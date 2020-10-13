13.10.2020, 12:45

Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

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Конфликт в Нагорном Карабахе – это не только противостояние Азербайджана и Армении. Здесь много игроков: среди самых важных - Турция и Россия – и у всех свои интересы и приоритеты.

Кто на чьей стороне и есть ли шанс на перемирие — объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.

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