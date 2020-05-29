"Она была тихая-тихая": кто такая Анна Попова, возглавившая борьбу с ковидом в России

Весной 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова внезапно стала важной медийной персоной. В апреле она вошла в десятку самых упоминаемых в российской прессе людей, оказавшись рядом с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Сергеем Собяниным, передает BBC.

В последние месяцы глава Роспотребнадзора озвучивает одни и те же плохие новости, часто одними и теми же словами."Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире", — говорила Попова в апреле. "Нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить", — повторяла в мае.

Предшественник Поповой на посту руководителя Роспотребнадзора и ее бывший начальник Геннадий Онищенко запомнился гораздо более яркими и разнообразными цитатами — он любил быть в центре внимания и выступать с парадоксальными заявлениями по самым разным поводам. Всегда сосредоточенная и серьезная Попова выглядит едва ли не полной его противоположностью.

"Она была тихая-тихая и первые годы боялась рот открыть на совещаниях", — описывает Попову давно знакомый с ней источник в аппарате правительства. Попова возглавляет Роспотребнадзор с 2013 года, но только эпидемия сделала ее одним из людей, которых слушают миллионы.

Би-би-си изучила ее путь.

Борец с вирусом

15 января после послания президента федеральному собранию в отставку в полном составе ушло правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Своего поста лишилась и министр здравоохранения Вероника Скворцова — 21 января ее место занял Михаил Мурашко.

Covid-19 тогда считался еще сравнительно далекой "китайской угрозой", но уже 27 января новое правительство объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса в России.

Еще через два дня Владимир Путин собрал первое совещание по коронавирусу в Кремле с тремя людьми — вице-премьером Татьяной Голиковой, министром Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Голикова на встрече с Путиным рассказала, что правительство еще с декабря делает все, чтобы не допустить вирус в Россию, что прорабатывается вопрос "о немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание" и что новосибирский центр "Вектор" уже разработал две тест-системы и ведет разработку вакцины против коронавируса.

Попова сообщила, что за январь было проверено на коронавирус более миллиона граждан, возвращавшихся в Россию из других стран, а Роспотребнадзор "еще более плотно, чем обычно" занимается учетом заболеваемости по гриппу и пневмонии — подтвержденных случаев коронавируса в России тогда не было.

Что сказал на встрече с Путиным новый министр Мурашко, неизвестно — он есть на видео совещания на сайте kremlin.ru, но его слов нет ни в записи, ни в расшифровке совещания.

"Произошел перехват статуса от минздрава к Роспотребнадзору", — описывает ситуацию января главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который с начала эпидемии плотно общается с московской мэрией на тему вируса и в постоянном режиме выдает всю новую информацию о нем в своем телеграм-канале — часто даже раньше, чем оперативный штаб.

"Когда в Москве уже разворачивали койки, Мурашко только оказался на своем посту, не успев выстроить аппарат, — аргументирует Венедиктов свою позицию в разговоре с Би-би-си. — Теперь министерство — интеллектуальный штаб, а не организационный. Роспотребнадзор же превратился почти в силовое ведомство: решения о закрытии регионов и предприятий принимают они, а не минздрав".

Противостояния минздрава и Роспотребнадзора нет, просто с началом эпидемии полномочия двух ведомств было строго разделены, не соглашается с ним источник в правительстве: Роспотребнадзор отвечает за выявление зараженных вирусом, минздрав — за их лечение, он же ведет учет умерших.

Но тот же собеседник говорит, что инициатива закрытия границы с Китаем — Россия сделала это 30 января — исходила именно от Голиковой и Поповой. "Против были абсолютно все, но они по этому вопросу в связке работали и добились своего", — рассказывает он.

Федеральный штаб сейчас плотно работает с Роспотребнадзором, у Поповой самые широкие полномочия, а свои решения она согласовывает напрямую с президентом, утверждает собеседник Би-би-си в правительстве.

Судя по сообщениям на сайте kremlin.ru, до 2020 года Попова была в кабинете Путина лишь однажды: в ноябре 2017-го глава Роспотребнадзора докладывала, как Россия борется с вспышками кори, чумы и полиомиелита.

С началом эпидемии она стала постоянной участницей совещаний с главой государства.

"Никаких скандалов"

В 1984 году Анна Попова окончила медико-профилактический факультет Ростовского медицинского института и уехала в Буденновск Ставропольского края, где годом раньше построили новое здание санитарно-эпидемиологической станции.

"С 1983 по 1988 год было привлечено в службу более 20 специалистов с высшим специальным образованием, — сообщается на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Ставропольского края. — Их обеспечили жильем, многие получили благоустроенные квартиры. В числе молодых специалистов была Попова Анна Юрьевна, работавшая в должности врача-эпидемиолога, затем заведующей эпидемиологическим отделом".

В Буденновске надолго Попова не задержалась и через пару лет вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Поповым, переехала в подмосковный Серпухов, где с 1986 по 2005 год работала главным врачом Центра Госсанэпиднадзора, а затем возглавляла районную санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС).

"Умной, хорошей и разумной женщиной" называет Попову руководивший Серпуховским районом с середины с 1985 по 2003 год Евгений Головко: "Она не взбалмошная, мы спокойно решали все вопросы — в основном они касались охраны труда на предприятиях. Никаких скандалов, демаршей не было, всегда находился компромисс".

За время, пока Попова возглавляла СЭС, в Серпухове сменились три мэра, и она умудрялась сохранить хорошие отношения с каждым, рассказывает Головко. "У нас там три свалки официальные, все по этому поводу скрипели и терпели. Но до скандалов всё равно не доходило, как-то умудрялись сохранять баланс", — говорит он.

В 2003 году Головко во главе района сменил Александр Шестун, арестованный летом 2018 года. Его супруга Юлия передала Би-би-си, что он помнит Попову плохо: "Вскоре после его избрания она ушла на повышение работать в область. Он помнит ее как серую мышку, которая ходила на планерки, но затрудняется как-то еще ее охарактеризовать".

СЭС выдает предприятиям свои разрешения на работу, некоторым из них для получения такого разрешения нужно провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию — устранить микробов, насекомых и грызунов. Именно этим, по данным коммерческих реестров, могла заниматься в Сепухове компания ушедшего с военной службы мужа Поповой "Мед-альт".

Алексей Попов также торговал фармацевтический продукцией, медицинскими изделиями, занимался перевозками и входил в товарищество собственников помещений местного торгового центра "Серпуховский". Проработав 15 лет, "Мед-альт" закрылась в 2016-м: к этому времени ее чистая прибыль колебалась в районе 200 тысяч рублей в год. Отчетности компании за 2000-е годы в открытом доступе нет.

Анна Попова занималась в Серпухове еще и общественной работой — была соучредителем местного отделения Международного клуба руководителей фирм и общественных деятелей "Бизнес и политика" (B&P). В отделении состояли местные бизнесмены, чиновники, директор музея и мэр Павел Жданов.

В Москве действовала организация с тем же названием. Ее вице-президент, бывший член Совета Федерации Владимир Подопригора рассказал Би-би-си, что первый клуб B&P основал в СССР философ Анатолий Ракитов.

"Задачей было интегрировать деловую и политическую элиту в мировое сообщество инструментами народной дипломатии, people to people [люди — людям]", — говорит Подопригора и сравнивает B&P с международными "Ротари-клубами". Две организации сотрудничали, рассказывает политик. О работе серпуховского B&P Подопригора ничего не знает.

На повышение Попова ушла в 2005 году в Роспотребнадзор, незадолго за этого созданный Геннадием Онищенко. Там она за пять лет сделала карьеру от заместителя руководителя областной службы до заместителя самого Онищенко.

Подпись Онищенко стоит под свидетельствами о госрегистрации дезинфицирующих средств "Звезда Дез М" и "Звезда Дез И", которые в августе 2011 года получила [pdf] новая компания Алексея Попова "Нанодезхолдинг". Средства производятся на заводе компании "Химитэкс" в Подольске. Попову принадлежит 50% "Нанодезхолдинга", другая половина — гендиректору и владелецу "Химитэкса" Александру Сороковенко.

Попова в то время, когда ее муж решил производить дезинфицирующие средства, возглавляла в Роспотребнадзоре управление кадров, последипломного образования и гигиенического воспитания населения. Одной из задач управления было "обеспечение действенного функционирования" комиссий по урегулированию конфликта интересов, говорится в антикоррупционном плане ведомства на 2010-2011 годы.

