Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе – это не только противостояние Азербайджана и Армении. Здесь много игроков: среди самых важных - Турция и Россия – и у всех свои интересы и приоритеты.
Кто на чьей стороне и есть ли шанс на перемирие — объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.
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