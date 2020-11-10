"Останемся без детей и без дома". Что стало с общиной Виссариона после его ареста

Рослесхоз выдвинул претензии к "Церкви последнего завета", известной также как община Виссариона, которая, по мнению чиновников, незаконно использует лесные участки. Если суды встанут на сторону властей, у пятитысячной общины могут отобрать половину участков.

Самого Виссариона, которого в сентябре задержал спецназ ФСБ, прилетев в тайгу на вертолетах, проверяют на вменяемость в институте им. Сербского. Русская служба Би-би-си изучила, что произошло с виссарионовцами за полтора месяца после ареста их лидера Сергея Торопа (Виссариона).

Торопа и двух его соратников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали 21 сентября. Силовики провели обыски в "Обители Рассвета" (другое название — "Город Солнца") и забрали лидеров общины в Москву. В обители и нескольких селах вокруг живет около 5 тысяч человек.

Почему власти судятся с виссарионовцами

Пока расследуется уголовное дело, последователи Виссариона столкнулись с риском выдворения. Рослесхоз 27 октября потребовал вернуть отдельные участки государству.

В иске к сельсовету села Черемшанка, где живут последователи Виссариона, сказано, что в 2012 году сельсовет расширил границы поселений, согласовав с Рослесхозом генплан только одной деревни из семи. Поэтому отдельные территории по-прежнему относятся к лесному фонду и должны вернуться государству.

Пресс-секретарь "Обители рассвета" Александр Староверов считает, что нужно договориться о новых границах поселений. "У людей же частные дома, они все налоги платят как положено, они оформлены собственниками. И тут они должны остаться на улице, аннулируется их собственность", — сказал он Би-би-си.

По оценкам Староверова, в главном поселении адептов Виссариона — собственно, "Обители рассвета" — под снос попадет шесть или семь домов. Но, если учитывать и другие села, к границам которых у Рослесхоза есть претензии, под иск попадет половина участков верующих, подсчитал один из руководителей общины Андрей Константинов.

30 октября министерство лесного хозяйства Красноярского края подало в краевой арбитражный суд иск о расторжении договора безвозмездного пользования на еще один участок земли, выделенный министерством в 2015 году сроком на 10 лет.

Как сказали Би-би-си в министерстве, "Церковь последнего завета" арендовала землю у властей для осуществления религиозной деятельности. Но сентябрьская проверка обнаружила, что на участке появились жилые и нежилые строения, а также мусор. Поэтому министерство решило расторгнуть договор через суд.

В "Обители рассвета” признают, что постройки на территории появились еще до заключения договора аренды. Но настаивают на том, что и участок, и постройки используют в религиозных целях (это паломнический скит). А штраф за мусор община уже заплатила, утверждает Константинов.

Дело против Виссариона

Виссарион, которого последователи считают инкарнацией Христа, и двое его ближайшим соратников Редькин и Ведерников находятся под арестом с 23 сентября.

Их обвиняют по статьям ч. 1 ст. 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ — в создании религиозного объединения, которое причинило вред здоровью граждан. Вред здоровью, по версии следствия, нанесен психологический.

Один из потерпевших по делу Эдуард Мизгирев говорил Би-би-си, что после ухода из общины несколько раз пытался покончить с собой.

В середине октября обвиняемых перевезли из новосибирского СИЗО в Москву: следствие решило провести психиатрическую экспертизу всех троих. В институте им. Сербского сейчас находится только Тороп, а Редькин и Ведерников сидят в Бутырке.

Адвокат не смог попасть в Виссариону — в институте им. Сербского свидания запретили с весны из-за пандемии.

Ликвидация церкви

Красноярский краевой суд 14 декабря рассмотрит дело о ликвидации "Церкви последнего завета" как религиозной организации, что выведет ее из легального поля.

Если организация ликвидируется за экстремистскую деятельность, то дальше участие в ней является уголовным преступлением, а если по другим основаниям, то члены движения могут жить своей жизнью, пояснил Би-би-си директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

"Юрлицо не существует, но верующие останутся религиозной группой. Они при этом не могут основать какую-нибудь воскресную школу или издавать религиозную литературу. Но в случае виссарионовцев это не очень принципиально", — считает Верховский.

По словам эксперта, религиозная группа без юрлица должна уведомить местные власти о том, какое у них вероучение и кто входит в группу. Если же у ликвидированного юрлица церкви было имущество, то собственность на него придется доказывать через суд.

По словам Староверова, здания на церковь не оформляли, но на нее записано несколько участков земли, отданной в аренду.

Могут ли отобрать детей

Староверов говорит, что в общине боятся не только за собственность, но и за детей — вдруг опека попытается отобрать их, обвинив родителей в психологическом насилии (именно в этом обвиняют Виссариона) или вовлечении детей в секту.

"Законами играют как хотят. Приедут с бульдозерами — и останемся без детей и без дома", — сказал Староверов Би-би-си.

Участие родителей в не зарегистрированной минюстом религиозной группе действительно может повлечь изъятие детей из семьи, сказала Би-би-си президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. Но только в случае, если есть и другие нарушения прав детей — например, если их не учат, истязают или плохо кормят, уточнила она.

Выходцы из "Церкви последнего завета" говорили о том, что детям в общине не дают мяса и молочных продуктов (вегетарианство там было всегда), а женщины предпочитают домашние роды вдали от больницы (но это происходило около 20 лет назад).

Прожившая в общине 12 лет Елена Мельникова рассказывала Би-би-си, что насчитала восемь детских смертей в общине, связанных, по ее мнению, с недостатком медпомощи. Однако сейчас запреты на питание в общине Виссариона значительно смягчились. Верующие основали две школы для своих детей — работу их школы "Истоки" следователи проверяли в марте этого года.

Учение, проповедуемое Виссарионом, запрещает активное сопротивление и отстаивание своих прав. "А что мы можем сделать? — говорит Староверов. — Просто попытаться принять это как должное, как верующие. А противостоять системе мы не можем. Адвокаты у нас работают, но они тоже не могут справиться с этим".