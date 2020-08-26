"Ответственность — на Путине". Как Европа реагирует на отравление Навального

Руководители ведущих стран делают жесткие заявления, все самые популярные издания шаг за шагом, во всех подробностях, отслеживают новые повороты — мало какие из событий в Восточной Европе привлекают столько внимания, сколько привлекло на Западе отравление Алексея Навального.

Политики возмущаются и требуют

Вначале, на прошлой неделе, когда Алексей Навальный в коме лежал в больнице в Омске, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы предоставить Навальному лечение и убежище.

Затем Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении осудили попытку отравления Навального и призвали российские власти тщательно расследовать этот случай. Одновременно с таким же по смыслу заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель — а до того Еврокомиссия и Боррель уже выражали озабоченность происходящим вокруг Навального.

"Глубокую озабоченность" посредством "Твиттера" выразил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб; высказались и кандидат в президенты США Джо Байден и несколько других американских политиков — но не президент Дональд Трамп: он пока молчит.

"Макрон должен быть тверд"

Ведущие издания Европы подробно освещают всю историю, шаг за шагом.

Французская Le Monde пишет, что "дело Навального осложнит отношения с Москвой".

В то время как канцлер Меркель, президент Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель ведут с президентом Владимиром Путиным деликатные переговоры о ситуации в Беларуси, пишет французская газета, отравление Алексея Навального показывает, насколько трудно вести дела с Москвой.

Le Monde напоминает, что Макрон в последнее время пытался наладить диалог с Путиным и обещал в этом году приехать в Москву с визитом. "Белорусский кризис и дело Навального требуют от Макрона, чтобы он был как никогда четок и тверд в этих контактах", — пишет газета.

По мнению Le Monde, это отравление, как и предшествовавший ему ряд убийств и покушений на противников российской власти многое говорит о сути этой власти: "Виновных в этих преступлениях редко удается найти, а если даже находятся исполнители, то заказчики остаются в тени. На каком бы уровне ни принимались решения, такие способы заставить умолкнуть политических противников многое говорят о слабости режима, который организует эту систему репрессий и безнаказанности или по крайней мере позволяет ей существовать".

Навальный как Томас Беккет

Живущий в Лондоне канадский публицист и историк Гвин Дайер, чьи колонки публикуют десятки газет по всему миру, пишет, что отравление Навального напомнило ему историю с убийством в 1170 году Томаса Беккета — архиепископа Кентерберийского и оппонента короля Генриха Второго. Согласно официальной версии, Беккета зарубили четыре рыцаря, которые захотели угодить Генриху и слишком буквально восприняли его слова: "Ах, кто бы меня избавил от этого строптивого попа?"

Генрих заявил, что ни в коем случае не хотел убивать, и потом страстно и очень демонстративно раскаивался в случившемся. Но многие историки не верят в его непричастность.

"Может, босс и не отдавал приказы лично, но очень трудно поверить, что он не знает, что происходит. Заявления россиян, что все эти инциденты (с убийствами и покушениями на оппозиционеров) — это провокации враждебных западных спецслужб не выглядят правдоподобными: Россия просто недостаточно важна, чтобы тратить на нее столько усилий, сколько для этого понадобилось бы", — пишет Дайер в колонке, опубликованной, в частности, в кипрской газете Cyprus Mail.

Угодить Путину

Ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine, помимо ежедневных новостей о Навальном, вывесила на сайте опрос. Газета спрашивает читателей, будут ли расследованы обстоятельства отравления оппозиционера. По состоянию на полдень вторника больше 80% ответили: "Нет".

Другое популярное немецкое издание, Spiegel, пишет, что перед Западом снова встает вопрос: причастен ли Путин лично к отравлению Навального, или же это сделали люди, которые хотели угодить президенту. Причем второй вариант не особо облегчит дело, — замечает автор Spiegel Маркус Фельденкирхен.

"Правительство Германии теперь тоже оказалось под давлением. Одно дело — хотеть тесного сотрудничества с Россией. Совсем другое — поддерживать сотрудничество с Путиным — человеком, который аннексировал Крым в нарушение международного права, активно дестабилизировал восток Украины, человеком, который, по всей видимости, стоит за хакерской атакой на бундестаг и за убийством в Тиргартене", — пишет Фельденкирхен.

Еще одно популярное немецкое издание, Bild, помимо множества отдельных новостей о деле Навального, вело видеотрансляции из аэропорта Тегель, куда его привезли из Омска, и от клиники "Шарите", а также проинтервьюировало многих немецких политиков и экспертов.

Организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, например, сказал Bild, что отравление Навального "серьезно подорвало доверие Запада к российскому руководству", а представитель оппозиционной партии "Свободные демократы" Александер Граф Ламбсдорф призвал ввести против российского руководства новые санкции и подать на него в Международный уголовный суд.

Испанская El Pais, как и многие другие издания, напоминает о отравлении Александра Литвиненко и Сергея и Юлии Скрипалей, а также о том, что два года назад в ту же клинику "Шарите" с симптомами отравления был доставлен из России участник Pussy Riot и один из издателей независимого информационного проекта "Медиазона" Петр Верзилов.

По мнению El Pais, отравление Навального, кроме прочего, может еще больше осложнить отношения Берлина и Москвы.

"Канцлер Германии Ангела Меркель недавно сказала, что у Германии есть серьезные основания подозревать (причастность российских властей) к кибератаке на бундестаг и депутатов. К этому добавляется убийство средь бела дня в берлинском парке чеченского мятежника, в котором прокуратора Германии обвинила Москву", — напоминает испанская газета.

Итальянская La Repubblica к подробным новостям о Навальном добавила интервью с Гарри Каспаровым и Мариной Литвиненко.

"Очень ясный сигнал всем в России и за ее пределами: режим Путина больше не потерпит, чтобы кто-то поднимал голос против него", — цитирует газета российского оппозиционера в изгнании и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

"Путин несет ответственность за то, что происходит в России, потому что это он создал систему, в которой такие случаи стали нормой. Но мы ждем выводов немецких врачей, каким веществом был отравлен Алексей Навальный. Тогда мы сможем лучше понять, кто именно это сделал", — сказала газете La Repubblica Марина Литвиненко.

Датское издание Information, кроме прочего, напоминает о текущем российском внутриполитическом контексте: "Таким образом, человек, который стал объединяющей силой антипутинского движения, выведен из игры перед сентябрьскими местными выборами".