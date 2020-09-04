"Оправдание зверств сталинизма": страны Балтии осуждают премии сотрудникам НКВД и КГБ

Страны Балтии шокированы решением России приравнять сотрудников НКВД и КГБ к участникам Второй мировой войны. Этот шаг Латвия, Литва и Эстония называют скандальным и недружественным, передает Русская служба Би-би-си.

Второго сентября президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию дня Победы на участников борьбы с "бандподпольем".

Речь идет о сотрудниках советских репрессивных органов, которые боролись с национальными партизанами на территории балтийских стран, Беларуси и Украины после окончания Второй мировой войны.

Бандподполье или борцы за независимость?

Национальное антисоветское сопротивление в Латвии, Литве и Эстонии считало своей целью свержение оккупационной советской власти и восстановление независимых республик, существовавших до 1940 года.

Партизаны вели вооруженную борьбу не только с советскими репрессивными органами, но и с просоветским мирным населением. Партизанская война продлилась до середины 50-х годов и вылилась в массовые убийства с обеих сторон.

"На протяжении десяти лет после окончания Второй мировой войны в Латвии продолжалось активное сопротивление, в ходе которого защитники демократического Латвийского государства вели кровавую и неравную борьбу с репрессивными органами сталинистской оккупационной власти", — говорится в сообщении МИДа Латвии.

Сопротивление, по разным данным, насчитывало от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек в каждой республике. Отчеты НКВД во второй половине 40-х годов говорили о десятках тысяч активных вооруженных бойцов.

Сегодня историки утверждают, что реальная численность — сотни тысяч, поскольку помимо активных "лесных братьев" существовал широкий круг "пассивных партизан", включавший, например, связных и снабжение.

Оправдание сталинских репрессий

Балтийские страны считают антисоветских партизан героями, у них есть особый статус, налоговые скидки и специальные пособия. В этом контексте сотрудники советских репрессивных органов, которые отлавливали, пытали и расстреливали партизан, считаются в странах Балтии агрессорами.

МИД Латвии расценивает действия советских репрессивных органов как преступления против человечности, у которых нет срока давности.

"Указ президента России В. Путина о начислении денежных премий бывшим сотрудникам репрессивных органов оккупационного режима однозначно оценивается как очередная попытка оправдать преступления сталинского режима в Латвии и других европейских странах", — заявил МИД Латвии.

"Советская оккупация во время Второй мировой войны сопровождалась массовыми репрессиями жителей Литвы. Теперь президент В. Путин собирается "наградить" исполнителей этих репрессий", — говорит МИД Литвы.

В Эстонии называют этот указ скандальным, но ожидаемым.

"Это вписывается в череду все более настойчивых попыток России популяризовать искаженную интерпретацию истории, что делается в политических целях. До этого была серия шагов по оправданию пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола", — говорит МИД Эстонии.

Указ Владимира Путина не только говорит о выплатах для борцов с "бандподпольем", но и объединяет этих борцов в одну категорию с солдатами Советской армии.

"Советские репрессивные органы терроризировали и оккупированные территории, и все остальное население СССР. Этим решением Россия не только оправдывает зверства сталинизма, но и принижает героизм тех, кто действительно боролся с нацизмом и фашизмом", — считает МИД Литвы.