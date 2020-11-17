"Нельзя помнить об убийстве только два года": вдова Литвиненко подала в суд на Россию

Вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить компенсацию 3,5 млн евро за его убийство в результате отравления радиоактивным веществом в Лондоне. О деталях дела Марина Литвиненко рассказала в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си.

"Сам иск был подан в ЕСПЧ еще в 2016 году, однако процесс его рассмотрения затягивался", — пояснила в интервью Русской службе Би-би-си Марина Литвиненко.

В начале этого года адвокат Литвиненко Бен Эммерсон дополнил заявление требованием выплатить компенсацию. И вот сейчас она была принята к рассмотрению, поэтому об этом заговорили публично.

В документах, поданных в ЕСПЧ, Марина Литвиненко также просит суд решить, если ли связь между рядом смертей и покушений на убийства россиян и граждан других стран в Европе и на Ближнем Востоке. К таким случаям она относит отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году и отравление Алексея Навального в 2020-м.

"На мой взгляд, покушения повторяются снова и снова только потому, что преступлению в отношении Литвиненко не было уделено должное внимание. Никто не был наказан — ни физически, ни материально. Получается, что люди, совершающие такие преступления и отдающие на это приказы, — все они чувствуют себя безнаказанно", — сказала Марина Литвиненко Би-би-си.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, к тому моменту проживавший в Британии, умер в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года. Судья, возглавлявший общественное дознание об обстоятельствах смерти Литвиненко, пришел к выводу, что непосредственными исполнителями убийства Литвиненко были бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. "Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина", — говорится в материалах дознания. Российские власти, а также Луговой и Ковтун всегда отрицали свою причастность к смерти Литвиненко.

"Наказывать рублем"

Иск Марины Литвиненко затрагивает сложные юридические вопросы о том, как применять принцип экстерриториальной юрисдикции, когда одно государство обвиняется в причастности к совершению убийств на территории другого.

Подавая этот иск, Марина Литвиненко и ее адвокаты обратились к властям Британии с просьбой официально поддержать их иск против России в ЕСПЧ. Власти делать этого не стали.

Как стало известно журналистам Guardian, в ответе вдове Литвиненко представитель МИД Британии отметил, что "в заявлении поднимаются вопросы юрисдикции, которые являются деликатными и могут в некоторой степени повлиять на британские дела в будущем". При этом Лондон сотрудничает со Страсбургским судом, предоставляя запрашиваемые ЕСПЧ комментарии.

"Мы дополнили заявление еще и денежным иском, потому что ущерб действительно был причинен, и немалый. У меня убили мужа, с которым я могла бы жить до сих пор — вот уже почти 14 лет. Во-вторых, с английской стороны было проведено расследование, расходы на которое составили 3 млн фунтов. На общественные слушания сколько денег ушло. А с российской стороны звучит только "мы не согласны", и ни одного довода, никаких документов", — отмечает вдова бывшего офицера ФСБ.

Марина Литвиненко требует возместить ей 2 млн евро в связи с потерей заработка, который ее муж получил бы благодаря своей работе. В дополнение к этому Литвиненко запрашивает еще 1,5 млн евро, чтобы отразить серьезность нарушения ее прав.

"В такой ситуации можно наказывать только рублем. Если мы не можем посадить исполнителей убийства моего мужа в тюрьму — тогда пусть за это отвечает государство" — сказала Литвиненко. Она добавила, что не надеется на скорое рассмотрение дела.

"Я понимаю, что Москва, возможно, будет затягивать процесс. Наверняка будут и отписки. Но главное, чтобы люди поняли, что нельзя помнить о чем-то только два года. Надо вспоминать и то, что было 10-15 лет назад. И делать выводы, почему что-то подобное случилось опять" — сказала Литвиненко Би-би-си.

Москва не раз заявляла, что для нее недопустима даже сама постановка вопроса о том, что российское государство было каким-либо образом причастно к смерти Литвиненко. Британские расследования и общественные слушания по делу о смерти Литвиненко в российском МИДе ранее называли "театром абсурда" и "театром теней".