Назло Путину. Почему Беларусь не отменила парад Победы, несмотря на пандемию

Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая проводит многотысячные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Критики в стране и за рубежом обвиняют белорусские власти в пренебрежении здоровьем населения — в стране вторую неделю значительно растет количество выявленных заражений коронавирусом. Аналитики заявляют: парадные расчеты Лукашенко — в пику Путину, отложившему парад Победы в Москве.

Белорусский президент Александр Лукашенко публично пригласил лидеров постсоветских стран на парад и праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, но объявлений о прибытии высоких гостей слышно не было.

Лукашенко пообещал гостеприимно встретить российских депутатов и сенаторов, которые, по его словам, изъявили желание посетить Минск в праздничные дни — но разные фракции Госдумы ответили, что официального представительства не будет.

"Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск", — решительнее других в комментарии "Эху Москвы" заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всемирная организация здравоохранения высказала обеспокоенность в связи с решением белорусских властей провести массовые мероприятия 9 мая, заявил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. А Брюссель увязал выделение финансовой помощи от ЕС (на преодоление последствий эпидемии Covid-19 Минску обещали 60 млн евро) с неукоснительным соблюдением рекомендаций ВОЗ по усилению мер дистанцирования в Беларуси.

"Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, а с другой — не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех", — заявил на минувшей неделе представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

И представительские, и финансовые потери уже очевидны, но Минск настаивает: параду быть.

Для кого парад?



"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди [участники войны] умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", — заявил президент Лукашенко на совещании 3 мая.

До этого дня трансляция парада не была обозначена в программе телевидения, репетиции парадных расчетов несколько раз отменялись в назначенном для марша месте у стеллы "Минск — город-герой". Теперь у стеллы возвели главную и гостевые трибуны, рассчитанные более чем на 10 тысяч зрителей.

Министерство обороны заявляет, что участники парадных расчетов здоровы, хотя — не называя численности зараженных — признало на днях, что и военнослужащие болеют Covid-19. "Эпидемиологическая обстановка позволяет", — заявил министр обороны Виктор Хренин в ответ на петицию в интернете с требованием отменить военный парад.

По данным белорусского минздрава на 7 мая, в стране коронавирусом заразились 20 168 человек, умерли 116. В соцсетях и независимой прессе пишут, что проведение парада в такой обстановке — "пир во время чумы". Аналитики отмечают, впрочем, что День Победы по-мински адресован не здешнему обывателю.

” У белорусов собственная акция "Беларусь помнит! ", а не российский "Бессмертный полк"

"В Москве парад 9 мая отменен, а Лукашенко проводит! Он берет своеобразный реванш и в том соперничестве за наследие Победы, которое наблюдалось между Минском и Москвой в последние годы, и за то, что обычно выступал в роли зависимого от Москвы человека. А теперь получается, что вот он перетащил в Беларусь центр празднования 75-летия великой Победы, а Москва, что называется, позади глотает пыль", — отмечает эксперт Александр Класковский.

"Борьба" за День Победы своеобразным образом продолжает споры между союзниками в энергетической и торгово-финансовой сферах, обострившиеся в последние годы.

У белорусов собственная акция "Беларусь помнит! ", а не российский "Бессмертный полк", бутоньерки с цветком яблони и лентой в цветах госфлага, а не георгиевские ленточки.

Белорусский лидер, не однажды повторявший, что во время военных испытаний белорусы с русскими сражались в одних окопах, также не однажды упрекал Москву в стремлении "приватизировать Победу" и использовать это как собственный идеологический нарратив.

"Правильно было бы собраться в Минске, — заявил Александр Лукашенко. — Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне".

Белорусский президент высказал пожелание, чтобы парад Победы из Минска транслировали и российские каналы: "Мы же братья".

Но 6 мая съемочная группа российского Первого канала была лишена аккредитации и выслана из Беларуси после серии репортажей о ситуации в республике в связи с коронавирусом. Первый канал заявил, что считает действия белорусских властей безосновательными.

Добровольно-пригласительно



Президент Лукашенко объяснил, что в этом году на парад не будут привозить ветеранов, как делали это в прошлые годы, но те, кто желает и может, примут участие в мероприятии.

"Никого тащить на это мероприятие не надо, — сказал Лукашенко. — Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Телевидение и местная пресса транслируют заверения чиновников о возможностях обеспечить безопасность мероприятий 9 мая; граждане — и немалым числом — с экранов утверждают, что праздники на воздухе не опаснее поездок в метро.

Но многие люди встревожены настойчивыми "приглашениями" от руководства учебных заведений, учреждений и предприятий заполнить гостевые трибуны парада.

Студенты в соцсетях сообщают, что за поход на парад им обещают "закрыть отработки" (простить пропуски и невыполненные задания), атакже улучшить условия в общежитии.

"Нам сказали, что к стипендии в следующем месяце добавят 10 рублей (4 доллара — прим. Би-би-си) ", — говорит студентка одного из минских университетов Анастасия. Сотруднице проектного института Веронике обещают добавить в расчетный листок от 10 до 30 рублей — больше, если возьмет на парад семью. "Приглашения" на парад получили переболевшие коронавирусом — но дотошным, обнаружившим, что звонки поступали из районных администраций и подчиненных им служб, чиновники объяснили, что служебным телефоном "мог воспользоваться кто угодно".

” Принуждение людей к участию в массовых мероприятиях во время эпидемии коронавируса безнравственно, бесчеловечно и преступно

Сообщающие о таких "приглашениях" просят не называть их имена — парад пройдет, а начальники останутся; люди опасаются лишиться работы или учебы.

"Все "принудиловки" незаконны! — убеждает соотечественников через "Фейсбук" Мечислав Гриб, генерал милиции и экс-глава парламента. — Принуждение людей к участию в массовых мероприятиях во время эпидемии коронавируса безнравственно, бесчеловечно и преступно".

"Парад, который гарант отечественного победомыслия намерен провести всем смертям назло, на фоне разгорающейся эпидемии Covid-19, станет, прежде всего, демонстрацией бессердечности государства, — уверен блогер Дмитрий Растаев. — Это всё равно, что во время атаки врага поднять солдат под пули с бубнами и водить хоровод".

Кроме парада в Минске 9 мая пройдет вечерний праздничный концерт на Площади Победы, организаторы рассчитывают более чем на три тысячи зрителей. На мероприятие, судя по сайту госзакупок, потратят 600 тысяч белорусских рублей (примерно 270 тысяч долларов). Столько стоят 6 тысяч защитных костюмов для медиков, подсчитали волонтеры.

Обещан фейерверк из восьми точек в Минске с музыкальным сопровождением — на такое действо и без музыки в прошлые годы приходили семьями и многолюдными компаниями.

"Человек, который более 25 лет правит страной, судя по всему, уже оторвался от действительности. В его окружении, видимо, нет людей, которые могли бы возразить ему. Он гнет свою линию. И сказывается его понимание сильного лидера — Лукашенко считает, что, если он что-то решил — менять решение есть примета слабости", — замечает аналитик Александр Класковский.

"Белорусский официальный лидер, похоже, закусил удила — бросив (увы, не первый раз) перчатку и зарубежному общественному мнению, и части своих граждан, и Кремлю", — заключает эксперт.