Осужденный за убийство изобретатель Петер Мадсен задержан при попытке бегства из тюрьмы
Датский изобретатель-миллионер Петер Мадсен, осужденный за убийство журналистки Ким Вайль на борту своей подводной лодки, задержан при попытке бегства из тюрьмы Херстедвестер, в которой содержался.
Мадсену удалось отойти от пенитенциарного учреждения примерно на километр, после чего его догнали полицейские и взяли под прицел снайперы. Изобретатель, на котором был пояс, похожий на взрывное устройство, сел на обочину дороги.
Сообщалось, что он угрожал привести в действие взрывное устройство. Очевидцы видели на месте саперов.
Ни взрыва, ни стрельбы не произошло. В полиции сообщили, что отвезли Мадсена назад в тюрьму.
По информации газеты Copenhagen Post, Мадсен при побеге взял в заложники сотрудника тюрьмы и грозил взорвать бомбу.
Было ли действительно в его распоряжении взрывное устройство, не сообщается. В полиции Копенгагена пока официально не сообщали, как Мадсену удалось бежать.
Полиция связалась с женой Мадсена Дженни Крупен, в прошлом российской активисткой, попросившей политубежища в Финляндии.
Кто такой Петер Мадсен?
Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку — та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем — что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Однако в море нашли части тела Валль.
На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.
Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.
В апреле 2018 Мадсена приговорили к пожизненному заключению.
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