От коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, поборник ЕС, создатель G7 и друг Москвы

Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, ему было 94 года. Представители бывшего французского лидера подтвердили, что его смерть была вызвана осложнениями, связанными с Covid-19. Политик умер в окружении членов своей семьи.

Большая квартира в 16-м округе Парижа, в которой жил умерший в среду Валери Жискар д'Эстен, дышала историей: портреты четырех последних Людовиков, скульптуры, антикварная мебель, вид из окна на старинный дворик в итальянском стиле. Он и сам был частью истории Франции и Европы.

Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет.

Соотечественники называли его просто "Экс" и понимали, о ком речь. С коротким перерывом (Франсуа Миттеран покинул пост по состоянию здоровья и прожил после этого около восьми месяцев) Жискар д'Эстен с 1981 по 2007 год оставался единственным бывшим президентом Франции.

Он был последним мировым лидером — участником Второй мировой войны и последним из депутатов парламентов шести европейских стран, ратифицировавших в 1957 году Римский договор, положивший начало созданию ЕС.

Говорили, что он олицетворял прошлое, да и в качестве действующего политика не слишком хорошо понимал народ. Однако ветеран до конца жизни продолжал высказываться как по внутренним, та и по мировым вопросам, и всегда были люди, для которых его слово звучало весомо.

Будущий архитектор "оси Париж-Бонн" появился на свет 2 февраля 1926 года в германском Кобленце. Символично, хотя причина, по которой семья там оказалась, вряд ли могла понравиться немцам: отец будущего президента занимал пост в администрации Рейнской области, временно оккупированной Антантой после Первой мировой войны.

Мать Жискар д'Эстена была дочерью сенатора и доводилась родней Бурбонам — правда, очень дальней. Отец после командировки в Германию работал генеральным инспектором министерства финансов.

Сын последовал примеру родителя и превзошел его. В 36 лет он стал самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост в общей сложности девять лет при президентах де Голле и Помпиду. Говорят, не любивший цифири де Голль на любой экономический вопрос имел обыкновение отвечать: "Спросите Жискара, у него память получше".

Как только союзники высадились в Нормандии, 18-летний юноша немедленно вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями.

После войны учился в двух престижнейших вузах — Национальной политехнической школе и Национальной школе администрации. В 29 лет стал депутатом Национального собрания.

На своем министерском столе Жискар д'Эстен держал фотографию Джона Кеннеди, такого же молодого, как он сам. Разумеется, его постоянно спрашивали, не собирается ли он тоже стать президентом, и он очень серьезно говорил: "Да".

В 1974 году он добился главной цели своей жизни, обойдя на выборах социалиста Франсуа Миттерана меньше, чем на один процент голосов.

Президентство Жискар д'Эстена (1974-1981) ознаменовалось масштабным строительством скоростных железных дорог и атомных электростанций, ростом уровня жизни и снижением избирательного возраста до 18 лет, но более всего — углублением евроатлантической интеграции.

Жискар д'Эстен трудился над ним вместе с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом, с которым, по его словам, они "достигли удивительного взаимопонимания". По сей день основой ЕС считается франко-германское согласие.

В 1979 году по их инициативе прошли первые прямые выборы в Европейский парламент и была введена расчетная единица экю — предтеча евро.

В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий (G7).

В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции единой Европы. Французские избиратели не утвердили проект на референдуме, но в 2009 году он все-таки воплотился в жизнь под именем Лиссабонского договора — в несколько измененном виде и без настораживавшего евроскептиков слова "конституция".

ЕС удостоил прораба евроинтеграции своих высших наград: золотой медали фонда Жана Монне, премии Карла Великого, премии де Голля-Аденауэра.

В последние годы жизни Жискар д'Эстен ратовал за "двухуровневую" Европу с ядром в виде девяти государств, созревших для более глубокой интеграции, и высказывал мнение, что брексит — невеликая потеря, поскольку Британия всегда "отстранялась от большей части европейской политики".

Жискар д'Эстен не разделял антиамериканских взглядов де Голля и начал сближение с НАТО, хотя окончательное возвращение Франции в военные структуры альянса произошло только в 2009 году.

Одновременно он продолжал поддерживать доставшиеся ему от де Голля и Помпиду особые отношения с СССР. Из всех лидеров Запада у него был самый доверительный контакт с Леонидом Брежневым, который, по воспоминаниям Жискар д'Эстена, даже обсуждал с ним свое здоровье.

Еще теснее он сблизился с коммунистическим лидером Польши Эдвардом Гереком, который провел детство во Франции и Бельгии с отцом-шахтером и свободно владел французским.

Жискар д'Эстен приезжал в Советский Союз и Россию больше десяти раз, в последний — на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.

Он достаточно уклончиво высказывался о российской аннексии Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии экс-президент видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам.

В 1981 году мало кто сомневался, что Жискар д'Эстен, которому было всего 55, переизберется на второй семилетний срок, но он проиграл своему вечному конкуренту Миттерану.

Против Жискар д'Эстена работал аристократизм, скрыть который не могли смена костюма на свитер и игра на аккордеоне. "Его главная проблема — народ", сказал о молодом помощнике еще де Голль.

Впрочем, по мнению многих наблюдателей и самого Жискар д'Эстена, его главной проблемой оказался не народ, а Жак Ширак, который также пошел на выборы и расколол правоцентристский электорат.

Жискар д'Эстен написал мемуары, а также книгу о пребывании Наполеона в Москве и роман "Принцесса и президент", в главной героине которого угадывается принцесса Диана, а в главном герое — он сам.

У покойного остались два сына и две дочери. 61-летний Луи является мэром малой родины д'Эстенов — маленького городка Шамальер в Оверни.

В 1970-х годах французы обсуждали романтические отношения Жискар д'Эстена и исполнительницы главной роли в знаменитом фильме "Эммануэль" Сильвии Кристель, из которых они секрета не делали.

При президенте Помпиду картина была запрещена к показу на широком экране как слишком сексуально откровенная. Жискар д'Эстен, придя к власти, реабилитировал ее, и она вошла в книгу Гиннеса, продержавшись в репертуаре парижских кинотеатров 11 лет.