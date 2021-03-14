"Нежелательный форум". В Москве на съезде муниципальных депутатов задержали 200 человек

Российская полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов, который открылся в Москве в субботу утром. В самом его начале в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников в автозаки. Среди них - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Формальная причина задержания - сотрудничество с нежелательной организацией и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".

Что это за форум?

Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта.

"Если вы готовы менять свой район к лучшему, создавать общественные инициативы, заниматься политикой — будем рады видеть вас в нашем проекте", — говорится на странице форума, целью которого заявлено "создание сильного сообщества депутатов со всей страны".

Аналогичные форумы муниципальных депутатов проходили в Москве и в другие годы, но значительного внимания со стороны полиции не привлекали.

Движение "Объединенные демократы" появилось в Петербурге в 2018 году. О его создании тогда объявили исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и политик Дмитрий Гудков. Платформа должна была помочь в продвижении кандидатов от демократических сил на муниципальных выборах в Петербурге.

С тех пор платформа разрослась — например, на сентябрьских выборах 2020 года "Объединенные демократы" продвигали кандидатов в Татарстане, а также Новгородской, Владимирской и Ивановской областях.





Что произошло в день открытия?



Как рассказал Би-би-си Андрей Пивоваров, еще в девять утра у гостиницы "Измайлово", в которой проходил форум, не было ни автозаков, ни полицейских. Но к половине одиннадцатого к зданию неожиданно подъехало полтора десятка спецмашин.

Внутри как раз началась первая сессия, которую модерировал журналист Тимур Олевский. В спикерах значились Пивоваров, публицист Владимир Кара-Мурза, депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Собравшиеся обсуждали, "могут ли перемены начаться с муниципального уровня". "Минут сорок проходило мероприятие, успели выступить я, Макс Резник, а во время выступления Ройзмана в зал вошли десятки полицейских, перекрыли все входы и выходы и объявили, что все задержаны", — рассказал Би-би-си Яшин.

Момент моего задержания на форуме: pic.twitter.com/toayTW3xls — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

Как говорит Би-би-си Ройзман, по его оценке, полиция задержала около 200 человек — примерно такие цифры называет и Пивоваров. Позже их подтвердил московский главк МВД — в заявлении пресс-службы московской полиции говорится о том, что в отделы полиции доставили порядка 200 участников "публичного мероприятия".

Бывший мэр Екатеринбурга обратил внимание, что некоторых участников форума задерживали "жестко" — непонятно зачем. Это подтверждает и Яшин — он видел, как некоторым задержанным выкручивали руки.

В числе задержанных также оказались муниципальный депутат Юлия Галямина, публицист Кара-Мурза и десятки муниципальных депутатов из разных регионов.

Какая стремительная карьера. Только что модерировал встречу депутатов в зале, уже моделирую встречу депутатов в автозаке. pic.twitter.com/mzXQY3OdmU — Timur Olevskiy (@olevskiy) March 13, 2021

Полиция вывела из зала и журналистов, которые пришли освещать форум. Среди них оказалась корреспондент Znak.сom Анастасия Мельникова. Вскоре ее отпустили. Еще один журналист, корреспондент SOTA Эмиль Юнусов, находился в автозаке. Тимура Олевского, который работал на форуме как модератор, его отвезли в отделение полиции.

Обновляемый список задержанных ведет "ОВД-Инфо", по данным которого участников развезли как минимум в девять разных районных отделов полиции.



За что задержали участников форума?



По словам Яшина, когда полиция вошла в зал, один из офицеров-руководителей попытался объяснить, за что задерживают участников форума, но сквозь шум это услышали не все. Как следует из трансляции "Дождя", многие депутаты действительно не до конца понимали, за что их ведут в автозаки.

Причину расслышал Пивоваров, которого увели из зала одним из первых — полиция объявила, что участники форума участвуют в деятельности нежелательной организации. На задержанных планируют составить протоколы по статье 20.33 КоАП — "участие в деятельности нежелательной организации". Максимальная санкция по ней для физических лиц — 15 тыс. рублей.

Полиция также объяснила свои действия "нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований". "У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты", — сказано в заявлении московского главка МВД.

