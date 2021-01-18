Навальному изберут меру пресечения прямо в отделе полиции

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что суд по мере пресечения состоится прямо в отделе полиции в Химках.
"Вот в 12:29 меня уведомили о том, что в 12:30 тут будет выездное заседание химкинского городского суда. И прямо тут, в УВД, будет решаться вопрос о мере пресечения. Но вот пока я сижу в каком-то кабинете и меня до сих пор никуда не пригласили", - сказала Михайлова "Открытым медиа".
По словам Михайловой, о возможности провести судебное заседание в отделении полиции она раньше никогда не слышала.
Адвокат Вадим Кобзев опубликовал уведомление о суде, который пройдет в отделе полиции, у себя в "Твиттере".
Вот это да!!! pic.twitter.com/6RFNTdWLak— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
Видеообращение Навального из зала, в котором будет проходить заседание, опубликовала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Все подробности вчерашнего прибытия Навального из Германии в Москву и задержания - ЗДЕСЬ.
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