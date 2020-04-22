Новейший российский танк оказался в Сирии. Зачем он там нужен?

Танк Т-14 проекта "Армата", который до сих пор видели только на парадах, прошел испытания в Сирии, рассказало российское телевидение. Это его первые испытания в боевой обстановке.

Выпущенный в 2010-х годах танк - одна из самых высокотехнологичных боевых машин в мире, который разрабатывался для противостояния современным армиям.

О том, что новый российский танк оказался в Сирии, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

"Это [испытания в Сирии] существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях, а в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, все эти моменты были отражены", - заявил Мантуров.

Сирия, где до сих пор идут военные действия, стала своеобразным полигоном для испытаний российского оружия, в том числе самого нового и современного. Подобные испытания позволяют выявлять слабые стороны техники.

Кроме того, применение вооружений в боевых условиях делает их более привлекательными как товар на международном рынке.

Что это за танк?



Танк Т-14 проекта "Армата", впервые представленный на параде в Москве в 2015 году, для российских властей стал одним из символов российской военной мощи и возможностей военно-технического комплекса.

Поначалу планировалось выпустить более двух тысяч таких машин, причем серийное производство должно было начаться в 2018 году, обещал тогдашний директор Уралвагонзавода Олег Сиенко.

Однако в 2018 году вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК в правительстве, заявил, что танк обходится слишком дорого. По его же словам, первая партия из "более чем ста танков" начала поступать в войска с того же года.

Главным отличием танка Т-14 на платформе "Армата" является то, что его экипаж заключен в особо прочную бронекапсулу в боевом отделении в корпусе танка. Его башня необитаема и управляется дистанционно.

Это позволило улучшить условия работы экипажа, а также теоретически повысило его выживаемость в бою. По оценкам экспертов, в танках Т-80, а также Т-90 и Т-72 экипаж сидит буквально окруженный боекомплектом, рискуя жизнью: при внутреннем возгорании заряды могут загореться. В Т-14 экипаж размещается отдельно.

Помогут ли испытания новому танку?



Сразу несколько военных экспертов высказали сомнения в том, что танк Т-14 в реальности испытывался в Сирии.

Они отметили, что заявление об уже проведенных испытаниях в Сирии сделал не представитель министерства обороны, а министр промышленности, что не соответствует традиции.

Среди скептиков - главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, который считает, что такие испытания не дали бы никакой полезной информации производителям.

"Целей для него [испытания] никаких нет, но можно просто машину потерять из-за какой-нибудь глупости, что ее там на обычном фугасе подорвут. Укреплять группировку там тоже не нужно, "Армата" одна или пять там ничего не решит", - сказал он.

При этом на экспортном потенциале участие "Арматы" в сирийском конфликте положительно не скажется, считает эксперт.

Фролов считает, что убедительным доказательством качеств Т-14 было бы его успешное применение в боевых действиях с противником, вооруженным современными танками последнего поколения, которого в Сирии нет.

Что еще испытывали в Сирии?



В операции в Сирии сейчас участвуют российская авиационная группировка, дислоцированная на базе "Хмеймим", и части военной полиции, однако в разное время там действовали, по разным данным, от 48 до 60 тысяч военных. Россия выступает в этом конфликте на стороне правительства Башара Асада.

В конфликте с обеих сторон участвует и тяжелая бронетехника, системы залпового огня, артиллерия и танки. Противники правительства Асада используют и беспилотные летательные аппараты, изготовленные кустарно, но высокотехнологичным этот конфликт эксперты не считают.

Тем не менее Россия отправляла в Сирию новейшие системы вооружений для их испытаний в боевых условиях. Так, в феврале 2018 года в Сирию прилетел истребитель пятого поколения Су-57.

Разработка этого самолета не окончена до сих пор, хотя в прошлом году министерство обороны уже оплатило первую партию истребителей.

Россия применяла против оперативно-тактических целей крылатые ракеты "Калибр", в операции участвовала стратегическая авиация, по итогам боевого применения в Сирии были доработаны новые истребители-бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н.