Новая Зеландия от коронавируса пострадала меньше многих других стран. Как ей это удалось?

Новая Зеландия — страна с почти пятимиллионным населением. С начала пандемии Covid-19 там зарегистрировано 1476 случаев заражения и 19 смертей (данные Университета Джонса Хопкинса). Это самый низкий показатель смертности в отдельно взятой западной стране с развитой системой здравоохранения. Чему или кому обязаны новозеландцы таким благоприятным для себя исходом? И что всему остальному миру стоит взять на заметку на будущее?

Сейчас многие специалисты любят вспоминать историю, положившую начало современной эпидемиологии. Когда в 1854 году в лондонском районе Сохо произошла серьезная вспышка холеры, британский доктор Джон Сноу решил сосредоточиться не на лечении больных, как остальные, а на поиске причины эпидемии.

Этой причиной оказалась загрязненная вода в районной водозаборной колонке, и Сноу убедил власти снять с нее рукоять насоса, чтобы население перестало ею пользоваться.

Сейчас доподлинно неизвестно, это ли стало главной причиной затухания эпидемии, но принцип доктора Сноу дал толчок развитию нового направления науки, а именно — устранению первопричины.

Точечный удар и фактор времени

По словам вирусологов, в случае любой эпидемии есть две стратегии, которым можно следовать. Первая хорошо знакома и не раз испытана — это локализация и смягчение последствий. Вторая — более радикальная и рискованная стратегия ликвидации (элиминации) вируса.

Пока многие страны склонялись к первой стратегии, Новая Зеландия решила идти по пути элиминации, и уже в начале февраля власти в качестве рекомендации призывали граждан свести к минимуму социальные контакты.

14 марта она ввела обязательный карантин для всех прибывающих в страну, а 19-го закрыла границы для иностранцев.

” "Жаль, что человечество не извлекло никаких уроков из ситуации с эпидемией атипичной пневмонии"

Затем в течение нескольких дней власти ввели четырехуровневую систему реагирования, в которой второй уровень условно можно назвать "больше трех не собираться", а четвертый подразумевает почти полную остановку жизни в стране.

Путь со второго на четвертый уровень страна проделала за четыре дня. Для сравнения — 20 марта дети в Великобритании еще пошли в школу.

"Жаль, что человечество не извлекло никаких уроков из ситуации с эпидемией атипичной пневмонии. Прервать как можно скорее цепочку распространения эпидемии, бросить на это все силы — вот что надо было делать повсеместно. При этом многие страны первым делом стали прикидывать, как растянуть пик заражаемости во времени и снять нагрузку с больниц. Время было упущено", — считает Александр Мовила, микробиолог, профессор Университета Нова во Флориде.

"Кроме того, во многих странах и крупных городах власти и люди цеплялись за бизнесы, боялись навредить экономике", — добавляет Мовила.

Фактор доверия к власти

В Новой Зеландии также было объявлено чрезвычайное положение, что дало властям дополнительные рычаги для принятия жестких решений.

Согласно научному изданию New Zealand Medical Journal, если бы не решительность правительства и скорость принятия решений, статистика смертей в стране могла составить примерно 14400 случаев.

"Наши власти сработали прекрасно, но соблюдение правил карантина — это ответственность населения прежде всего. Я в разное время работал в Йемене, в Израиле, в Польше и в Эквадоре, могу сравнить социальную среду разных стран, и далеко не везде люди готовы принимать предлагаемые им обстоятельства, — говорит социолог из Новой Зеландии Шон Адамс. — Доверие или недоверие к власти в такие кризисные моменты становится важным условием".

Рейтинг премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн очень высок в стране. Ее популярность среди новозеландцев даже имеет название — "Джасиндамания".

В октябре 2017 года в возрасте 37 лет она стала самым молодым премьер-министром в истории Новой Зеландии. В 2018 году — первым премьером, выступившим на гей-параде и ставшим на защиту легализации абортов и марихуаны.

” "Мало где введение режима чрезвычайного положения возможно при полном понимании и поддержке со стороны общества"

В марте 2019 года Ардерн надела хиджаб и встала бок о бок с мусульманской общиной Новой Зеландии, после того как в двух мечетях города Крайстчерч во время пятничной молитвы радикал убил более 50 человек и ранил 49.

Она — сторонница протекционистских мер в экономике и привержена политике социальной справедливости, которая включает в себя повышение минимальной заработной платы и экономическую поддержку для обездоленных.

"Мало где введение режима чрезвычайного положения возможно при полном понимании и поддержке со стороны общества", — считает Шон Адамс.

"Главная причина, по которой я пошла в политику, заключается в том, что я чувствовала призвание заботиться о других людях", — сказала Ардерн в интервью Би-би-си год назад.

"Менталитет тоже имеет очень важное значение, — говорит профессор Мовила. — И западная дисциплинированность играет роль только отчасти. Китайцы тоже выполняли все предписания властей. Это очень интересный научный феномен".

Для сравнения — в Румынии за неполный апрель полиция оштрафовала около 200 тысяч нарушителей режима изоляции на сумму 78 млн евро.

Генетическая предрасположенность

"Я не хочу утомлять вас сейчас подробностями работы малекулярных механизмов, но есть такое понятие, как геном нации. Как отдельные люди больше или меньше предрасположены к тем или иным заболеваниям, почти так же работает и в отношении целых народов", — говорит микробиолог Мовила.

В 1989 году была создана Международная организация по изучению генома человека (HUGO), на базе которой проводились сотни разработок, и в частности в области изучения генетических особенностей различных народов.

С тех пор многие ученые склонны считать, что особенности генома влияют на то, как разные народы реагируют на болезни и природные явления.

” "Рано или поздно все страны справятся с ситуацией, но вот чего пока не знает никто — это истинных масштабов вреда"

"Например, у японцев процесс старения протекает медленнее, чем у европейцев. Просто разная скорость накопления стареющих клеток. А латиноамериканские народы, в частности мексиканцы, гораздо больше других подвержены заболеванию диабетом второго типа", — объясняет ученый.

По его словам, опыт Новой Зеландии в разгар пандемии Covid-19 может стать важным пособием на будущее, потому что человечество, скорее всего, еще не раз столкнется с вирусами-мутантами.

"Рано или поздно все страны справятся с ситуацией, но вот чего пока не знает никто — это истинных масштабов вреда, который Covid-19 окажет на психическое состояние населения Земли, включая новозеландцев. Ученые в разных странах мира начинают постепенно заниматься этой проблемой, и она может быть вполне сопоставима с физическим уроном, нанесенным коронавирусом", — предупреждает профессор Александр Мовила.

А пока Новая Зеландия возвращается к обычной жизни, отменяя последовательно жесткие карантинные меры.