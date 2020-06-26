Нападение с ножом в центре Глазго: трое погибших, нападавший застрелен. Полиция выясняет мотив

Три человека погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго. Еще как минимум шестеро получили ранения, среди них один полицейский. Нападавший был застрелен прибывшими полицейскими.

У здания гостиницы Park Inn по-прежнему дежурят вооруженные полицейские, однако в официальном заявлении полиции говорится, что ситуация находится под контролем, и жизни людей ничего не угрожает.

Насколько известно, в этой гостинице расселены мигранты, просившие убежища, в ожидании резолюции по их прошению.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это происшествие по-настоящему ужасающим и сообщила, что ее продолжают информировать о поступающих подробностях.

Заместитель шефа полиции Шотландии Стив Джонсон призвал людей на время избегать района, где произошло нападение.

"На место происшествия прибыла вооруженная полиция, и я могу подтвердить, что подозреваемый был застрелен, — заявил Джонсон. — Я бы хотел заверить общественность, что мы не разыскиваем никого, кто мог бы еще быть причастен к инциденту. Я также могу подтвердить, что в ходе инцидента получил ранения сотрудник полиции, который сейчас находится в больнице".

По словам врачей, полицейский находится в стабильно-тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу были доставлены шесть человек с ножевыми ранениями.

По словам Крейга Милроя, наблюдавшего за инцидентом из соседнего офиса, скорая помощь увезла четырех человек.

"Я видел лежащего на земле человека, африканского происхождения, без обуви. Его держали за бок, не знаю, была ли это ножевая или огнестрельная рана, или что-то еще", — сказал очевидец.

По мнению Милроя, этот человек был одной из жертв нападения, которых увезли медики.

"Потом мы увидели, как едут машины скорой помощи, а к гостинице бегут вооруженные полицейские. Мы стояли снаружи, но полиция и медики сказали нам, чтобы мы вернулись в помещение и заперли двери", — добавил он.