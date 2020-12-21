Новый штамм коронавируса: что мы о нем знаем?

Быстрое распространение нового штамма коронавируса вызвало введение жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменило рождественские послабления для жителей Англии, Шотландии и Уэльса и заставило ряд стран ввести запрет на авиасообщение с Великобританией.

Как же так произошло, что за считанные месяцы вирус так мутировал, что заставил власти принять экстренные меры?

Научный совет, консультирующий британские власти, "с определенной долей уверенности" заявляет, что новый штамм легче передается от человека к человеку, чем прежние.

Пока многое еще непонятно, поскольку новый штамм изучен мало.

Я писал раньше, что вирусы постоянно мутируют, и потому чрезвычайно важно постоянно следить за тем, как они себя ведут.

Почему этот новый штамм вызывает опасения?



Совокупность трех факторов привлекает особое внимание ученых:

Он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;

Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность;

Некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки.

Все это вместе предполагает, что вирус может быстрее распространяться.

Тем не менее абсолютной уверенности в этом у нас пока нет.

Новые штаммы могут становиться более распространенными только по той причине, что оказываются в нужном месте в нужное время. Например, в Лондоне, где до недавнего времени действовал второй уровень ограничений.

Введение четвертого, наивысшего уровня ограничений объясняется стремлением сократить распространение этого нового варианта.

"Нужно проводить лабораторные исследования. Но будем ли мы ждать недели, а то и месяцы? Вероятно, нет, учитывая нынешние обстоятельства", — пояснил Би-би-си логику событий профессор Ник Ломан из британской медицинской Ассоциации по расшифровке генома нового коронавируса (Covid-19 Genomics UK Consortium).

Насколько быстро он распространяется?



Впервые этот новый штамм был выявлен в сентябре.

Уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне были как раз этим вариантом коронавируса. А к середине декабря их стало более 65%.

На примере результатов тестов, сделанных в британской лаборатории Milton Keynes Lighthouse Laboratory, мы видим, как этот штамм стал доминировать в лабораторных анализах.

Математики пытаются рассчитать поведение других штаммов коронавируса, чтобы понять, насколько более агрессивен может быть новый.

Однако тут надо учитывать не только поведение самого вируса, но и то, как будут вести себя люди.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее, и именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции (который показывает, растет ли число заражений или убывает) .

Об этих 70% рассказал в минувшую пятницу на своей презентации доктор Эрик Фольц Имперского колледжа Лондона.

Во время выступления он сказал: "Пока еще слишком рано делать выводы… но из того, что мы уже видим, он распространяется очень быстро, гораздо быстрее, так что важно продолжать наблюдать за ним."

Нет никакой определенной цифры, которая бы с точностью указывала на то, насколько более заразен этот новый штамм.

Ученые, которые еще не обнародовали данные своих исследований, называли мне как гораздо более высокий процент, так и значительно более низкий, чем 70%.

И остается еще вопрос по поводу того, действительно ли он более заразный, чем прежние варианты?

"Тех данных, которые имеются в открытом доступе, совершенно недостаточно для того, чтобы сделать четкий и безусловный вывод о том, что заразность у вируса стала выше", — говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Насколько широко он распространился?



На сегодняшний день полагают, что этот штамм либо возник у пациента в Великобритании, либо был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особенно не следят.

Этот штамм сейчас обнаруживается по всему Соединенному Королевству за исключением Северной Ирландии, с концентрацией в Лондоне, а также в графствах на юге и востоке Англии. В других районах, кажется, он не очень прижился.

Данные международного проекта Nextstrain, следящего за генетическим кодом всех вирусных образцов со всего мира, позволяют предположить, что новый штамм коронавируса, появившийся в Дании и Австралии, пришел из Британии.

Нидерланды тоже зафиксировали несколько случаев этого штамма.

Схожий вариант, возникший в Южной Африке, имеет некоторые характеристики, присущие новому штамму, но, по всей видимости, не связан с британским.

Случались ли подобные мутации ранее?



Да. Коронавирус, впервые выявленный в китайском городе Ухань, — не тот, который обнаруживается сейчас по всему миру.

Мутировавший штамм D614G возник в Европе в феврале, став главенствующим во всех странах мира.

Другой, A222V, распространился по всей Европе с отдыхавшими этим летом в Испании.

Что мы знаем о мутациях британского штамма?



В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма говорится о потенциально важных изменениях 17 характеристик.

Изменения касаются шиповидного белка — своего рода ключа, которым вирус отмыкает дверцу в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).

Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, вероятнее всего, дадут этому штамму преимущество.

"По всем параметрам похоже, что это важная адаптация," — отмечает профессор Ломан.

Неоднократно фиксировалась и еще одна мутация (делеция H69/V70), — в частности, у зараженных норок на фермах в Дании, — в ходе которой происходит уничтожение крошечной части шипа.

Исследования, проводимые профессором Рави Гуптой из Кембриджского университета, показывают, что в лабораторных условиях эта мутация увеличивает в два раза инфекционность коронавируса.

В ходе этих же экспериментов ученые предположили, что эти мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.

"Случаи все растут и растут, и это беспокоит правительство, беспокоит нас, беспокоит всех ученых", — сказал профессор Гупта в интервью Би-би-си".

Откуда пришел новый штамм?



Этот штамм претерпел неожиданно много мутаций.

Наиболее вероятное тому объяснение таково, что он возник у пациента с ослабленной иммунной системой, который не смог побороть этот вирус.

Вместо этого организм этого человека стал своего рода благоприятной средой для мутации коронавируса.

Стал ли ковид более смертельным?



Пока нет никаких свидетельств тому, что это может быть так. Но ситуацию надо держать под контролем.

Однако даже сам факт того, что зараженных становится больше, может создать проблемы в больницах.

Если новый вариант будет легче передаваться, большему числу пациентов понадобится лечение в стационаре.

Будут ли эффективны вакцины против нового штамма?



Практически точно можно сказать — да. Во всяком случае на ближайшее будущее.

Все три ведущие мировые вакцины вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк-белок коронавируса.

Они настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные составляющие вируса, а это значит, что даже несмотря на то, что часть шипа мутировала, вакцины по-прежнему будут эффективны.

"Однако если мы прозеваем еще ряд мутаций, тогда надо будет волноваться", — говорит профессор Гупта.

"Этот вирус потенциально настроен на то, чтобы обойти защиту, даваемую вакциной. Он уже сделал к этому ряд шагов," — говорит ученый.

Подобное может произойти, если вирус мутирует настолько, что вакцина оказывается бездейственна, а вирус продолжает заражать людей.

И это, вероятно, вызывает больше всего опасений в связи с новым коронавирусом и, в частности, с новым штаммом, показывающим, что он способен адаптироваться так, чтобы заражать все большее число людей.

"Этот вирус, по всей видимости, сможет породить мутантов, способных противостоять вакцине", — такими словами в минувшую пятницу заключил свою презентацию профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго.

И тогда мы окажемся в такой же ситуации, что и при гриппе, когда вакцину необходимо регулярно видоизменять.

К счастью, те вакцины против коронавируса, которые мы уже получили, легко поддаются этому.

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