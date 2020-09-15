Навальный намерен вернуться в Россию

Как пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного представителя органов безопасности Германии, Алексей Навальный при встрече с представителем германской прокуратуры подтвердил свое желание вернуться в Россию и отверг предложение российских властей о совместном расследовании произошедшего с ним.

Навальный был долгое время в коме, и, как пишет газета, не было ясности, в каком состоянии он из нее выйдет. Однако, сообщает NYT, он полностью пришел в сознание и у него ясный ум.

Клиника "Шарите" подтверждает, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный может ненадолго вставать с кровати.

Германия рассматривает различные варианты санкций в связи с отравлением Навального, в том числе запрет на въезд и замораживание банковских активов отдельных лиц. Берлин рассчитывает на поддержку стран Евросоюза.

"Мы хотим, чтобы это был европейский режим санкций, демонстрирующий, что речь идет о наших ценностях в ситуации, когда отравлен ведущий оппозиционный политик", — цитирует газета высокопоставленного представителя германских спецслужб, участвующего в этих дискуссиях.

Правительство Германии в понедельник заявило о том, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции.

В понедельник же Макрон в телефонной беседе с Путиным заявил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Путин в ответ заявил о неуместности голословных, по его словам, обвинений в адрес российского руководства.