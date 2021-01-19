"Не нужно никак ассоциировать с президентом". Кремль о Навальном — расшифровка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел первый с декабря телефонный брифинг. Первые вопросы журналистов были об Алексее Навальном. Накануне Песков отменил брифинг и журналисты не смогли узнать позицию Кремля по поводу задержания политика с последующим водворением его в "Матросскую тишину". Вот что теперь сказал пресс-секретарь Путина.

"Утверждения, что кто-то кого-то боится — это абсолютная ерунда"

"КоммерсантFM": Международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Навального, поэтому он был так быстро арестован, причем, как некоторые считают, с некоторыми нарушениями. По словам юристов. Что в Кремле на этот счет считают?

Дмитрий Песков: Ну, смотрите: это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила.

Вы знаете, что статистика говорит, что где-то около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока. И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года.

Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная е-рун-да.

"Коммерсант FM": А вот эти 18 тысяч раз — каждый раз это было вот с таким полицейским сопровождением многочисленным?

Д.П: Да, конечно, искали люди и сопровождали. По-разному было.

"Коммерсант FM": И десятки задержанных в аэропортах, как это было с Алексеем Навальным, с его приездом?

Д.П.: Послушайте, если кто-то где-то нарушает порядок, то, соответственно, полиция принимает меры по наведению общественного порядка.

"Коммерсант FM": Навальный еще призывал людей выходить на улицы в связи со всем происходящим. Как в Кремле расценивают такой призыв?

Д.П.: Тревожные призывы. Тревожные призывы. Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному.

"Коммерсант FM": То есть в Кремле опасаются массовых протестов?

Д.П.: Нет, не опасаются.

"Внутреннее дело — и мы никому не позволим в него вмешиваться"

Euronews: Представители многих западных стран обратились к России с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Amnesty International признала его узником совести. Некоторые страны призывают вводить санкции. Как в Кремле могут это прокомментировать?

Д.П.: Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России.

Это внутреннее дело — и мы никому не позволим в него вмешиваться. И не намерены прислушиваться к таким заявлениям. Вместе с тем мы по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином.

УНИАН: Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, а в Берлин его отпустил Владимир Путин лично. Вы не видите тут какого-то противоречия — что это все-таки было сделано с санкции президента Российской Федерации?

Д.П: Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся — в полном смысле этого слова — берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавала. И проявляла здесь абсолютную гибкость и понимание.

Но после того, как непосредственно госпиталем "Шарите" было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились.

УНИАН: То есть тут претензия, что он сразу после выхода из комы не вернулся в Россию?

Д.П.: Да даже не сразу — после этого. Вы знаете, что было сделано заявление госпиталем "Шарите", где говорилось о том, что у него нормальное состояние здоровья, о том что пациент выздоровел.

Си-эн-эн: Но он же достаточно долгое время находился на реабилитации.

Д.П.: Нет, я говорю о конкретном заявлении госпиталя. Оно доступно для всех, вы можете ознакомиться с ним.

Си-эн-эн: Его адвокаты также говорили, что они получили от "Шарите" письмо о том, что он проходил реабилитацию до января.

Д.П.: Они будут вольны использовать эти материалы в ходе судебного разбирательства.

Си-эн-эн: Владимир Путин часто подчеркивает, что Россия — это правовое государство, однако судебное заседание, которое прошло вчера, вызвало достаточно много вопросов: от места проведения самого слушания до самой процедуры. Как такие заседания в полицейских участках соотносятся с понятием правового государства?

Д.П.: Вы знаете, первое, я вам, конечно, рекомендую обратиться в суд за разъяснениями. Но единственное, что могу сказать — потому что это не моя прерогатива все-таки давать детальные разъяснения на этот счет — все мы знаем, что последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанным с ковидом. А какие особенности этого режима и как это реализуется на практике, лучше вам спросить все-таки непосредственно в суде.

Суд под портретом Ягоды



"Эхо Москвы": Не столько по теме Алексея Навального, сколько по судебной системе и по соблюдению прав. Дело в том, что тот судебный процесс, который сегодня уже упоминался, проходил под портретом Генриха Ягоды — что выглядит, конечно, определенным образом символично. Как президент к этому относится? Насколько ему нравятся такие ассоциации, которые, в общем-то, сам российский суд и система МВД вызывает у тех, кто за этим процессом наблюдает?

Д.П.: Вы знаете, я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках или в других регионах России. Это первое. И второе, если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно.

"Эхо Москвы": То есть он не знает, не видел этого?

Д.П.: Нет, конечно.

"Эхо Москвы": Просто тут, видите, новость только что пришла, что еще и статую Берии будут ставить от "Росатома" на ВДНХ. И как-то вот тут портрет Ягоды, статуя Берии — все-таки вопрос важный для нашей страны, хотелось знать мнение президента.

Д.П.: Это безусловно нужно спрашивать. И это ваша прерогатива. У вас есть координаты "Росатома", у вас есть координаты полиции. Я думаю, многим это будет интересно. Это ваша прерогатива — спросить и получить ответ.

"Эхо Москвы": Еще один вопрос, который касается прав, потому что президент — все-таки гарант соблюдения прав граждан по Конституции. Учитывая такое внимание со стороны других государств и многих людей в России, будет ли президент как-то более внимательно следить за ситуацией с Алексеем Навальным, за соблюдением его прав и в судебном процессе, и в результате тех действий, которые осуществляют органы власти и структуры, которые подчиняются президенту — МВД, прокуратура и так далее?

Д.П.: Нет. Это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Это первое. Права всех граждан Российской Федерации гарантируются законами Российской Федерации, надзорными ведомствами Российской Федерации. Безусловно, будет это и в этом случае. Что касается вашей фразы о том, что учитываем какое-то международное мнение и так далее, я еще раз повторяю: мы не намерены учитывать это международное мнение в данном случае.



"Его в Германии задержали?"

В прошлый раз Песков проводил брифинг для журналистов еще в декабре 2020 года.

В воскресенье, 17 января, Песков заявил, что не в курсе задержания Навального в аэропорту Шереметьево, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе" — говорил он изданию "Подъем", отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о задержании оппозиционера после прилета из Германии.

В понедельник конференц-колл с журналистамитак и не состоялся. Сначала он планировался на полдень, около часа дня участникам сообщили, что он состоится "попозже", а в 16:30 стало известно, что брифинга не будет.

Песков в понедельник объяснил это желанием не отвлекать внимание от большой ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.