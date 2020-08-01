ОНЛАЙН: В Хабаровске очередной митинг. Смотрите, чем недовольны местные

В Хабаровске, где уже три недели не утихают массовые протесты, в субботу собрался очередной митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Недовольные граждане требуют от Кремля отпустить обвиненного в организации убийств политика и отозвать присланного ему на замену наместника.

Многотысячное шествие под проливным дождем началось около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации. В начале четвертого народ разошелся, и очередное шествие намечено на восемь вечера субботы (13:00 Таллинн). Синоптики обещают ливень.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля. Люди недовольны тем, что Фургала увезли судить в Москву, и требуют разобраться на месте с обвинениями в адрес "народного губернатора" от ЛДПР, неожиданно выигравшего выборы у кремлевского кандидата в сентябре 2018 года.

По субботам акции становятся особенно многочисленными. Так, 18 июля, несмотря на 30-градусную жару, в мероприятии приняли участие от 10 тысяч (данные мэрии города) до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек. А на акцию 25 июля, по оценкам властей, вышли 6,5 тысяч человек, по данным СМИ — до 50 тысяч.

На следующий день после этой акции Михаил Дегтярев, которого президент Владимир Путин отправил временно руководить краем, впервые вышел поговорить с митингующими на площади. Оппозиционные активисты убеждены, что народ на той встрече представляли в основном подставные люди.