От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выяснили китайские ученые

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (КЦКП), у более чем 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, а больше всех рискуют заразиться люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

В исследовании отмечается, что высокому риску заражения подвержены также медицинские работники.

Во вторник от коронавируса скончался директор больницы в Ухане Лю Чжимин. Ему был 51 год. Он один из самых высокопоставленных медработников, умерших в результате эпидемии.

Город Ухань находится в провинции Хубэй, ставшей очагом заражения. По информации КЦКП, в этом регионе летальным исходом заканчиваются 2,9% случаев заражений, а в других районах страны - 0,4%. В целом смертность от коронавируса составляет 2,3%.

По данным на 18 февраля, в Китае заболели 72436 человек, умерли 1868. Власти сообщили о 98 новых летальных случаях и 1886 случаях заболевания за прошедший день; из них 93 смерти и 1807 заражений приходятся на Хубэй.

Более 12 тыс. человек выздоровели, заявили китайские власти.

Что понятно из исследования?

Результаты исследования были опубликованы в Китайском эпидемиологическом журнале. Его авторы рассмотрели 44672 подтвержденных случаев заболеваний в Китае - по данным на 11 февраля.

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Работа в целом подтверждает предыдущие наблюдения о вирусе и течении болезни. Согласно полученной информации, у 80,9% заразившихся болезнь проходила в легкой форме, у 13,8% - в тяжелой и лишь у 4,7% - в критической. Число смертельных исходов невелико, но оно вырастает среди людей старше 80 лет.