канцлер Германии Ангела Меркель недавно сказала, что у Германии есть серьезные основания подозревать (причастность российских властей) к кибератаке на бундестаг и депутатов. К этому добавляется убийство средь бела дня в берлинском парке чеченского мятежника, в котором прокуратора Германии обвинила Москву", — напоминает испанская газета.
Итальянская La Repubblica к подробным новостям о Навальном добавила интервью с Гарри Каспаровым и Мариной Литвиненко.
"Очень ясный сигнал всем в России и за ее пределами: режим Путина больше не потерпит, чтобы кто-то поднимал голос против него", — цитирует газета российского оппозиционера в изгнании и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
"Путин несет ответственность за то, что происходит в России, потому что это он создал систему, в которой такие случаи стали нормой. Но мы ждем выводов немецких врачей, каким веществом был отравлен Алексей Навальный. Тогда мы сможем лучше понять, кто именно это сделал", — сказала газете La Repubblica Марина Литвиненко.
Датское издание Information, кроме прочего, напоминает о текущем российском внутриполитическом контексте: "Таким образом, человек, который стал объединяющей силой антипутинского движения, выведен из игры перед сентябрьскими местными выборами".
Корейцы обогнали по продажам российский автопром
Лучшие национальные парки Азербайджана
Дети убили во время игры восьмилетнюю девочку и сбросили в реку
Кузяев отклонил выгодное предложение «Зенита»