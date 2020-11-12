Невежливый отказ. Трамп не хочет отдавать власть, но не может повлиять на результаты выборов

Республиканцы в США поддержали президента Трампа, объявив о том, что он имеет право оспаривать в судах результаты прошедших выборов. Сам глава Белого дома, вопреки насчитывающей почти полтора века традиции, не собирается публично признавать итоги голосования и саботирует процесс передачи власти.

Предвыборный штаб Джо Байдена готов обратиться в суд, потребовав от главы федеральной Администрации общих служб США (GSA) официально начать процесс передачи власти.

"Мы считаем, что главе GSA пора без промедления признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом", — заявил журналистам представитель штаба во время телефонного брифинга, добавив, что в противном случае юристы демократов будут вынуждены обратиться в суд.

В правительстве США Администрация общих служб отвечает, среди прочего, за организацию переходного периода после выборов. Согласно закону, глава ведомства Эмили Мерфи, назначенная на этот пост Дональдом Трампом в 2017 году, должна подписать документы, разрешающие начать заключительный этап передачи власти новой администрации. В США именно этот шаг расценивается, как формальное признание федеральным правительством результатов прошедших выборов.

Команда переходного периода Джо Байдена была сформирована еще в середине лета, но без подписи главы GSA члены этой команды не могут получить доступа к офисам в федеральных зданиях в Вашингтоне, необходимую для работы оргтехнику и финансирование в размере 9,9 млн долларов.

Одновременно команда избранного президента должна получить пропуска, дающие право прохода во все без исключения федеральные ведомства. Обычно еще до инаугурации члены переходной группы проводят встречи с руководителями всех правительственных агентств и министерств, определяя, какие именно перемены новой администрации нужно будет провести в первую очередь.

Кроме этого, решение главы GSA позволяет команде Джо Байдена получить доступ к секретной информации и начать проверку кандидатов на должности, связанные с национальной безопасностью, а сам избранный президент не может получать от спецслужб ежедневные закрытые информационные сводки.

На этой неделе руководство Администрации общих служб распространило официальное сообщение, заявив, что позиция Эмили Мерфи остается неизменной и пока она не готова признать Байдена победителем президентской гонки.

"Она примет решение после того, как преимущество успешного претендента станет бесспорным в соответствии с процессом, изложенным в Конституции", — говорится в заявлении агентства.

"Это просто стыдно", — прокомментировал решение главы GSA сам Джо Байден, добавив, что нежелание администрации Трампа признать результаты выборов ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Судебные хлопоты

Президент Трамп и лидеры республиканцев продолжают настаивать на том, что результаты прошедших выборов до сих пор не известны, заявляя о том, что голосование сопровождалось многочисленными фальсификациями и мошенничеством.

"Я сказал своим сотрудникам сегодня, что "игра еще не закончена", и она НЕ закончена! — написал на этой неделе в своем "Твиттере" вице-президент Майк Пенс. — …Дональд Трамп никогда не прекращал бороться за нас, и мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будет учтен каждый ЛЕГАЛЬНЫЙ голос!"

Но продолжающийся в нескольких штатах подсчет голосов ясно свидетельствует о том, что безусловным победителем гонки является именно Джо Байден. Сейчас он опережает Трампа на 5,1 млн голосов, а всего за кандидатуру бывшего вице-президента проголосовало более 80 миллионов американских избирателей. Это рекордная цифра за всю историю США.

Наблюдатели предполагают, что в итоге Байден может получить до 306 голосов выборщиков, что на 74 голоса больше, чем у действующего президента. Для победы необходимо лишь 270 голосов, а эту планку представитель демократов преодолел еще в минувшую субботу, 7 ноября.

Избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии пытаются оспорить уже объявленные результаты выборов в судах. Иски с требованием пересмотреть итоги голосования поданы в Пенсильвании, Мичигане, Неваде и Джорджии. Убедительных доказательств случаев подлога и мошенничества, о которых постоянно говорил президент США, его адвокаты, правда, пока предоставить не смогли, и подавляющее большинство исков было отвергнуто судами разных уровней.

К поискам доказательств подключились и сторонники Трампа. Вице-губернатор штата Техас республиканец Дэн Патрик в минувшую среду объявил о том, что он собирается помочь президенту "установить факты нарушений", и предложил награду вплоть до 1 млн долларов любому жителю США, который предоставит подтверждение информацию о случаях подлога и мошенничества.

Пока, правда, на этот призыв откликнулся только коллега Патрика, вице-губернатор Пенсильвании демократ Джон Феттерман, заявивший, что он готов предоставить информацию о мошенничестве на выборах, но только со стороны республиканцев.

"Я хотел бы забрать объявленный тобой очень привлекательный приз, сообщив о нарушении во время голосования, — написал он в своем "Твиттере", обращаясь к политику из Техаса. — У меня тут есть парень в (городе) Форти Форт в Пенсильвании, который попытался сделать так, чтобы его умершая мама проголосовала за Трампа".

Hey, Governor Patrick- it’s your counterpart in Pennsylvania.

