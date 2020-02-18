От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выяснили китайские ученые

Выяснилось, что мужчины умирают чаще (в 2,8% случаев), чем женщины (1,7% случаев).
Исследование также выявило, какие из существующих болезней повышают риск летального исхода. На первом месте здесь сердечно-сосудистые заболевания, затем следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.
Говоря о риске, которому подвергаются медики, авторы отмечают, что у 3019 работников сферы здравоохранения были обнаружены симптомы заболевания, окончательно присутствие вируса было подтверждено у 1716 из них. На 11 февраля скончались 5 человек.
С 13 февраля Китай начал включать в статистику не только пациентов, у которых на основе анализа нуклеиновых кислот точно диагностирован коронавирус, но всех людей с характерными симптомами и признаками легочной инфекции.
О чем это говорит?
Исследование пришло к выводу, что пик эпидемии пришелся на 23-26 января, после чего началось снижение вплоть до 11 февраля.
В документе говорится, что снижение количества новых заражений может свидетельствовать о действенности таких методов, как изоляция целых городов, активное распространение в СМИ важной информации (например, о том, что нужно правильно мыть руки, использовать маски и обращаться за помощью при недомогании) и мобилизация групп быстрого реагирования.
Авторы предупреждает, что в связи с возвращением людей из длительных отпусков Китаю необходимо подготовиться к возможности нового роста заражений.
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