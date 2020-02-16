Не все больные одинаково заразны. У коронавируса есть суперраспространители

Некоторые контактируют с большим количеством людей — например, в силу их работы или условий проживания. Поэтому они активно распространяют инфекцию, иногда даже не подозревая об этом, поскольку поначалу у них не проявляются симптомы.
"Обычно это бывает свойственно детям, поэтому в качестве меры предосторожности бывает разумно закрывать школы на карантин", — считает доктор Джон Эдмундс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
"В распространении ВИЧ большую роль сыграли секс-работники", — рассказал профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.
Есть так называемые суперраспылители, то есть те, кто вырабатывает и выделяет вирус в необычайно больших количествах, так что у контактирующих с ними людей больше шансов заболеть.
Во время эпидемии атипичной пневмонии (Sars) огромная масса людей заразилась в больницах. Причина в том, что пациенты, находившиеся в наиболее тяжелом состоянии, были и наиболее заразными, а в больницах с такими больными контактировало большое количество медиков.
Как они влияют на распространение эпидемии?
"В самом начале вспышки они могут существенно повлиять на ее рост, когда вирус пытается охватить максимальное количество людей", — объясняет Джон Эдмундс.
Источником новых инфекций, включая коронавирусы, являются животные.
Когда заражается первый человек, он может переболеть, не заразив больше никого или заразив небольшое количество людей, но это не превращается в эпидемию.
Но если заражается суперраспространитель, то вспышка сразу же получает сильный импульс. То же самое происходит, когда инфекция попадает в страны, где ее до этого не было.
"Если несколько суперраспространителей оказываются близко друг от друга, подавить вспышку будет крайне непросто", — говорит Макдермотт.
Как остановить эпидемию, если вирус разносят суперраспространители?
Суперраспространение коронавирусов не является чем-то необычным и не требует каких-то радикальных мер, сильно отличающихся от стандартной практики борьбы с заболеваниями.
В настоящее время мы полностью зависим от того, как быстро удастся выявить заразившихся и тех, с кем они контактировали.
"Поэтому это требует особого внимания — нельзя допускать ошибок, нельзя не выявлять суперраспространителей", — говорит профессор Вулхаус.
Есть ли в этом вина суперраспространителей?
Исторически сложилась тенденция к демонизации суперраспространителей болезней.
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