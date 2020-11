Невежливый отказ. Трамп не хочет отдавать власть, но не может повлиять на результаты выборов

Предвыборный штаб Джо Байдена готов обратиться в суд, потребовав от главы федеральной Администрации общих служб США (GSA) официально начать процесс передачи власти.

"Мы считаем, что главе GSA пора без промедления признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом", — заявил журналистам представитель штаба во время телефонного брифинга, добавив, что в противном случае юристы демократов будут вынуждены обратиться в суд.

В правительстве США Администрация общих служб отвечает, среди прочего, за организацию переходного периода после выборов. Согласно закону, глава ведомства Эмили Мерфи, назначенная на этот пост Дональдом Трампом в 2017 году, должна подписать документы, разрешающие начать заключительный этап передачи власти новой администрации. В США именно этот шаг расценивается, как формальное признание федеральным правительством результатов прошедших выборов.

Команда переходного периода Джо Байдена была сформирована еще в середине лета, но без подписи главы GSA члены этой команды не могут получить доступа к офисам в федеральных зданиях в Вашингтоне, необходимую для работы оргтехнику и финансирование в размере 9,9 млн долларов.

Одновременно команда избранного президента должна получить пропуска, дающие право прохода во все без исключения федеральные ведомства. Обычно еще до инаугурации члены переходной группы проводят встречи с руководителями всех правительственных агентств и министерств, определяя, какие именно перемены новой администрации нужно будет провести в первую очередь.

Кроме этого, решение главы GSA позволяет команде Джо Байдена получить доступ к секретной информации и начать проверку кандидатов на должности, связанные с национальной безопасностью, а сам избранный президент не может получать от спецслужб ежедневные закрытые информационные сводки.

На этой неделе руководство Администрации общих служб распространило официальное сообщение, заявив, что позиция Эмили Мерфи остается неизменной и пока она не готова признать Байдена победителем президентской гонки.

"Она примет решение после того, как преимущество успешного претендента станет бесспорным в соответствии с процессом, изложенным в Конституции", — говорится в заявлении агентства.

"Это просто стыдно", — прокомментировал решение главы GSA сам Джо Байден, добавив, что нежелание администрации Трампа признать результаты выборов ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Президент Трамп и лидеры республиканцев продолжают настаивать на том, что результаты прошедших выборов до сих пор не известны, заявляя о том, что голосование сопровождалось многочисленными фальсификациями и мошенничеством.

"Я сказал своим сотрудникам сегодня, что "игра еще не закончена", и она НЕ закончена! — написал на этой неделе в своем "Твиттере" вице-президент Майк Пенс. — …Дональд Трамп никогда не прекращал бороться за нас, и мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будет учтен каждый ЛЕГАЛЬНЫЙ голос!"

Но продолжающийся в нескольких штатах подсчет голосов ясно свидетельствует о том, что безусловным победителем гонки является именно Джо Байден. Сейчас он опережает Трампа на 5,1 млн голосов, а всего за кандидатуру бывшего вице-президента проголосовало более 80 миллионов американских избирателей. Это рекордная цифра за всю историю США.

Наблюдатели предполагают, что в итоге Байден может получить до 306 голосов выборщиков, что на 74 голоса больше, чем у действующего президента. Для победы необходимо лишь 270 голосов, а эту планку представитель демократов преодолел еще в минувшую субботу, 7 ноября.

Избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии пытаются оспорить уже объявленные результаты выборов в судах. Иски с требованием пересмотреть итоги голосования поданы в Пенсильвании, Мичигане, Неваде и Джорджии. Убедительных доказательств случаев подлога и мошенничества, о которых постоянно говорил президент США, его адвокаты, правда, пока предоставить не смогли, и подавляющее большинство исков было отвергнуто судами разных уровней.

К поискам доказательств подключились и сторонники Трампа. Вице-губернатор штата Техас республиканец Дэн Патрик в минувшую среду объявил о том, что он собирается помочь президенту "установить факты нарушений", и предложил награду вплоть до 1 млн долларов любому жителю США, который предоставит подтверждение информацию о случаях подлога и мошенничества.

Пока, правда, на этот призыв откликнулся только коллега Патрика, вице-губернатор Пенсильвании демократ Джон Феттерман, заявивший, что он готов предоставить информацию о мошенничестве на выборах, но только со стороны республиканцев.

"Я хотел бы забрать объявленный тобой очень привлекательный приз, сообщив о нарушении во время голосования, — написал он в своем "Твиттере", обращаясь к политику из Техаса. — У меня тут есть парень в (городе) Форти Форт в Пенсильвании, который попытался сделать так, чтобы его умершая мама проголосовала за Трампа".

Hey, Governor Patrick- it’s your counterpart in Pennsylvania.

I got a dude in Forty Fort, PA who tried to have his dead mom vote for Trump.

I’d like mine in Sheetz gift cards pls.

ps. The Cowboys blow. https://t.co/Y21Q3ZkSEH

— John Fetterman (@JohnFetterman) November 10, 2020