Как выяснилось, "нежелательной организацией", с которой якобы сотрудничали участники форума муниципальных депутатов, власти сочли "Открытую Россию" Михаила Ходорковского. Это следует из постановления о возбуждении дела, которое Перовская межрайонная прокуратура составила на одного из участников форума, главу Таганского муниципального округа Илью Свиридова.

В документе утверждается, что форум депутатов организовало "движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement)", которое входит в реестр нежелательных организаций.

Доказательства этому прокуратура нашла, в том числе, на странице Андрея Пивоварова — исполнительного директора "Открытой России" и координатора платформы "Объединенных демократов", которые проводили съезд.

В качестве реквизитов "Объединенных демократов", на сайте платформы указаны данные организации "Открытый Петербург" — ее тоже возглавляет Пивоваров. В конце прошлого года ее внесли в список НКО-иностранных агентов.

"Может, попытаются приплести "Открытую Россию", но вообще форум был организован именно "Объединенными демократами", — сказал Би-би-си Яшин. — Это организация, которая объединяет муниципальных депутатов из разных регионов… Не знаю, чего они там желают и не желают — очевидно, что это за уши принято".

Ройзман на вопрос Би-би-си о нежелательной организации сказал, что проект "Объединенные демократы" объединяет депутатов, "известных, уважаемых людей". "Может, для них депутаты, которых избрали люди, и есть нежелательные", — предположил он.

Что сказано в постановлении прокуратуры



Председатель "Открытой России" юрист Анастасия Буракова получила в отделе полиции постановление об административном правонарушении по статье "Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной организации".

"Материалы оформляет не полиция, а прокуратура, — сказала она Би-би-си. — Совершенно нелепое постановление. Вменяют якобы осуществление деятельности на территории РФ нежелательной организации на основании того, что Татьяна Усманова [координатор "Открытой России"] — физическое лицо — опубликовала в соцсетях анонс мероприятия. Это единственный момент, который отражен в постановлении. Абсолютно комичная ситуация. Получается, что если Усманова придет на похороны, всех тоже задержат, включая покойника".

В постановлении (копия есть у Би-би-си) говорится, что Буракова приняла участие в деятельности Общественного сетевого Движения "Открытая Россия", признанного нежелательной организацией, а 13 марта — в "мероприятии Движения, организованном координатором Движения Усмановой".

В подтверждение этого прокурор ссылается на рапорт уполномоченного Центра противодействия экстремизму и еще два рапорта сотрудников полиции, а также паспорт и другие документы Усмановой, включая скриншот "письма электронной почты от 10 марта", и "платежное поручение от 3 марта". Содержание этих документов в постановлении не раскрывается.

По словам Анастасии Бураковой, возможно речь идет о подтверждении брони в гостинице. По версии прокурора, "из представленных материалов следует", что Буракова привлекается к ответственности за "нарушение запрета", установленного законом о нежелательных организациях.

Что такое "нежелательная организация" и при чем тут Ходорковский



"Открытую Россию" Михаил Ходорковский создал вскоре после своего освобождения из колонии. В апреле 2017 года генпрокуратура внесла в реестр нежелательных организаций "Открытую Россию" (OR Otkrytaya Rossia) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia), которое сейчас и обвиняют в проведении форума. В реестре минюста указано, что эти структуры зарегистрированы в Великобритании. Но представители Ходорковского настаивают, что эти организации вообще не существуют, а в публичных британских реестрах таких юридических лиц нет.

Российское юрлицо "Открытой России" запрещено не было, но в 2017 году его сайт заблокировали, а активистам начали выписывать административные штрафы за сотрудничество с нежелательной организацией. Об этом подробно писала Би-би-си.

Закон о "нежелательных организациях" работает в России с 2015 года. За сотрудничество с такими структурами существует и уголовная ответственность — дело могут возбудить, в том числе, за неоднократное нарушение статьи КоАП, которую планируют вменять участникам форума муниципальных депутатов.

Пока единственным приговором по уголовной статье 284.1 стало решение по делу активистки "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В феврале этого года ей назначили 4 года условного срока за участие в работе движения.

Шевченко во время процесса утверждала, что не имеет отношения к внесенным в список нежелательных организаций юрлицам, но суд, тем не менее, признал ее вину.

При участии Анны Пушкарской.