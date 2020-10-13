Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

bbcrussian.com EST

Конфликт в Нагорном Карабахе – это не только противостояние Азербайджана и Армении. Здесь много игроков: среди самых важных - Турция и Россия – и у всех свои интересы и приоритеты.