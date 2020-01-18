Новый загадочный вирус распространяется из Китая и в другие страны: есть ли повод для беспокойства?

Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий.

Но является ли вспышка кратковременной или это первый признак более серьезной угрозы?

Что мы знаем о вирусе?



У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.

К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.

В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.

"Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", — отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.

Насколько он опасен?



Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.

Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона.

"Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", — говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

Где он появился?



Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям.