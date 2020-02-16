Не все больные одинаково заразны. У коронавируса есть суперраспространители

Понятно, что они не делают это преднамеренно, но вносят заметный вклад в расширение эпидемии.

Не стал исключением и нынешний случай вспышки вирусной болезни Covid-19, очагом которой стал китайский город Ухань.

Британец Стив Уолш, посетивший Сингапур, как считается, заразил пятерых британцев, пятерых французов и, вероятно, одного жителя испанского острова Мальорка.

Кто такие суперраспространители?

Это достаточно расплывчатый термин, у него нет четкого научного определения. По сути, он означает, что человек заражает больше людей, чем обычно.

В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.

Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот — заражают гораздо больше людей.

Сколько людей способен заразить суперраспространитель?

Если кратко, то очень многих. И это серьезно влияет на динамику роста эпидемии.

В 2015 году во время эпидемии, вызванной коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (Mers), один больной заразил 82 человека.

А во время эпидемии эболы в Африке источником большинства случаев заражения (61%) стала небольшая группа заболевших (3%).

"После одних лишь похорон в июне 2014 года инфекцию подхватили более 100 человек, которые затем начали заражать других людей", — отмечает доктор Натали Макдермотт из Кингз-колледжа Лондона.

Почему люди становятся суперраспространителями?