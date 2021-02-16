О соленых огурцах и памяти предков. Третий день суда над Навальным по делу о клевете

Заседание Бабушкинского суда началось с того, что прокурор Екатерина Фролова попросила выделить из дела и направить для проверки в Следственный комитет материалы об оскорбительных высказываниях Навального в адрес судьи и гособвинения на предыдущих заседаниях.

"Мы присутствуем при рождении нового уголовного дела!" — прокомментировал это Навальный.

Защитники политика возражали против ходатайства прокурора, обращая внимание на то, что она не уточнила, о каких высказываниях идет речь.

"Серьезно? Я был самым милым подсудимым в этом процессе — с учетом того, что происходило. Если вы считаете, что были какие-то оскорбления — скажите, я буду знать на будущее", — сказал Навальный.

По мнению политика, высказывания, которые он делал в ходе процесса, следует считать "комплиментами".

Судья после нескольких минут в совещательной комнате отклонила ходатайство прокурора, назвав его преждевременным.

"Знал, понимал и осознавал"

После этого суд перешел к прениям сторон. Первой начала свое выступление прокурор Фролова, которая с выражением прочитала текст преамбулы Конституции, сделав особый акцент на фразе "чтя память предков".

"Эти серьезные слова говорят о нашей государственности", — сказала прокурор. Преступная деятельность Навального, по ее мнению, выразилась в том, что, он, имея умысел на распространение клеветы и зная о ложности сведений, разместил в своих соцсетях ролик в поддержку поправок к Конституции, назвав снявшихся в нем людей "продажными холуями" и "предателями".

"В ролике было много уважаемых людей, одним из них был Артеменко. Мог ли он представить, что спустя некоторое время подвергнется нападкам на его честь и достоинство? — заявила прокурор. — Артеменко — человек, ковавший нашу победу и даровавший всем нам жизнь. Он стоял в мундире с орденами, а под роликом были оставлены слова, граничащие с безумием".

"На что надеялся подсудимый? Наверное, на то, что никто не решится с ним связываться, на то, что 93-летний ветеран не будет защитать свои честь и достоинство, что мы позабыли о своих предках. Нам не дает это сделать наша совесть, наша Конституция, нам не дал это сделать Артеменко. Спасибо вам, Игнат Сергеевич, за это", — торжественно произнесла Фролова.