Заместитель директора "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов считает, что теоретически Попова могла влиять на сертификацию продукции "Нанодезхолдинга". "Управление кадров — достаточно мощный административный орган, — говорит Шуманов. — Это и служебные проверки, и заключение трудовых договоров, и переаттестация. А в случае с Роспотребнадзором еще и антикоррупционная деятельность. Учитывая такой набор задач, глава управления могла влиять на принятие решений другими сотрудниками ведомства".

В 2020 году дезинфицирующие средства "Звезда Дез" закупали Мосгорсвет, предприятие службы исполнения наказаний в Калужской области и департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области. Последний контракт стал самым крупным — 14 млн рублей — его исполняет "Химитэкс".

"Чтобы все хорошо и потом не стыдно"

Ежедневные сводки о заболевших коронавирусом федеральный и региональный штабы публикуют, основываясь на данных Роспотребнадзора. Правда, к этой статистике бывают вопросы. Например, в конце апреля администрация подмосковной Дубны сообщала о том, что заболевших там вдвое больше, чем следовало из официальной статистики областного штаба.

Когда корреспондент Би-би-си попросил объяснить расхождение, дубнинские чиновники сообщили: "Администрация не подает никакой информации по заболевшим коронавирусной инспекцией в Мособлштаб, это делает Роспотребнадзор на федеральном и региональном уровнях. Есть много нюансов по поводу составления статистики: например, человек зарегистрирован в одном регионе, а заболел в другом. В статистику какого региона он попадет по заболевшим — мы не знаем".

Большой скандал со статистикой по вирусу случился 16 мая из-за ситуации в Дагестане. Пока Роспотребнадзор сообщал, что в республике всего 27 умерших от коронавируса, министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов заявил блогеру Руслану Курбанову, что только врачей во время эпидемии умерло 40 человек, а всего от внебольничных пневмоний в Дагестане умерло 657 человек.

"Попову не сделают крайней за Дагестан и другие регионы, потому что в президентских указах написано, что все решения в них принимает руководитель субъекта федерации после консультации с главным санитарным врачом региона, — говорит собеседник Би-би-си в правительстве. — Роспотребнадзор выпустил все нормативные акты и предписания по регионам, а решать эти задачи должен уже непосредственно глава субъекта".

С начала коронавирусного кризиса у Поповой были сложности в отношениях с мэрией и Сергеем Собяниным, возглавившим рабочую группу по борьбе с эпидемией в Госсовете, говорят два собеседника Би-би-си близких к правительству и подтверждает источник в правительстве Москвы.

"Собянину кто-то посчитал, что умрут 10% [от общего числа заболевших] — и он сбрасывал на нее [Попову] гнев, что правительство ничего не делает", — объясняет один из них. "В начале эпидемии Собянин многим говорил, что Попова тормозит введение самоизоляции, что он — за карантин, а правительство — против", — подтверждает собеседник Би-би-си в правительстве.

"История такая: Собянин начал бить тревогу в середине января, начали разворачивать койки и он докладывал президенту о приближающейся эпидемии, но главный санитарный врач пропускал это мимо ушей, — описывает свое видение ситуации главред "Эха Москвы" Венедиктов, поддерживающий в этом споре мэрию. — Они крутили пальцем у виска, глядя на Собянина. До 30 января она [Попова] считала, что никакой серьезной эпидемии не будет".

"Вначале все были в стрессе, было непонятно, что делать с тестами на ковид, — объясняет старый конфликт источник Би-би-си в правительстве. — В Москве долго не могли организовать тестирование, хотели делать что-то своё, в итоге не хватало тест-систем и лаборатории не справлялись. Это проблема Москвы: она всегда хочет делать что-то своё, не принимать помощь ниоткуда и никакую. А Попова, естественно, всегда на стороне федералов".

22 мая обычно осторожная в оценках глава Роспотребнадзора заявила о том, что "удалось срезать пик эпидемии" и что распространение коронавируса в России наконец вышло на плато. И уже 26 мая президент Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России пройден, и распорядился провести Парад Победы 24 июня.

Вопросы к статистике Роспотребнадзора вряд ли скажутся на карьерных перспективах главы ведомства, считают собеседники Би-би-си. "Голикова поставила задачу: чтобы все было хорошо и потом не было стыдно. Попова так и делает, а потом еще большой орден получит", — уверен один из них.