18.02.2020, 19:20

От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выяснили китайские ученые


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От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выяснили китайские ученые
pixabay.com

Власти Китая опубликовали первые результаты подробного исследования более 44 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Это самая масштабная научная работа об эпидемии с момента ее начала.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (КЦКП), у более чем 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, а больше всех рискуют заразиться люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

В исследовании отмечается, что высокому риску заражения подвержены также медицинские работники.

Во вторник от коронавируса скончался директор больницы в Ухане Лю Чжимин. Ему был 51 год. Он один из самых высокопоставленных медработников, умерших в результате эпидемии.

Город Ухань находится в провинции Хубэй, ставшей очагом заражения. По информации КЦКП, в этом регионе летальным исходом заканчиваются 2,9% случаев заражений, а в других районах страны - 0,4%. В целом смертность от коронавируса составляет 2,3%.

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По данным на 18 февраля, в Китае заболели 72436 человек, умерли 1868. Власти сообщили о 98 новых летальных случаях и 1886 случаях заболевания за прошедший день; из них 93 смерти и 1807 заражений приходятся на Хубэй.

Более 12 тыс. человек выздоровели, заявили китайские власти.

Что понятно из исследования?

Результаты исследования были опубликованы в Китайском эпидемиологическом журнале. Его авторы рассмотрели 44672 подтвержденных случаев заболеваний в Китае - по данным на 11 февраля.

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Работа в целом подтверждает предыдущие наблюдения о вирусе и течении болезни. Согласно полученной информации, у 80,9% заразившихся болезнь проходила в легкой форме, у 13,8% - в тяжелой и лишь у 4,7% - в критической. Число смертельных исходов невелико, но оно вырастает среди людей старше 80 лет.

Выяснилось, что мужчины умирают чаще (в 2,8% случаев), чем женщины (1,7% случаев).

Исследование также выявило, какие из существующих болезней повышают риск летального исхода. На первом месте здесь сердечно-сосудистые заболевания, затем следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.

Говоря о риске, которому подвергаются медики, авторы отмечают, что у 3019 работников сферы здравоохранения были обнаружены симптомы заболевания, окончательно присутствие вируса было подтверждено у 1716 из них. На 11 февраля скончались 5 человек.

С 13 февраля Китай начал включать в статистику не только пациентов, у которых на основе анализа нуклеиновых кислот точно диагностирован коронавирус, но всех людей с характерными симптомами и признаками легочной инфекции.

О чем это говорит?

Исследование пришло к выводу, что пик эпидемии пришелся на 23-26 января, после чего началось снижение вплоть до 11 февраля.

В документе говорится, что снижение количества новых заражений может свидетельствовать о действенности таких методов, как изоляция целых городов, активное распространение в СМИ важной информации (например, о том, что нужно правильно мыть руки, использовать маски и обращаться за помощью при недомогании) и мобилизация групп быстрого реагирования.

Авторы предупреждает, что в связи с возвращением людей из длительных отпусков Китаю необходимо подготовиться к возможности нового роста заражений.

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