I’d like to collect your handsome reward for reporting voter fraud. I got a dude in Forty Fort, PA who tried to have his dead mom vote for Trump. I’d like mine in Sheetz gift cards pls. ps. The Cowboys blow. https://t.co/Y21Q3ZkSEH

— John Fetterman (@JohnFetterman) November 10, 2020

Сложности пересчета

Аналитики считают, что инициированные республиканцами судебные разбирательства и пересчет голосов, уже объявленный в нескольких штатах, никак не повлияют на итоги состоявшихся выборов. Исследовательская компания FairVote, отслеживающая результаты избирательных споров, проанализировала исход всех пересчетов голосов в разных штатах США, начиная с 2000 года. Выяснилось, что в среднем такие пересчеты приносят тому или иному кандидату не более 430 дополнительных голосов. Крупнейший зарегистрированный за последние 20 лет результат составил менее 2600 голосов.

Но уже официально подтверждённый отрыв Байдена от своего конкурента настолько велик, что Трампу придется добиться пересчета голосов сразу в нескольких штатах, получив в каждом из них десятки тысяч дополнительных голосов.

Такой исход аналитики FairVote считают невозможным. В Мичигане, например, разница между претендентами составляет 150 000 голосов, а в Висконсине, где республиканцы уже настояли на пересчете, Байден опережает своего соперника на 20 тыс. голосов. Преодолеть подобный разрыв за последние 20 лет не удавалось еще ни одному из политиков в США.

В том, что выборы завершены и победу на них уже одержал именно Джо Байден, уверено и подавляющее большинство американцев. По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos, 79% избирателей, включая республиканцев, считают победителем гонки бывшего вице-президента США. Только 13% опрошенных заявили, что итоги голосования еще не подведены, а 3% назвали победителем Дональда Трампа.

В середине недели юристы, представляющие интересы штаба Трампа, дали понять, что считают дальнейшую борьбу бессмысленной. Крупная адвокатская фирма Snell & Wilmer в среду подала ходатайство в суд штата Аризона, попросив о выходе из процесса, в котором рассматривалась жалоба республиканцев на то, что некоторые бюллетени не были учтены во время подсчета.

Переходное признание

Уже подтвержденные результаты выборов пока не заставили президента США последовать насчитывающей почти полтора века традиции, и публично признать свое поражение.

Несмотря на то, что законы Соединенных Штатов этого не требуют, еще ни один из проигравших кандидатов на президентский пост в истории страны не отказывался от признания итогов выборов.

Мирная передача власти стала нормой политической жизни в США еще в 1800 году, когда второй президент страны Джон Адамс не смог переизбраться на второй срок. На следующий день после оглашения первых результатов он тихо покинул Вашингтон, чтобы не присутствовать на инаугурации победителя гонки Томаса Джефферсона.

В 1860-м, после победы на выборах Авраама Линкольна, его проигравший соперник, демократ Стивен Дуглас, отправился в поездку по южным штатам, объявляя в выступлениях перед своими сторонниками, что именно Линкольн является законным президентом и главной задачей является сохранение единства государства. Тем не менее, после этого 11 штатов все же вышли из состава Союза, что в итоге привело к Гражданской войне.

В 1896 году проигравший президентские выборы демократ Уильям Дженнингс Брайан впервые публично поздравил победителя выборов Уильяма Маккинли, отправив ему телеграмму, в которой он признал свое поражение и заявил, что "воля американцев является законом".

Считается, что традиция, согласно которой проигравший кандидат обязан выступить с соответствующим заявлением, началась именно с этой телеграммы.

Никаких временных рамок для подобных выступлений не предусмотрено, но обычно заявление о признании собственного поражения претенденты на президентский пост делали сразу же после того, как их соперник набирал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

В 1912 году, например, действующий президент Говард Тафт сделал это в 23:00 в день выборов, официально подтвердив победу демократа Вудро Вилсона. В 1932 Герберт Гувер отправил поздравительную телеграмму Франклину Делано Рузвельту на следующий день после того, как стали известны первые результаты голосования.

В 1980 году проигравший перевыборы президент Джимми Картер поздравил своего соперника Рональда Рейгана даже не дожидаясь закрытия избирательных участков, еще в 17:00 в день выборов.

В 2000 году кандидату от Демпартии Альберту Гору пришлось признавать свое поражение дважды. После завершения голосования он позвонил своему оппоненту Джорджу Бушу-младшему, поздравив его с победой, но спустя всего лишь два часа отозвал свое заявление. Пересчет голосов в штате Флорида был остановлен по решению Верховного суда США лишь 36 дней спустя. Победителем с перевесом всего в 537 голосов был объявлен Буш, а Гору пришлось вновь звонить сопернику и вторично объявлять о своем поражении.

Отказ Дональда Трампа поддержать давно сложившуюся традицию и признать результаты выборов может осложнить переходный процесс для команды Байдена, но никак не повлияет на передачу власти новой администрации США.

Каждый из претендентов на президентский пост имеет законное право попытаться оспорить результаты голосования в суде, но в этом году все эти споры должны быть разрешены не позже 8 декабря. Через шесть дней, 14 декабря, назначенные властями штатов выборщики должны проголосовать в соответствии с волеизъявлением избирателей. В начале января эти результаты официально ратифицирует Конгресс.

В Вашингтоне всерьез обсуждают возможность того, что Дональд Трамп не только не признает результаты прошедших выборов, но и откажется покидать Белый дом.

Комментируя подобный сценарий, представители штаба Байдена назвали его "маловероятным", но уточнили, что, согласно Конституции США, полномочия президента Трампа прекращаются в полдень 20 января 2021 года, и после этого его пребывание в резиденции главы государства становится незаконным.

"Правительство Соединенных Штатов располагает достаточным количеством возможностей для того, чтобы с сопровождением вывести нарушителя из Белого дома", — говорится в заявлении штаба избранного президента.